ลูกค้าของธนาคาร BPI สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตร งได้แล้ววันนี้ MoneyGram ประกาศลงนามในข้อตกลงความร่วมมื อเป็นพันธมิตรกับ Bank of the Philippine Islands (BPI) ซึ่งเปิดทางให้ลูกค้าของ MoneyGram สามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร BPI ได้โดยตรงภายในเวลาไม่กี่นาที* "ข้อมูลจากธนาคารโลกเผยว่า แพลตฟอร์มธุรกรรมการเงินดิจิทัล กำลังผลักดันการเข้าถึงบริการทา งการเงินในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทั่ วโลก" อเล็กซ์ ลิม ผู้จัดการประจำประเทศฟิลิปปินส์ ของ MoneyGram กล่าว "การจับมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MoneyGram ในการมอบประสบการณ์การโอนเงินที่ ราบรื่นให้แก่ลูกค้าของเราผ่านท างนวัตกรรมเทคโนโลยี" "MoneyGram เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใ จจากลูกค้า ในฐานะผู้ให้บริการโอนเงินข้ามป ระเทศชั้นนำที่มีเครือข่ายอยู่ทั่ วโลก พร้อมทั้งมีระบบดิจิทัลที่แข็งแ กร่งสนับสนุนและรองรับ" รอย เอมิล เอส. หยู หัวหน้าแผนกธุรกิจการโอนเงินข้า มประเทศของ BPI กล่าว "สำหรับเราแล้วนั้น ในฐานะธนาคารอันดับต้นๆ ของฟิลิปปินส์ที่ได้รับการยอมรั บในเรื่องการให้บริการการโอนเงิ นข้ามประเทศ เราจึงเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางให้เราสามารถนำเสนอ บริการโอนเงินข้ามประเทศที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรกับ MoneyGram จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายดั งกล่าวมากยิ่งขึ้น" Bank of the Philippine Islands หรือที่รู้จักในฟิลิปปินส์ว่า BPI เป็นธนาคารแห่งแรกของฟิลิปปินส์ และเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของป ระเทศเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตามร าคาตลาด "ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ BPI ในภาคธนาคาร ผนวกกับคุณภาพการบริการที่เหนือ ชั้น ส่งผลให้ BPI เป็นแบรนด์ ธนาคารในดวงใจของชาวฟิลิปปินส์ การเป็นพันธมิตรกับ BPI ประกอบกับวิธีการใหม่ในการรั บเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารโดยตรงได้อย่ างสะดวกสบายจะช่วยให้ลูกค้าของเ ราที่เป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์ใน ต่างประเทศ (OFW) บรรลุเป้าหมายของตนและเติมเต็มค วามฝันของครอบครัวได้อย่างแน่นอ น" นายลิมกล่าวเสริม ความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริ มสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิ จดิจิทัลของ MoneyGram ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดโอนเงินข้ ามประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดั บต้นๆของโลก โดยรายงานของธนาคารโลกระบุว่า ในปี 2558 มีการส่งเงินมายังฟิลิปปินส์ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 9.6% ของจีดีพีของประเทศ