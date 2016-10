บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลั งงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและโรง ไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง รวมถึงธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเ ชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชูแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” หรือ Zero Waste แปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผ ลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด หนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อ เพลิงจากขยะ (RDF) พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตล าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปีนี้ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตขายหลักทรั พย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเส นอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเ พิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่ วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หวังระดมทุนรองรับการขยายโรงไฟฟ้ าอีก 3 โรง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเ ป็น 440 MW จากปัจจุบัน 150 MW นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” หรือ Zero Waste เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำ หน่ายไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวี ยนที่สะอาดและมีประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดสภาวะเรือนกระจก และควบคุมการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึ งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้ อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของบ มจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิง พาณิชย์แล้วจำนวน 4 โรง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 150 MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขย ะ 2 โรง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 80 MW แบ่งเป็นโรงละ 20 MW และ 60 MW ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้ อเพลิงจากขยะที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยตามข้อมูลของ AWR Lloyd โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจำนวน 73 MW และได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไ ฟฟ้า (Adder) ที่ 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้ า และมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง อีก 2 โรง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 70 MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 40 MW และ 30 MW โดยมี บมจ.ทีพีไอ โพลีน เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิ ง RDF ที่นำขยะชุมชนและขยะจากหลุมฝังก ลบในพื้นที่ต่างๆ มาผ่านกระบวนการคัดแยกและแปรรูป ให้เป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟ ฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีความสามารถในการรั บขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิ ตได้ 4,000 ตันต่อวัน สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ 2,000 ตันต่อวัน “เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการนำขยะชุมชนและขยะ จากหลุมฝังกลบ มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่มีค่าความร้อนสูง เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระ แสไฟฟ้า โดยเรามีจุดยืนในการทำธุรกิจด้ว ยแนวคิด Clean Energy, Clean Up Country ที่จะช่วยลดปริมาณขยะในประเทศที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และยังสามารถช่วยลดภาวะเรือนกระ จกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมอีกด้วย” นายประชัย กล่าว ส่วนธุรกิจหลักกลุ่มที่สองคือ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพ ลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 8 แห่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 3 แห่ง และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) อีก 1 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘ทีพีไอพีแอล’ (TPIPL) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอินทรียวัต ถุที่เหลือใช้จากสถานประกอบการผ ลิตเชื้อเพลิง RDF ให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ โปรไบโอติกส์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลในน้ำอีกด้ วย ด้านนายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทฯ ถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะในประเ ทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจั ดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีการคัดแยกแ ละแปรรูปขยะขึ้นเอง สามารถแปรรูปขยะในประเทศไทยที่มี ความชื้นสูงเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่ให้ค่าความร้อนขั้นต่ำเฉลี่ย 3,500 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมใ นประเทศไทยที่ 1,700-1,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิ ตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือ ข่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโ รงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ อาทิ ผู้จัดการขยะชุมชน บริษัทจัดการขยะ จึงช่วยสร้างความมั่นคงในการจัด หาขยะ ตลอดจนได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระ ยะยาวกับ กฟผ. โดยสามารถต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ ได้อีกครั้งละ 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา จึงช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายไ ด้ให้แก่บริษัทฯ นายภากรยังกล่าวอีกว่า จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างขยายการลงทุนในโร งไฟฟ้าอีก 3 โรง อันจะทำให้กำลังการผลิตติดตั้งเ พิ่มขึ้นอีก 290 MW ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อ เพลิงจากขยะขนาด 70 MW โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังง านเชื้อเพลิงจากขยะขนาด 70 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 150 MW คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งเมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าในปัจจุ บัน จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง สิ้นเป็น 440 MW ทั้งนี้ หลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อ เพลิงจากขยะขนาด 70 MW ติดตั้งแล้วเสร็จและดำเนินการเชิ งพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2560 บริษัทฯ มีแผนนำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ทิ้งขนาด 30 MW ที่มีอยู่เดิมมารวมกัน เพื่อดำเนินการเป็นโรงไฟฟ้าพลัง งานเชื้อเพลิงจากขยะขนาด 100 MW ที่จะรองรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้แ ก่ กฟผ. ในอนาคต ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพ ลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนั้น จะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนขยายสถานประกอบการผลิ ตเชื้อเพลิง RDF เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้ า โดยจะขยายกำลังการผลิตให้สามารถ รับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิ ตเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ตันต่อวัน จากเดิม 4,000 ตันต่อวัน และสามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิ ง RDF ได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตันต่อวัน จากเดิม 2,000 ตันต่อวัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิง RDF ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตามข้อ มูลของ AWR Lloyd ด้านผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเ สนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรั พย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ งแรก ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 แบบคำขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว มีจำนวน 5,900 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ นวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรีย กชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะจัดสรรให้แก่ 1. ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และ 2. ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 2,375 ล้านหุ้นและหุ้นในส่วนที่เหลือจ ากการเสนอขายตามข้อ 1. ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลก ารเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรั พย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกั นกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมกับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้ โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการขายหุ้ น IPO ในครั้งนี้ไปชำระหนี้คงค้างของบ ริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะใช้ลงทุนในโครงกา รต่างๆ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ เนินงานและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่ วไปอื่นๆ ของบริษัทฯ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >