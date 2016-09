บลจ. ทิสโก้ชวนคนไทยออมหุ้นน้ำดี เพื่อการวางแผนการเงินในระยะยาว คัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการกองทุนมื ออาชีพ กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล ช่วยลูกค้ารักษาอัตราผลตอบแทนที่ น่าพอใจ รับมือยุคดอกเบี้ยต่ำติดดิน IPO 19-28 ก.ย. นี้ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด(Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว และเป็นตัวช่วยบริหารเงินให้แก่ นักลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ ล่าสุด บลจ. ทิสโก้ จึงเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้” (TISCO Dividend Select Equity Fund: TISCODS) เป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุ นในหุ้นปันผลที่มีปัจจัยพื้ นฐานดี ซึ่งคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนที่ มีความเชี่ยวชาญ ของ บลจ. ทิสโก้ โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่นั กลงทุนที่ต้องการรักษาอั ตราผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำ โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) 19-28 ก.ย. นี้ “การลงทุนในหุ้นปันผลน่ าสนใจเพราะจากการศึกษาของ บลจ.ทิสโก้ พบว่า เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินปั นผลของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ ร้อยละ 3.06 (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย) ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบั ตรรัฐบาล 10 ปี ที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 2.12 เท่านั้น (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) แต่ถ้าหากคัดหุ้นปันผลให้ดีๆ ผู้ลงทุนในหุ้นปันผล อาจจะได้หุ้นที่มีอัตราเงินปั นผลสูงถึงร้อยละ 5-6 ทีเดียว ต้องนับว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบั นอยู่ในช่วงที่ต่ำ อย่างที่ไม่เคยเห็นในรอบหลายปี ส่งผลให้การบริหารเงินทำได้ ยากขึ้น นักลงทุนจึงต้องเพิ่มน้ำหนั กการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่ อรักษาอัตราผลตอบแทนไว้ ถึงแม้จะไม่ชอบความผันผวนมากก็ ตาม เราจึงเสนอผลิตภัณฑ์ กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นการสร้ างรายได้จากการจ่ายปันผลให้แก่ นักลงทุน ผ่านการลงทุนในหุ้นคุณภาพผ่ านการคัดสรรของผู้จัดการกองทุน” นายสาห์รัช กล่าว ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่ มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ หรือมีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้ มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยคัดเลือกจาก ปัจจัยพื้นฐานดี มีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และแนวโน้มการจ่ายปั นผลในอนาคตสูงกว่าค่าเฉลี่ ยของอุตสาหกรรมและตลาด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรื อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุ กสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >