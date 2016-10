บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) เตรียมเพิ่มทุนใหม่ 34.65 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะเสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด (PP) 2 ราย ในวงเงินรวมไม่เกิน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. (JTA) ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Creation Investments Sri Lanka LLC (Creation SL) ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อระดมทุนใช้ขยายงานในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่จะใช้เงิน 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เข้าซื้อหุ้นบางส่วนใน JTrust Bank เพื่อเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดในการพัฒนากิจการต่อไปในอินโดนีเซีย GL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (31 ต.ค.) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ประกอบด้วย JTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JTrust เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ทำธุรกิจการเงินในส่วนธุรกิจการธนาคารในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก โดยเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ Creation SL ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งเป็นพิเศษ และบริหารงานภายใต้ Creation Investments Capital Management, LLC (Creation) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านจัดการลงทุนในกิจการทางเลือก โดยเน้นการลงทุนในส่วนทุนของสถาบันที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อใช้ทดแทนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในกัมพูชาและเมียนมา รวมถึงสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 922.55 ล้านบาท จากเดิมที่ 905.22 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 34.65 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 24.75 ล้านหุ้น จะใช้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพของ JTA และหุ้นเพิ่มทุน 9.9 ล้านหุ้น ใช้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพของ Creation SL ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัท หรือบริษัทย่อย คือ Group Lease Holdings PTE. Ltd. (GLH) ให้แก่ Century Finance Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีสัญชาติเมียนมาทั้งหมด ในประเทศเมียนมา และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทสินเชื่อ ตาม Financial Institutions Law(2016) (Century Finance) โดยการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (หุ้นกู้ CF) ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น ในสัดส่วน 57% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด Century Finance เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือระเบียบ หรือเงื่อนไขทางราชการ ซึ่งมีผลอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อและถือหุ้นในบริษัทสินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจาก Central Bank of Myanmar ได้ และเมื่อได้รับอำนาจ ความยินยอม และการอนุญาต (ถ้ามี) หรืออำนาจ ความยินยอม และการอนุญาตดังกล่าวมีแผลแล้ว คณะกรรมการยังอนุมัติให้บริษัท หรือ GLH เข้าร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมค้า ชื่อ GL Century Service Company Limited ในเมียนมา (บริษัทให้บริการ) ร่วมกับ Mr. Aung Moe Kyaw, Macondray Holding Pte. Ltd. และ UMJ Ikeya Investment II Ltd (AMK คอนซอร์เตียม) โดย GLH จะถือหุ้น 57% ในบริษัทให้บริการ และส่วนที่เหลือ 43% ถือโดย AMK คอนซอร์เตียม ทั้งนี้ บริษัทให้บริการจะให้การสนับสนุนแก่ Century Finance ทั้งในด้าน Front Office และ Back Office รวมทั้งการตลาด บริการหลังการขาย การติดตามชำระหนี้ การบริหารงานทั่วไป ระบบไอที สนับสนุนธุรกิจดิจิตอล ไฟแนนซ์ ในรูปแบบธุรกิจ Channeling Business Model และการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน Century Finance จัดตั้งขึ้นในปี 56 และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทสินเชื่อ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจลีสซิ่ง ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางประเทศเมียนมา ขณะที่ AMK คอนซอร์เตียม ยังมีส่วนแบ่งตลาดในการจัดจำหน่ายวิสกี้ 65% ในเมียนมา และมีการบริหารจัดการร้านค้าปลีกกว่า 22,000 แห่งและรวมถึงร้านค้าส่งอีก 1,400 แห่งในเมียนมา ซึ่งร้านค้าเหล่านั้นบางแห่งได้มีการบริการปล่อยสินเชื่อ โดยการรับจำนำแล้วด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา ในแง่ของจำนวนสาขา นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการเข้าลงทุนโดยบริษัท หรือ GLH ในวงเงินไม่เกิน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในBagan Innovation Technology Pte. Ltd. (BIT-SG) ในสิงคโปร์ และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อจัดตั้ง IT Platform และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทในเมียนมา บริษัทจะเข้าลงทุนใน BIT-SG ผ่าน GLH ในจำนวนเงินไม่เกิน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (การเข้าลงทุนใน BIT) คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นโดยบริษัท หรือ GLH ใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk (JTrust Bank) มูลค่าทั้งสิ้น 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ J Trust Co., Ltd. (JTrust) ต่อเนื่องจากการลงทุนของ JTrust ในบริษัท โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ยังเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาในอนาคตอันใกล้เนื่องจาก JTrust Bank อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างและสามารถเติบโต และอาจทำกำไรได้ในอนาคต อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีว่าบริษัท และ JTrust Bank จะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดในการพัฒนากิจการต่อไปในอินโดนีเซีย JTrust Bank เดิมชื่อ Bank Mutiara ในปัจจุบัน JTrust เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 99% ของหุ้นทั้งหมด โดยเน้นด้านการพัฒนาการให้บริการทางการเงินแก่รายย่อย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง โดยจะอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินในอินโดนีเซีย ร่วมกับประสบการณ์ในด้านสินเชื่อรายย่อยที่มาจาก J Trust Group ในประเทศญี่ปุ่น Written by : กระแสหุ้นออนไลน์