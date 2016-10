สิ้นสุดการรอคอยของสาวก Apple หลังจากทำการเปิดตัวขายแล้ววันนี้สำหรับ iPhone7 และ iPhone7 Plus ในไทยที่ Studio7 ทั้ง 93 สาขา และ BaNANA อีกจำนวน 166 สาขา งานนี้ COM7 ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของ Apple ในประเทศไทย ได้รับประโยชน์เต็มๆ จากยอดขายสินค้าใหม่หนุนผลงานโค้งสุดท้ายของปีโตได้อีก นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คอมเซเว่น หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศ ไทยในนาม BaNANA, Studio7 และ iCare กล่าวถึงการเปิดวางจำหน่าย iPhone7 และ iPhone7Plus เป็นวันแรกในประเทศไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทฯ พร้อมจำหน่ายสินค้าสู่สาวกไอทีทั่วประเทศ ผ่านร้าน Studio7 จำนวน 93 สาขา และที่ BaNANA อีกจำนวน 166 สาขา นับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมข้อเสนอพิเศษและอุปกรณ์เสริมหลากหลาย ชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ จากกระแสการตอบรับการจำหน่าย iPhone7 และ iPhone7Plus ในช่วงที่ผ่านมาของกลุ่มประเทศแรก มีการตอบรับจากสาวก Apple เป็นอย่างดี โดย iPhone รุ่นใหม่นี้ มาพร้อมกับสีตัวเครื่องใหม่ล่าสุดทั้ง Black และ Jet Black บวกกับคุณสมบัติของตัวเครื่องที่เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิม กล้องดิจิทัล iSight แบบใหม่ ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ที่มีการประมวลผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับเป็นกล้องที่ดีที่สุดของ iPhone รวมทั้ง การเปลี่ยนรูปแบบหูฟังของไอโฟนให้เป็นแบบไร้สาย และการอัพเดตฟีเจอร์ต่างๆ ที่ออกมาตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่าความต้องการซื้อสินค้ารุ่นเรือธงตัวล่าสุดนี้ของผู้บริโภคจะมี มากกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่จำกัด สนับสนุนยอดขายของ COM7 ในไตรมาส 4/2559 ซึ่งโดยปกติเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจให้เติบโตขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยขยายตลาดอุปกรณ์เสริมที่ ใช้ ควบคู่ไปกับ iPhone มีโอกาสเติบโต มีสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สำหรับ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มีด้วยกันทั้งหมด 5 สี ได้แก่ Silver, Gold, Rose Gold และสีใหม่ 2 สี Black และ Jet Black เริ่มต้นที่ความจุ 32GB, 128GB, และ 256GB โดย iPhone7 ราคาเริ่มต้นที่ 26,900 บาท , 30,900 บาท และ 34,900 บาทตามลำดับ ส่วน iPhone 7 Plus ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 บาท , 35,900 บาท และ 39,900 บาทตามลำดับ แต่สำหรับเครื่องเฉพาะสี Jet Black ทั้ง 2 รุ่น จะเริ่มต้นที่ความจุ 128GB เป็นต้นไป Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >