บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมาสเตอร์การ์ด และธนาคารธนชาต ให้บริการแอร์เพย์การ์ด (AirPay Card) บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิต (Virtual Prepaid Card) รับกระแสอีเพย์เมนต์ เพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกั ดในการทำธุรกรรมออนไลน์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ปูพื้นไปสู่การเป็นสังคมไร้เงิ นสด (Cashless Society) ลดข้อจำกัดการทำธุรกรรมออนไลน์ ในลูกค้ากลุ่ม Generation Me (Gen Me) ตั้งเป้ามีผู้ใช้งานปี 2017 ถึง 1,000,000 ใบ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอร์เพย์เป็นบริการช่ องทางการชำระเงินแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ที่ให้บริการในรูปแบบของเคาน์ เตอร์รับชำระเงินตามร้านค้าต่ างๆ (AirPay Counter) ที่มีเคาน์เตอร์ให้บริการถึง 85,000 จุดทั่วประเทศ และในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ (AirPay Application) ที่ผู้ใช้สามารถจ่ายบิล เติมเงิน ซื้อตั๋วหนัง จองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ เรือเฟอร์รี่ ไปจนถึงบริจาคเงินให้องค์ กรการกุศล AirPay Application ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนใช้ งานอยู่ถึง 1,400,000 ราย โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานหลักอยู่ ในช่วงอายุ 17-24 ปี มีไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายสินค้ าประเภทความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ เป็นหลัก แอร์เพย์ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ ใช้แอร์เพย์พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ ม Gen Me (ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี) ที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน หรือประมาณ 15% ของประชากรทั้งประเทศ พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Me มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่ างๆของร้านค้า ทำให้เกิดความคุ้นชินในการใช้จ่ ายออนไลน์ และพบว่ามีผู้ใช้งานแอปฯ จำนวนกว่า 70% ที่ยังไม่มีบัตรเครดิตหรือบั ตรเดบิตในการทำธุรกรรมออนไลน์ และยังพบว่า 72% มีความต้องการใช้บัตรเครดิตซึ่ งสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนั กงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (สพธอ.) ที่ระบุว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่ ยังคงเลือกชำระเงินผ่านช่ องทางออฟไลน์เป็นหลักเนื่ องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภั ยของระบบการชำระเงินออนไลน์ รวมไปถึงข้อจำกัดในการสมัครใช้ งานบัตรเครดิตที่มีข้อกำหนดเรื่ องอายุและประวัติการทำงานของผู้ ที่ต้องการใช้งาน จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้ างต้น แอร์เพย์มองเห็ นโอกาสในการนำเสนอบริการที่ต่ อยอดจากการให้บริการ AirPay Application ที่มีอยู่ ด้วยการให้บริการเสริม AirPay Card ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ งานที่เน้นการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการจั บจ่ายใช้สอย เตรียมปูพื้นไปสู่การเป็นสั งคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริ การเทคโนโลยีการชำระเงินระดั บโลก และธนาคารธนชาต สถาบันการเงินที่ให้บริ การทางการเงินที่ครบและครอบคลุม ในการให้บริการ AirPay Card บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิต (Virtual Prepaid Card) สามารถใช้งานได้กับร้านค้ าออนไลน์ ผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ รองรับมาสเตอร์การ์ด มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ 3-D Secure (MasterCard SecureCode) ที่จะส่ง OTP (One-Time Password) เพื่อยืนยันก่อนการชำระเงิน ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ถึ งความปลอดภัยในการทำธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ อีกทั้งยังสมัครใช้งานได้ง่าย ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถใช้บริการ AirPay Card ได้ทันที นอกจากนี้ยังสะดวกและเข้าถึงผู้ ใช้งานด้วยจุดเติมเงินที่ หลากหลาย ทั้งบน AirPay Application และช่องทางต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแอร์เพย์ เคาน์เตอร์กว่า 85,000 จุด, เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส กว่า 1,700 สาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ รวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ งของธนาคารต่างๆ เช่นกัน คุณณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพั ฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับแอร์เพย์ และธนาคารธนชาต ช่วยให้มาสเตอร์การ์ ดสามารถนำนวัตกรรมด้ านการชำระเงินมาสู่ผู้ใช้งานธุ รกรรมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วและผู้ ใช้งานในอนาคตของแอร์เพย์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงร้ านค้าทั่วโลกกว่า 43 ล้านราย นอกจากนี้การขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงิ นสดคือสิ่งที่มาสเตอร์การ์ดมุ่ งมั่นให้ความสำคัญตลอดมา และเป้าหมายของมาสเตอร์การ์ดคื อการลดการใช้เงินสดโดยเพิ่มช่ องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อทำให้การชำระเงินเป็นไปได้ อย่างปลอดภัย โปร่งใสและสะดวกสบาย” คุณปริญญา จินันทุยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิ จการชำระเงินและร้านค้ารับบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับโครงการ AirPay Card ธนาคารธนชาตทำหน้าที่เป็นผู้ให้ บริการ BIN (Bank Identification Number) Sponsor Bank หรือผู้ให้บริการหมายเลข 16 หลักบนหน้าบัตร ซึ่งธนาคารธนชาตเป็นธนาคารเพี ยงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ บริการในลักษณะนี้ โดยธนาคารธนชาตให้การสนับสนุ นการออกบัตร AirPay Card ในรูปแบบบัตรเวอร์ชวลพรีเพด (Virtual Prepaid) ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิ ตสำหรับซื้อสินค้าและบริ การบนโลกออนไลน์” “ธนาคารธนชาตเชื่อมั่นว่ าโครงการ AirPay Card จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อันเนื่องจากโครงการ AirPay Card นี้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของระบบการชำระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุ นและกำลังเร่งผลักดันเพื่อพั ฒนาและยกระดับระบบชำระเงิ นของประเทศไทยให้มีระบบรองรั บการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐานซึ่งจะส่งผลดีต่ อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยในภาพรวม ธนาคารธนชาตในฐานะผู้นำและเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านระบบการชำระเงินจึงพร้อมให้ การสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึ งการใช้เงินรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) สำหรับกลุ่มคนที่ชื่ นชอบการชอปปิ้งออนไลน์แต่ไม่มี บัตรเครดิตจะได้รั บความสะดวกสบายและความปลอดภัยสู งสุดในระบบที่ได้มาตรฐานระดั บสากล ให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 