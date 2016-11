บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ("CGH") ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 แข็งแกร่งด้วยกำไรสุทธิ 260.28ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.28% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีกำไร 50.00 ล้านบาท นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดเผยว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายได้511.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.75% เทียบกับ 297.61 ล้านบาทของไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 "ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจมาก และสะท้อนให้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ด้วยการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เปิดกว้างอย่างที่เราเรียกว่า"New Edge of Investment" หรือการลงทุนแนวใหม่" การลงทุนแนวใหม่ของ CGH มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การมีผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม การมีทีมสนับสนุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการลงทุนแบบมืออาชีพที่ได้มาตรฐานระดับโลกซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนที่รวดเร็วและน่าพอใจ และการมีสภาพคล่องและศักยภาพสูงในการลงทุน นายทอมมี่กล่าวเสริมว่า "นอกจากการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้แก่นักลงทุนแล้ว เรายังเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้วยการมีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการเสริมสร้างจุดแข็งทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง" ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง คือ การขายสินทรัพย์บางส่วนในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยบางส่วนออกไปให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (UOBKH) หลังจากเห็นแนวโน้มว่าธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะสร้างรายได้จากค่านายหน้าลดลง ทำให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจการลงทุนได้มากขึ้น ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทในเครือ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ CGH มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ผ่านมา โดยไตรมาสที่ 3 CGH มีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.0597 บาท เพิ่มขึ้นจาก 0.0115 บาทไทย จากช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทในเครือของ CGH มีผลประกอบการที่น่าพอใจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ได้แก่ - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS มีกำไรสุทธิ 189.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 371.52% หลังจากได้ขายสินทรัพย์บางส่วนในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยบางส่วนออกไปให้แก่ UOBKH ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ลงได้เป็นอย่างดี และมีผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้มากขึ้น - บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI มีกำไรสุทธิ 221.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 384.75% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 75.13 ล้านบาท เนื่องจากการปรับทิศทางธุรกิจสู่พลังงานทางเลือก โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกที่บริษัทก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 PDI ได้ลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 3 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 13 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,900 ล้านบาท ส่วนธุรกิจรีไซเคิล บริษัทฯ ได้ก้าวสู่นวัตกรรมขั้นสูง โดยพีดีไอ แมททีเรียลซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีดีไอได้ร่วมทุนกับบริษัท คาร์บอน รีดักชั่น เทคโนโลยี (CRT: Carbon Reduction Technology AS) ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านรีไซเคิลของสแกนดิเนเวีย โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจสกัดสังกะสีจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษ ( UHT: Ultra-high-temperature) บริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที ได้รับสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้โดยได้รับสิทธิดังกล่าวจากบริษัท สแกนอาร์ค พลาสมา เทคโนโลยี ประเทศสวีเดน ซึ่งในเอเชียยังไม่มีประเทศใดนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรีไซเคิลของเสียอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงพาณิชย์ - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC มีกำไรสุทธิ 51.23 ล้านบาท โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กองทุน I-DEVELOP ที่ได้รับรางวัล "กองทุนดีเด่นประจำปี 2559" จากนิตยสารการเงินการธนาคารประจำปี 2559 เป็นต้น - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGD มีกำไรสุทธิ 174.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.00% โดยในไตรมาสที่ผ่านมา CGD มีการดำเนินงานที่สำคัญหลายโครงการ อาทิ การลงทุนในโครงการ Chao Phraya Estate (โครงการบนพื้นที่ 36 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย Four Seasons hotel, Capella hotel และ Four Seasons Private Residences) และศูนย์การศึกษาในประเทศอังกฤษ เป็นต้น "CGH ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้กับการลงทุนของบริษัทในอัตราไม่ต่ำกว่า 15% และเป็นหนึ่งใน SET50 ภายในปี 2563" นายทอมมี่กล่าว "สำหรับในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เราจะยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี นอกจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทลูกและบริษัทในเครือแล้ว CGH ยังสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะบริษัทในธุรกิจพลังงานทดแทน อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริการเกี่ยวกับท่องเที่ยวและที่พัก พร้อมกับค้นหาโมเดลในการทำธุรกิจที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินงาน การสร้างพลังร่วมหรือ Synergy ระหว่างหน่วยงาน และการธุรกิจที่มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อนำมาปรับปรุงและเพิ่มมูลค่า "นอกจากนี้ เรามุ่งสร้างความสำเร็จจาก 5 กลยุทธ์หลักได้แก่ พอร์ตฟอลิโอการลงทุนที่กระจายตัวหลากหลาย (Dynamic Portfolio) เครือข่ายธุรกิจที่มีความเข้มแข็งจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทั่วโลก (Extensive Network) ระบบเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานสอดคล้องกัน (Synergistic Infrastructure) การสร้างมูลค่าที่เหมาะสม (Optimal Value) และ การลงทุนเชิงรุก (Active Investment Approach) ซึ่งกลยุทธ์สำคัญเหล่านี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากรและการเงิน รวมทั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอีกมาก ซึ่งจะช่วยให้ CGH มีความแข็งแกร่ง แต่ยืดหยุ่น สามารถสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโต และประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง" นายทอมมี่กล่าว