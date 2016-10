เซียนหุ้นประเมินแนวโน้มผลงานครึ่งหลังปี "59 ของบมจ.เอแอลที เทเลคอม หรือ ALT เติบโตโดดเด่น อานิสงส์เริ่มรับรู้รายได้จากโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ผู้ประกอบการมือถือเริ่มลงทุนโครงข่ายเพิ่ม ประกอบกับศาลตัดสินให้ชนะคดีที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่ผิดนัดชำระค่าใช้บริการโครงข่ายมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท เคาะราคาเป้าหมาย 10 บาทต่อหุ้น ด้านแม่ทัพหญิง "ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์" ยืนยันความพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้น บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT โดยประเมินว่า ครึ่งปีหลังในปี 2559 ยังเติบโตโดดเด่น เนื่องมาจากบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ผู้ประกอบการมือถือเริ่มลงทุนโครงข่ายเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีข่าวดีช่วงสั้นจากคำตัดสินของศาลในกรณีที่บริษัทได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่ผิดนัดชำระค่าใช้บริการโครงข่าย รวมเป็นยอดเงินถึงปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท จึงประเมินราคาเหมาะสมปี 2560 PER 25 เท่า คิดเป็น PEG ที่ 1 เท่า ได้ราคาเป้าหมายที่ 10 บาท ไม่รวมค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับอีกประมาณ 600 ล้านบาท หรือ 0.60 บาทต่อหุ้น ในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตจากรายได้ในการลงทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่จะเริ่มรับรู้เต็มปีในปี 2560 "เราประเมินรายได้จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 จะเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ประมาณ 40 ล้านบาท และในปี 2560 จะรับรู้รายได้เต็มปีได้ประมาณ 120 ล้านบาท และแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการติดตั้งรับเหมานั้นในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาหดตัวลงจากปีก่อนเนื่องผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชะลอการลงทุนเครือข่าย แต่ในช่วงครึ่งปีหลังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเริ่มมีแผนลงทุนที่ชัดเจนขึ้น บริษัทได้รับงานในการสร้างสถานีฐานซึ่งเป็น Backlog ประมาณ 800 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้ได้ในครึ่งปีหลังในปี 2559 ประมาณ 50-60% ของ Backlog หรือประมาณ 400-500 ล้านบาท" ส่วนความคืบหน้าจากกรณีพิพาทกับลูกค้าผิดสัญญาการใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงนั้น เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้คู่สัญญาชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทในอัตราเดือนละ 13.50 ล้านบาท โดยเริ่มนับจากวันที่ 12 ก.พ. 2556 จนกว่าโครงข่ายดังกล่าวจะส่งมอบคืน อย่างไรก็ดีคู่กรณีมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ประเมินค่าเสียหายจนถึงปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท "เราจึงประเมินราคาเหมาะสมปี 2560 PER 25 เท่า คิดเป็น PEG ที่ 1 เท่า ได้ราคาเป้าหมายที่ 10 บาท ไม่รวมค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับอีกประมาณ 600 ล้านบาท หรือ 0.60 บาทต่อหุ้น ในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตจากรายได้ในการลงทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่จะเริ่มรับรู้เต็มปีในปี 2560" ด้านนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยถึง ในช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) และเป็นงานที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้และกำไรในอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >