ทีเอ็มบี ส่งเสริมการใช้ชีวิตวิถีดิจิทัลของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ โดยใช้ศักยภาพช่องทางดิจิทัลเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีมุ่งพัฒนาบริการธนาคารในช่องทางดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่กับวิถีชีวิตดิจิทัล เน้นเรื่องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะสะดวกใช้ช่องทางไหนก็ตาม (Omni-channels) ไม่ว่าจะเป็น ทีเอ็มบีทัขโมบายล์แอปพลิเคชั่น (TMB TOUCH), ทีเอ็มบีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ ช่องทางเอทีเอ็ม โดยบริการเหล่านี้จะสอดประสานกับช่องทางการบริการสาขาและบริการทางโทรศัพท์ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาแล้ว พบว่าลูกค้ามีการตอบรับกับการใช้บริการช่องทางดิจิทัลเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารโดยการติดต่อผ่านช่องทางดิจิทัล และการใช้ช่องทางดิจิทัลในการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อกลับธนาคารผ่านทางช่องดิจิทัลได้ด้วย โดยในรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้ มีลูกค้าสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิตที่ติดต่อธนาคารผ่านทางช่องทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ย 253% จากเดิม และมีอัตราการเติบโตของจำนวนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิตผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มสูงถึง 184% นอกจากนี้ ลูกค้ายังตอบรับกับบริการใหม่อื่นๆ ในช่องทางดิจิทัลที่ทีเอ็มบีได้ริเริ่มขึ้นเป็นอย่างดี เช่น บริการแบ่งจ่าย "ทีเอ็มบีโซกู๊ด" (TMB So GoOOD) ที่ลูกค้าสามารถทำรายการผ่อนชำระยอดค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการทุกประเภทตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย บนทีเอ็มบีทัชโมบายล์แอปพลิเคชั่น และทีเอ็มบีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทันทีที่ชำระเงินค่าสินค้าเสร็จ ทั้งง่ายและสะดวกเพราะทำได้ด้วยตนเอง "รูดปุ๊บ ผ่อนปั๊บ" ไม่ต้องโทรติดต่อธนาคาร ทั้งนี้ พบว่าตั้งแต่เปิดให้บริการมาแล้ว 7 เดือน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้าที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD เพิ่มสูงขึ้นถึง 1,000% เพราะเป็นช่องทางที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ลูกค้าสามารถมองเห็นข้อมูลการใช้จ่ายของตนเองทันทีและสามารถเลือกจัดการแบ่งจ่ายด้วยตนเองตามความต้องการโดยไม่ต้องคอยจำข้อมูล หรือรอโทรศัพท์สอบถามเพื่อทำรายการ โดยทีเอ็มบีเป็นรายแรกและรายเดียวที่ให้บริการแบ่งจ่ายที่ลูกค้าทำได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดิจิทัล นางสาวมิ่งขวัญกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบันสัดส่วนของลูกค้าที่ใช้บริการดิจิทัลของธนาคารมีประมาณ 70% ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นประจำกับธนาคาร โดยตั้งแต่ต้นปีถึงขณะนี้มีอัตราการเติบโตของลูกค้าที่ใช้บริการทีเอ็มบีทัชโมบายล์แอปพลิเคชั่น เพิ่มขึ้น 220% และ ทีเอ็มบีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เติบโต 107% ตามลำดับ นับว่าเป็นอัตราที่สูงมาก สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศที่คนไทยกำลังใช้ชีวิตในวิถีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว