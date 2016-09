บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โชว์ศักยภาพผู้นำคอนโดติดรถไฟฟ้ า พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งกับพัน ธมิตรเบอร์ 1 ของญี่ปุ่น มิตซุย ฟูโดซัง ที่มอบความไว้วางใจ ร่วมทุนต่อ 3 โครงการใหญ่ กว่า 12,000 ล้านบาทและอยู่ระหว่างพิจารณาร่ วมทุนต่ออีกหลายโครงการปีนี้ เผยแผนธุรกิจ 4 เดือนหลังเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุ ดของกรุงเทพฯ พร้อมโชว์ความสำเร็จได้รับการตอ บรับดีเหนือความคาดหมาย จาก 2 โครงการใหม่ล่าสุด ไอดีโอ โมบิ อโศก และ เวนิโอ สุขุมวิท 10 นอกจากนี้เตรียมกระตุ้ นตลาดและกำลังซื้อจั ดงานนำเสนอคอนโดติดรถไฟฟ้าครั้ งยิ่งใหญ่แห่งปี “ANANDA URBAN PULSE” รวบรวมคอนโดติดรถไฟฟ้าคุณภาพเยี่ ยมกว่า 14 โครงการทั่วกรุงเทพ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด !! และพลาดไม่ได้!! กับ 4 โครงการไฮไลท์ จากแบรนด์คุณภาพที่ได้รับการตอบ รับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ที่พร้อมตอบโจทย์ชีวิตคนเมื องอย่างลงตัว ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2559 นี้ ที่ชั้น 1 สยามพารากอน นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงได้รับความเชื่อมั่นและไว้ วางใจจาก บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นค วามร่วมมือในปี 2013 – จนปัจจุบัน โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการติ ดรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพมาแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 45,000 ล้านบาท ซึ่ง มิตซุยฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแก ร่ง และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งข องอนันดาฯ ซึ่งผลจากการร่วมทุนที่ประสบควา มสำเร็จที่ผ่านมาทำให้มีการวางแ ผนเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่อย่ างต่อเนื่องด้วยการทำสัญญาร่ วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่อีก 3 โครงการ มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมทุนใน อนาคตอีกหลายโครงการเพื่อตอกย้ำ ความเป็นผู้นำคอนโดมิเนียมติดรถ ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์และไลฟ์สไตล์ขอ งคนเมืองอย่างลงตัวที่สุด ในช่วง 4 เดือนหลังของ 2559 นี้ บริษัทฯ มีแผนการเปิดตัวที่สุ ดของคอนโดมิเนียมบนสุดยอดทำเลศั กยภาพ พร้อมกัน 6 โครงการ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ ไอดีโอ , ไอดีโอ โมบิ, เวนิโอ ,ยูนิโอ ประกอบด้วย 3 โครงการความร่วมมือภายใต้การร่ว มทุนกับ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด มูลค่ารวมกว่า 12,000 ล้านบาท ได้แก่ 1.) โครงการ ไอดีโอ โมบิ อโศก สูง 36 ชั้น จำนวน 507 ยูนิต มูลค่าโครงการ 3,240 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 4.19 ล้านบาท 2.) โครงการ ไอดีโอ สุขุมวิท 93 สูง 38 ชั้น จำนวน 1,332 ยูนิต มูลค่าโครงการ 6,072 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาท และ 3.) โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 สูง 28 ชั้น จำนวน 298 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,288 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 5.19 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 โครงการจากความร่วมมือนี้จะสามา รถสร้างความสนใจครั้งใหญ่ให้คนเ มืองได้อีกครั้ง และสำหรับอีก 3 โครงการคุณภาพที่เตรียมตัวเปิดใ นช่วง 4 เดือนหลังเช่นกันได้แก่ โครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน – จตุจักร สูง 37 ชั้น จำนวน 400 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,513 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 3.59 ล้านบาท โครงการ เวนิโอ สุขุมวิท 10 สูง 8 ชั้น จำนวน 162 ยูนิต มูลค่าโครงการ 875 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท และโครงการ ยูนิโอ นิด้า-เสรีไทย สูง 8 ชั้น จำนวน 703 ยูนิต มูลค่าโครงการ 932 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 950,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จดีเกินความคาดหม ายอีกครั้งจากผลตอบรับที่ดียิ่ง ของการเปิดขาย 2 โครงการใหม่ล่าสุดไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นโครงการสุดยอดทำเลศักยภ าพใจกลางเมือง ได้แก่ โครงการ ไอดีโอ โมบิ อโศก (IDEO Mobi Asoke) โดยสามารถสร้างยอดขายแล้วกว่า 70% และ โครงการ เวนิโอ สุขุมวิท 10 (Venio Sukhumvit 10 ) คอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ล่าสุด ภายใต้การพัฒนาโครงการโดย บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอนันดา ฯ โดยสามารถสร้างยอดขายรวมเกือบ 90% ซึ่งดำเนินงานด้านการขายโดยบริ ษัท ดิ เอเจ้นท์ จำกัด มร. อะกิฮิโกะ ฟูนาโอกะ Executive Managing Officer บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาด ใหญ่ที่สุด และมีรายได้และกำไรสูงสุดในประเ ทศญี่ปุ่น มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 7 แสนล้านบาท เปิดเผยว่า ตั้งแต่ได้มีการทำสัญญาความร่วม มือ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอนั นดาฯ ในการเป็นผู้นำตลาดคอนโดมิเนีย มทำเลใกล้รถไฟฟ้าที่ดีที่สุด มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการ พัฒนาโครงการที่โดดเด่นทั้งคุณภ าพและการออกแบบโครงการที่ดึงดูด และสามารถตอบรับไลฟ์สไตล์ของลูก ค้าย่านใจกลางเมืองได้เป็นอย่าง ดี แสดงให้เห็นว่า อนันดาฯ เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไท ย และ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญข อง มิตซุย ฟูโดซัง และหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่แ ข็งแกร่งร่วมกันต่อไป โดยมีความเชื่อมั่นในความสำเร็ จ ในปีนี้เรามีอีก3โครงการใหม่ที่ จะร่วมลงทุน ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก โครงการ ไอดีโอ สุขุมวิท 93 และโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66 ซึ่งการร่วมทุนใหม่นี้ ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้ างคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่ ตอบสนองความสะดวกสบายและมีสิ่ งอำนวยความสะดวก ในราคาที่สมเหตุผลและสามารถจั บต้องได้ “มิตซุย ฟูโดซัง มีนโยบายที่จะเติบโตทางธุรกิจใน ต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ประเทศไ ทยเป็นประเทศที่สำคัญที่สุ ดสำหรับกลยุทธ์ด้านการลงทุนของ มิตซุย ฟูโดซัง เพราะการพัฒนาระบบการขนส่งสาธาร ณะในกรุงเทพฯ กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในภูมิ ภาคนี้ และเราคาดหวังที่จะพัฒนาที่อยู่ อาศัยให้เจริญเติบโตในพื้นที่โด ยรอบๆสถานีรถไฟฟ้า มิตซุย ฟูโดซังมีความมั่นใจอีกด้วยว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ของอนันด าฯ จะสามารถสร้างโครงการที่มีนวั ตกรรมใหม่ และมีมูลค่าที่สามารถสร้ างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทของเราต้องการที่สนับสนุน บริษัท อนันดาฯ และพัฒนาโครงการร่วมทุนอื่นๆด้ว ยกันอีก นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่ อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงครึ่งปี หลัง ด้วยการจัดงาน “ANANDA URBAN PULSE” ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2559 ณ. ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “SHIFT TO A NEW PARADIGM OF LIVING” เพื่อนำเสนอบริบทใหม่ของการใช้ ชีวิตสำหรับคนเมือง โดยนำเสนอนวัตกรรมแห่งการอยู่อา ศัยที่มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาผส มผสานกับการใช้ชีวิตเมืองมากขึ้ น หรือ SMART LIVING ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย หรือในด้านของการอยู่อาศัยในมิ ติอื่นๆเพื่อการใช้ชีวิตที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด และในงาน ANANDA URBAN PULSE ทางบริษัทฯได้ออกแบบกิจกรรมให้ส อดคล้องกับแนวคิด “SHIFT TO A NEW PARADIGM OF LIVING” โดยตั้งใจนำเสนอรูปแบบงานให้เป็ น Event แห่งอนาคต ที่ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบก ารณ์ใหม่ของ Event ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลโค รงการในรูปแบบใหม่ อาทิ Isolate map , 3D Simulator , Dynamic VR และอีกมากมาย พิเศษสุดเมื่อจองห้องชุดภายในงา นจะได้รับ Samsung Gear Fit 2 (เฉพาะโครงการที่กำหนด) หรือแค่เข้าร่วมงานก็มีสิทธิ์ร่ วมลุ้นรับ Siam Paragon Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัลต่อวัน ซึ่งบริษัทฯได้คัดสรรและรวบรวมโ ครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพติดรถไฟฟ้ า กว่า 14 โครงการทั่วกรุงเทพฯ มานำเสนอซึ่งเป็นการส่งเสริมการ ขายที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้ต้อ งการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภา พบนทำเลศักยภาพสูงติดสถานีรถไฟฟ้ าของอนันดาฯ สามารถเลือกชมโครงการต่างๆได้ อย่างใกล้ชิดก่อนใครพร้อมข้ อเสนอสุดพิเศษเมื่อจองซื้ อภายในงาน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าความต้องการที่อยู่อาศั ยยังคงเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องซึ่งเห็นได้จากการการให้ความส นใจและตอบรับเป็นอย่างดีทุกครั้ งของการเปิดตัวโครงการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา