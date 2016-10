ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุน และเพิ่มความเท่าเทียมในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในระดับสากล ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะของภาคเอกชนจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นหลักการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้ปรับปรุงหลักการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการ ช่วยเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และไม่เสียเปรียบการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยจัดทำร่างประกาศการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า และร่างประกาศที่เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6311 หรือทาง e-mail ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >