TACC โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกสุดตระการตา กำไรพุ่ง 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 35 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ยอดขายใน 7-Eleven พุ่งกระฉูด บิ๊กบอส "ชัชชวี วัฒนสุข"มั่นใจแนวโน้มไตรมาส 4 โตไม่ยั้ง หลังส่ง 2 โปรดักท์ใหม่ "โดนัท A Smile-สินค้า Sanrio" บุกตลาด แถมยังเป็นช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ หนุนรายได้-กำไร ปี"59 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ผู้ผลิต และจัดหาเครื่องดื่มชา และกาแฟรายใหญ่ในเซเว่นฯ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้รวม 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท หรือ 17.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 745 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท หรือ 35% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/59 มีรายได้รวม 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือ 18 % เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 248 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือ 44.70% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท "กำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นมาจากยอดขายที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในกลุ่มสินค้า Non-Coffee Menu ในมุมกาแฟสด All Café และกาแฟเย็น Latte ในโถกดเครื่องดื่มที่เติบโตตามการขยายสาขาของ 7-Eleven บริษัทฯต้องขอขอบคุณทาง CP ALL เป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจกับ TACC เสมอมา ทำให้เรามีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 13 ปี" นายชัชชวี กล่าว ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 3/59 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการติดตั้งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อน 262 ตู้ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดเพราะอุปสรรคต่าง ๆ ในเรื่องการติดตามเอกสารที่ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/59 คาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะได้มีการส่งโปรดักท์ใหม่เข้าสู่ตลาด ประกอบด้วย โดนัท A Smile และสินค้า Sanrio เข้าทดแทนรายได้จากการขายเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนที่ล่าช้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก 7-Eleven ในฐานะที่เราเป็น Key Strategic Partner และที่สำคัญในช่วงไตรมาส 4 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจะช่วยผลักดันภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ ส่วนแผนบุกตลาดในประเทศจีน เพื่อกระตุ้นยอดขายเครื่องดื่ม "สวัสดี" ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา TACC ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมั่นใจว่ายอดขายในต่างประเทศ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน โดยในปีนี้ บริษัทฯมีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มเป็น 12%จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 8% ของรายได้รวม Written by : กระแสหุ้นออนไลน์