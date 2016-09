เอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครือข่ายและบริการดิจิทัล อันดับ 1 ของไทย เปิดเกมบุกธุรกิจเน็ตบ้านเต็มกำลัง ล่าสุด เขย่าตลาดด้วยแพ็กเกจเอไอเอส ไฟเบอร์ ใหม่เริ่มต้นที่ 20/7 Mbps เพียง 590 บาท พิเศษ! ลดเหลือเพียง 531 บาท สำหรับลูกค้ามือถือเอไอเอส ซึ่งเป็นราคาที่ประหยัดที่สุด และให้ความเร็วอัพโหลด/ดาวน์โหลดสูงที่สุดในตลาด! การันตี ความเร็ว แรงเต็มสปีด!! ที่มาเต็ม ทั้งสุดยอดความบันเทิงจาก AIS PLAYBOX, สิทธิพิเศษและส่วนลด รวมทั้งยืนยันความพร้อม อีก 2-3 เดือน ขยายโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก 100% ครอบคลุมเต็มพื้นที่กรุงเทพฯ และอีก 27 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างแน่นอน มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ ด้วยคุณภาพการให้บริการที่เหนือชั้นยิ่งกว่าในทุกมิติ บนเทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติก 100% รายแรกและรายเดียวในประเทศ ด้วยราคาที่ Affordable ที่สุด เผยครองใจลูกค้าเน็ตบ้านทุกคนทุกค่าย ด้วยผลสำรวจ Net Promoter Score ของเอไอเอส ไฟเบอร์ เป็นบวก (+) ที่ลูกค้ายินดีบอกต่อและแนะนำบริการให้ผู้อื่นใช้งานด้วย นายศรัณย์ ผโลประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการแล้วว่า แม้จะเป็นผู้เล่นรายใหม่ แต่เรามุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ทั้งหมู่บ้าน คอนโด และหอพัก ติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ภายในที่พักอาศัย เพื่อมอบบริการเน็ตพร้อมใช้ ไฟเบอร์แท้ 100% ทันทีที่เข้าอยู่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคนแต่กลุ่มในยุคดิจิทัล ด้วยจุดแข็งของโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% เพียงรายแรกและรายเดียวในประเทศ ทำให้สามารถมอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คุณภาพสัญญาณเสถียร แรงเต็มสปีดทุกแพ็กเกจด้วยอุปกรณ์ Wifi Router ที่ดีกว่า ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อม IPV6 ที่รองรับการใช้งาน IoT ในอนาคต ฟรี! ค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์ทุกแพ็กเกจ รวมทั้งคอนเทนต์พิเศษจาก AIS PLAYBOX กล่องทีวีอินเทอร์เน็ตที่จัดเต็มความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ชมสด และย้อนหลังได้ตามต้องการ จึงทำให้เราสามารถนำเสนอบริการและแพ็กเกจ ที่แตกต่างและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าเน็ตบ้านได้ ซึ่งจากการศึกษาตลาดพบว่า สิ่งที่ลูกค้าเน็ตบ้านต้องการมากที่สุด ก็คือ ความเร็วเต็มสปีดตามที่commit ในแพ็กเกจ ซึ่งเอไอเอส ไฟเบอร์ กล้าการันตีความมั่นใจให้กับลูกค้า และวันนี้ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทัล ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เอไอเอส ไฟเบอร์ จึงต้องการยกระดับประสบการณ์การใช้เน็ตบ้านความเร็วสูงของคนไทยไปอีกขั้น ด้วยแพ็กเกจราคาใหม่ทั้งหมด ได้แก่ - แพ็กเกจเริ่มต้น 20/7 Mbps เพียง 590 บาทต่อเดือน พิเศษ! สำหรับลูกค้าเอไอเอส ลดเหลือเพียง 531 บาทต่อเดือน ถือเป็นราคาที่ประหยัดที่สุดและได้ความเร็วในการอัพโหลด/ดาวน์โหลด สูงที่สุดในตลาด! - แพ็กเกจ 50/10 Mbps เพียง 888 บาทต่อเดือน พิเศษ! สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เพียง 699 บาทต่อเดือน พร้อมรับฟรี กล่อง AIS PLAYBOX และแพ็กเกจ HooQ ให้ดูหนังและซีรี่ส์ฮอลลีวู้ด ฟรี 1 ปีเต็ม ซึ่งเป็นแพ็กเกจยอดฮิต และราคาดีที่สุดเช่นกัน - แพ็กเกจ 100/10 Mbps ราคา 1,888 บาทต่อเดือน พิเศษ! สำหรับลูกค้าเอไอเอส เพียง 1,699 บาทต่อเดือน พร้อมรับสิทธิ์อัพเกรดเป็นเอไอเอส เซเรเนด โกลด์ ทันที เมื่อเปิดซิมเบอร์ใหม่ และสมัครใช้แพ็กเกจเอไอเอสรายเดือน 488 บาทขึ้นไป (ปกติ ลูกค้าต้องยอดใช้มือถือของเอไอเอส 1,500 บาทต่อเดือน และใช้บริการนาน 6 เดือนขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด โกลด์) และ ยังมาพร้อมไฮไลท์พิเศษ!! ได้รับสิทธิ์ซื้อ Wi-Fi Router D-Link DIR-895L ใหม่ก่อนใคร ในราคาลดพิเศษเพียง 9,900 บาท (จากปกติ 13,900 บาท) ซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์แพ็กนี้ เหมาะกับกลุ่ม Trend Setter, IT Lover, Online Gamer, Home Office และครอบครัวใหญ่ รองรับการใช้อุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังมอบความคุ้มค่าอีกต่อ!! สำหรับลูกค้า เอไอเอส ไฟเบอร์ ที่จ่ายบิลเน็ตบ้าน ผ่านแอปฯ mPAY รับเงินคืน 15% (สูงสุดไม่เกิน 150 บาท) ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 59 ไม่เพียงเท่านี้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ยังตอบแทนลูกค้าทุกท่านให้สามารถรับสิทธิพิเศษมากมาย กับส่วนลดร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 15,000 ร้านค้า ตามโครงการ "AIS Live 360?" โดยรับสิทธิได้ง่ายๆ ผ่านทาง AIS App อีกด้วย" นายศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เรากำลังเร่งขยายโครงข่ายไฟเบอร์ ออพติกแท้ 100% ให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่กรุงเทพ ทั้งชั้นในและชั้นนอก รวมทั้งปริมณฑล และอีก 27 จังหวัดทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน ครอบคลุมทั่วกทม. แล้วกว่า 70% และจะเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกเดือน จนเต็มพื้นที่กทม. ภายในเดือน ธ.ค. 59 อย่างแน่นอน ถือเป็นครั้งแรกของวงการฟิกซ์บรอดแบนด์ไทย ที่ใช้เวลาในการขยายเครือข่ายเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Technology) ผ่านไฟเบอร์ออพติก 100% ในทุกพื้นที่ และมั่นใจได้ในบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานจากเอไอเอส รวมถึงจุดขายเรื่อง Affordable Price ที่ถูกที่สุดและคุ้มที่สุดในตลาด เป็นรายเดียว ที่ฟรี! ค่าบริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ และไม่มีค่ามัดจำใดๆ ในทุกแพ็กเกจ ตอกย้ำชัดเจนว่า แม้เราจะเป็นผู้เล่นรายใหม่ในตลาด แต่เรากล้าที่ให้อย่างเต็มที่ในทุกๆ เรื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การใช้เน็ตบ้านที่ดีที่สุดให้กับคนไทย" นายศรัณย์กล่าวสรุป ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ AIS Fibre สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1185 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >