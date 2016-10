บมจ.กรุ๊ปลีส ผู้นำธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในกลุ่ มประเทศอาเซียน ประกาศศักดารุกขยายธุรกิ จออกนอกกลุ่มประเทศอาเซียนสู่ เอเชียใต้ เข้าถือหุ้น 29.99% ในบริษัท Commercial Credit and Finance PLC (CCF) ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์ชั้นนำได้ รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางศรีลั งกาและจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์โคลัมโบ ผนึกกำลังเตรียมขยายตลาดครั้ งใหญ่ จากเดิมที่ให้บริการสินเชื่อเช่ าซื้อและสินเชื่อสำหรับการอุ ปโภคบริโภค ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไฟแนนซ์สู่ ตลาดไมโครไฟแนนซ์ในระดับรากหญ้ าในกลุ่มประเทศ CLMV+I (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย) นายมิทซิจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL กล่าวชี้แจงว่า การเข้าถือหุ้น 29.99% ใน CCF ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพั นธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยจะผสมผสานแพลตฟอร์มดิจิทั ลไฟแนนซ์ที่มีต้นทุนต่ำและประสิ ทธิภาพสูงของ GL กับโมเดลธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ที่ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ งของ CCF ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดทุกแห่ งที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบั นและในอนาคต โดยนายมิทซึจิคาดว่าการเข้าถื อหุ้นใน CCF ครั้งนี้จะสร้างผลกำไรต่อ GL ทันที เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 นี้ โดยประมาณการว่า GL จะสามารถบันทึกกำไรประมาณ 7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นายมิทซึจิ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า GL ยังมีโอกาสซื้อหุ้นส่วนที่เหลื ออีก 70% ใน CCF หากผู้ถือหุ้นปัจจุบันต้ องการขายหุ้นในอนาคตภายใต้เงื่ อนไขพิเศษ ซึ่งให้สิทธิ์ลำดับแรกสำหรับ GL ที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้ นระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย การเข้าถือหุ้นใน CCF ซึ่งกลุ่ม GL ใช้เงินลงทุน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,500 ล้านบาท) ในครั้งนี้ ถือเป็นการรุกขยายธุรกิจครั้ งใหญ่นอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแต่เดิม GL ได้ขยายจากฐานธุรกิ จในประเทศไทยสู่ประเทศข้างเคียง อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย และล่าสุดเมียนมาร์ โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ยิ่งในประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรได้มากกว่ าผลกำไรจากธุรกิจในประเทศไทย ควบคู่กับการเข้าถือหุ้น CCF ในครั้งนี้ GLH ยังได้เพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้ นในบริษัท BG Microfinance Myanmar Co Ltd (BGMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CCF ที่ดำเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ในเมียนมาร์ จากเดิม 71.9% เป็น 100% โดยซื้อหุ้นเพิ่มส่วนที่เหลืออี ก 28.1% จาก CCF อีกด้วย นายมิทซึจิ กล่าวชี้แจง ในงานแถลงข่าวหลังจากพิธี ลงนามการซื้อขายหุ้นกับ CCF ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ว่า การเข้าถือหุ้นใน CCF ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของกลุ่ ม GL โดยรวมทันที เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจาก CCF จะถูกบันทึกตั้งแต่ในไตรมาส 4/59 นี้ โดย CCF เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน ศรีลังกา ที่มีผลกำไรดีและมีชื่อเสี ยงในฐานะที่เป็นบริษัทที่มี ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการบริ หารจัดการในธุรกิจ ไมโครไฟแนนซ์ โดย CCF มีฐานสินทรัพย์ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับฐานสินทรัพย์ ประมาณ 450 ล้านเหรียญสหรัฐของ GL แต่มูลค่าตลาดของ GL สูงกว่า CCF เป็นอย่างมาก เนื่องจากความแข็งแกร่ งและขนาดที่ใหญ่กว่าของตลาดหุ้ นไทยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้ นของศรีลังกาที่มีขนาดเล็กกว่ าเป็นอย่างมาก สำหรับประมาณการกำไรสุทธิของ CCF ในปีนี้อยู่ที่ 22 ล้านเหรียญสหรัฐ นายมิทซึจิ กล่าวว่า GL จะส่งตัวแทนเข้าไปร่วมในบอร์ ดของ CCF แต่จะให้คณะผู้บริหารชุดปัจจุบั นมีอิสระในการบริหารต่ออย่างเต็ มที่ เนื่องจากผู้บริหารชุดปัจจุบั นมีประสิทธิภาพสูงมาก “CCF เป็นบริษัทที่มีพัฒนาการมาอย่ างยาวนานโดยมีการบริหารดีเยี่ยม ทางฝ่ายเราอาจจะช่วยเสริมด้วยธุ รกิจเพิ่มเติมอย่างเช่น e-payment, e-commerce และประกันภัย” สำหรับสัญญาการซื้อขายหุ้นในครั้ งนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วั นที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่ วยงานกำกับหลักทรัพย์ของทั้ง 2 ประเทศ การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามั ญของทั้ง 2 ฝ่ายและรายงานความถูกต้องของที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยนายมิทซึจิ แสดงความมั่นใจว่า ข้อตกลงระหว่าง GL กับ CCF จะเป็นความสัมพันธ์เชิงยุ ทธศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ ทั้ง 2 ฝ่าย “แพลตฟอร์มดิจิทัลไฟแนนซ์ ของเราจะเข้าไปช่วยเสริมศั กยภาพความชำนาญ และโนฮาวด้านไมโครไฟแนนซ์ ของ CCF และในขณะเดียวกัน CCF ก็มีความจำเป็นในการเข้าถึงแหล่ งเงินทุน ซึ่งฝ่ายเราสามารถตอบสนองได้เป็ นอย่างดี ด้วยขี ดความสามารถของเราในการระดมทุ นจากตลาดเงินทั่วโลก” นายมิทซึจิ กล่าว นายมิทซึจิ กล่าวสรุปว่า การผนึกกำลังกับ CCF ครั้งนี้ จะส่งผลอย่างดียิ่งต่อรายได้ และผลกำไรของ GL ในอนาคต เนื่องจากโมเดล group finance ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างสมบู รณ์แบบในถิ่นกำเนิดไมโครไฟแนนซ์ ในประเทศศรีลังกาและบังคลาเทศ จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพของ GL ต่อการขยายตลาด จากตลาดเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่ อการอุปโภคบริโภคเดิมไปสู่ ตลาดไมโครไฟแนนซ์ระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มากในภูมิภาคแถบนี้ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >