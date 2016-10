ธนชาตประกันภัย เปิดฉากเวทีการแข่งขันโครงการ “Drive DD united Season 2” ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับอุ ดมศึกษาทั่วประเทศ เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้ อ “IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ” ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดี ขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษประเภทสร้างสรร ค์ โดยจัดส่งคลิปพร้อมเจ้าของผลงาน ไปประกวดและดูงานเวทีโฆษณาที่ เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค “ ADFEST 2017” มูลค่ารางวั ลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพของวงการประกั นภัยอย่าง “บริษัทประกันวินาศภั ยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558” นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของธนชาตประกันภัยที่ทำให้ลูกค้ าเชื่อมั่น และยอมรับว่าเราคือบริษัทประกัน วินาศภัยที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่า งดีที่สุด ทั้งด้านการบริหารงานที่มีหลักก ารกำกับกิจการที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่ างครบวงจร ตลอดจนมีความมุ่งมั่ นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อสาธา รณประโยชน์อย่างการรณรงค์สร้ างความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดมา อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes! We Safe” ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2555 ซึ่งต่อยอดมาเป็นโครงการ “Driv e DD United Season 1” เมื่อปีก่อน และ “Drive DD United Season 2” ในปี 2559 ด้วยการเชิญชวนนักศึกษาระดับอุด มศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้นปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิด อุบัติเหตุบนถนนสูงสุด เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้ อ IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่รถยนต์ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภั ยร่วมกัน โดยเปิดรับสมัครเป็นที ม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายล ะเอียดการส่งผลงานได้ที่เฟซบุ๊ กแฟนเพจ : Drive DD United ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะแบ่งเป็น 2 รอบ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภั ยทางถนนและผู้เชี่ยวชาญด้ านการผลิตคลิปวิดีโอเป็นผู้คั ดเลือกคลิปวิดีโอ ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ รอบคัดเลือก จะคัดเลื อกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้ งหมดให้เหลือเพียง 20 ทีมที่ดี ที่สุดเพื่อเข้าอบรมการทำ Works hop กับ 4 Mentor ด้านสายงานผู้กำกั บภาพยนตร์โฆษณา ครีเอทีฟ ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ ทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้ สมบูรณ์แบบ รอบตัดสิน ผู้สมั ครทั้ง 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเ สนอผลงานให้กับคณะกรรมการ ซึ่งรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทคลิปวิดีโอด้านผลงานสร้าง สรรค์ (Creativity) จำนวน 3 รางวัล และประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับคว ามนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) จำนวน 1 รางวัล โดยผู้ชนะการประกวดทั้งสองประเภ ท จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ ชนะเลิศด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) ด้วยการนำผลงานส่งเข้าประกวดในเ วที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2017 (ADFEST 2017) พร้อมส่งไปศึกษาดูงานเพื่ อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในเวที โฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชี ย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมทั้ งสิ้นกว่า 200,000 บาท อีกด้วย นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า อุบัติเหตุทางถนน นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและบา ดเจ็บที่สำคัญของประเทศไทย ก่ อให้เกิดความสูญเสียกว่า 200, 000 ล้านบาทต่อปี มีผู้เสียชีวิตกว่า 11,000 คน บาดเจ็บและพิการอีกเป็นจำนวนมาก จากสถิติข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่ งชาติชี้ว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีคดีที่เกิดจากอุบัติเหตุการขั บขี่รถยนต์บนท้องถนนสูงขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีคดีทั้งหมด 66,411 คดี สาเหตุหลักมาจากบุคคลสูงถึง 41,580 คดี คือ 1. ขับรถเร็วเกินกว่ ากฎหมายกำหนด 6,971 คดี 2. ขั บรถตัดหน้ากระชั้น 6,597 คดี และ 3. ขับรถตามกระชั้นชิด 4,888 คดี และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นช่ว งอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ บริ ษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม ในโครงการ “Drive DD United Season 2” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้เยาวชนและทุกคนหันมาใส่ใจสัง คม และมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ร ถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภั ยทางถนน ลดการสูญเสีย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทา งถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตามน โยบายการผลักดันของรัฐบาลที่ กำหนดให้ “ปีพ.ศ. 2554 - 2563 เป็นปีทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” ที่ต้องการลดอั ตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่ อประชากรหนึ่งแสนคนในปีพ.ศ. 256 3 ให้ได้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอี ยดกิจกรรมในโครงการทั้งหมดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >