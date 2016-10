ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์การโอนย้ายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในกรณี RMF และ LTF ต้องเลิกกองทุน โดยเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สามารถใช้ดุลพินิจในการโอนย้ายได้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่อง ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับเกณฑ์การโอนย้ายการลงทุนของ RMF และ LTF ไปยัง RMF หรือ LTF อื่น เมื่อมีการเลิกกองทุน อาทิ - ยกเลิกการกำหนดให้ผู้ลงทุนแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการโอนย้าย - ให้ บลจ. สามารถใช้ดุลพินิจในการโอนย้ายไปยัง RMF และ LTF อื่นได้ แต่ต้องระบุแนวทางการใช้ดุลพินิจไว้ในรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า - บลจ. ต้องแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสิทธิในการโอนย้ายไปยัง RMF หรือ LTF อื่นที่ต้องการ โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย กรณีอยู่ภายใน บลจ. เดียวกัน และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6293 หรือทาง email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >