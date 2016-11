ทิสโก้เปิดตัวกองทุนใหม่ เน้นลงทุนในหุ้นหมวดสินค้าอุ ปโภคบริโภคพื้นฐานที่จำเป็นทั่ วโลก มั่นใจผลประกอบการเติบโตอย่างมั่ นคง ไม่อิงเศรษฐกิจโลก มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้ นโดยรวม IPO วันนี้ - 29 พ.ย. นี้ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า บลจ. ทิสโก้เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอลคอนซูเมอร์” (TISCO Global Consumer Fund: TISCOGC) กองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหุ้ นทั่วโลกในอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้ าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค(Consumer Staples Sector) ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดว่ามี ผลประกอบการมั่นคง ไม่แกว่งตัวตามเศรษฐกิจโลก ราคาหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่ าตลาดโดยรวม โดยเสนอขายครั้งแรก(IPO) วันนี้-29 พ.ย. นี้ “สินค้าอุปโภคบริโภคแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มหลักคือ สินค้าจำเป็น (Consumer Staples) เช่นเสื้อผ้า อาหาร สบู่ ยาสีฟัน อีกส่วนคือสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) เช่นรถยนต์ เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีวัฏจั กรการเติบโตที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมกลุ่ม Consumer Staples ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ จึงมักไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิ จมากนัก ราคาหุ้นในกลุ่มนี้จึงมักจะมี ความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวม โดยดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staple Index มีค่าความผันผวน (Standard Deviation) เพียง 13.7% เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่มี Standard Deviation สูงถึง 17.8% (Source: Bloomberg - ข้อมูลย้อนหลัง 20ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 4 พ.ย. 59) ซึ่งเหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบั น ที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้ างสูงจากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบตลาดในแต่ละช่วง โดยเฉพาะปัจจัยการปรับขึ้นอั ตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่จะเข้ามากระทบตลาดต่อเนื่ องตลอดปีหน้า กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ รับความเสี่ยงในหุ้นได้ แต่อยากลงทุนในหุ้นที่มีความผั นผวนต่ำกว่าตลาด” นายสาห์รัช กล่าว ทั้งนี้ TISCOGC จะลงทุนในกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่ วโลกที่อยู่ในหมวดสินค้าอุ ปโภคบริโภคที่จำเป็น ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่ างประเทศ โดยกองทุนมีนโยบายป้องกั นความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center 02- 633-6000 กด 4 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >