บล.เอเชีย เวลท์ คาดตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ พร้อมจับตาการประชุม ครม. เพื่ออนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท พร้อมแนะนำTrading Idea ประจำสัปดาห์ หุ้น THANI ราคาเป้าหมาย 6.20 บาท นายวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กล่าวว่า คาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงตามตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวลดลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้น เช่น ทองคำ เงินสกุลเยนของญี่ปุ่น และตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ หลังจาก FBI เตรียมรื้อคดีการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ส่วนตัวของนางฮิลลารี่ คลินตัน ที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งชัยชนะของ ทรัมป์ อาจนำไปสู่ความผันผวนและความไม่แน่นอนในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมไปถึงข้อตกลงการค้าต่างประเทศ ด้านตัวเลข GDP สหรัฐฯ เบื้องต้นในงวดไตรมาส 3/2559 ที่ประกาศออกมาขยายตัวดีมากกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.9% ดีกว่าที่คาดการณ์มาก อาจเป็นปัจจัยสำคัญสุดท้ายให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. นี้ และยังต้องติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น Wall street รายวัน และตลาดหุ้นอื่น ๆ ซึ่งคาดว่า ไตรมาส 3 และ 4 น่าจะออกมาเป็นบวก และติดตามตัวเลข Non-farm payroll ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 59 นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังต้องติดตาม การประชุมของธนาคารกลางหลายแห่ง ทั้ง FED ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และออสเตรเลีย ประชุมวันที่ 1 พ.ย. และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประชุมวันที่ 3 พ.ย. ซึ่งคาดว่ายังจะไม่ออกมาตรการใด ๆ ในช่วงนี้ ด้านจีน มีปัญหาค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง จากข่าวเชิงลบของผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมที่ลงมาเหลือ 8% จากมากกว่า 10% ก่อนหน้านี้ และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ชะลอลงเพราะภาครัฐบาลเหยียบเบรกกั้นไม่ให้ปล่อยสินเชื่อเนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ด้านราคาน้ำมัน ปรับตัวลง หลังจากตลาดกลับมากลัวว่า OPEC จะไม่อาจทำให้ผู้ผลิตน้ำมันหลายประเทศลดกำลังผลิตลงได้ และ Supply ยังคงเกินอยู่มาก ปัจจัยในประเทศ ติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งเท่าที่ออกมายังคงเป็นบวก และปัจจัยสำคัญอยู่ที่การประชุมครม. ในวันอังคารที่ 1 พ.ย. นี้ เพื่ออนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท ที่จะเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มต้นโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐ ทั้งนี้ คาดกรอบ SET Index ที่ 1,486-1,505 จุด นายวรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ Trading Idea ประจำสัปดาห์นี้ บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำซื้อหุ้น THANI ของ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง บล.เอเชีย เวลท์ คาดว่าบริษัทจะยังมีแนวโน้มที่สดใสในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงปีหน้า แม้ในไตรมาส 3/59 บริษัทรายงานการเติบโตของกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยที่ 0.7% QoQ และ 1.7% YoY อยู่ที่ 218 ล้านบาท แต่การเติบโตในระดับต่ำดังกล่าวไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานที่ลดน้อยลงแต่อย่างใด แต่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงกฎระเบียบของทางการในอนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าจะพิจารณาตั้งสำรองเพิ่มเติมในไตรมาส 4/59 และในไตรมาสต่อๆ ไป เพื่อเตรียมตัวสำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ หรือIFRS 9 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 THANI มีแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทประมาณการว่าสินเชื่อจะเติบโต 10% และ 15%ในปี 59 และ 60 ตามลำดับ จากความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ และการเติบโตการค้าชายแดน "เราคาดการณ์กำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 14.3% ในปี 59 และ 21.3% ในปี 60 โดยมีราคาเป้าหมายตามปัจจัยพื้นฐานที่ 6.20 บาท ด้าน Technical รูปแบบราคามีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้น จากการเกิดทั้งสัญญาณซื้อรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยรูปแบบราคายังคงบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะได้เห็นการทำ New High ของ THANI ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายแรกของการทำ New High อยู่ที่ 6.30 บาท" นายวรุตม์ กล่าว Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >