บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความเป็นผู้นำตลาดรถยนต์หรู เปิดตัวยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดกว่า 5 รุ่น ทั้ง The new C-Class Coupé รุ่นประกอบในประเทศไทย, The new C-Class Cabriolet, The CLA-Class รุ่นปรับโฉมใหม่, The new E-Class Estate ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย และ Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé รวมทั้งจัดทัพนำขบวนยนตรกรรมหรูกว่า 30 คัน มาจัดแสดงภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป หรือมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1 –12 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอ “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้า ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ยนตรกรรมรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ และทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ดังนั้น ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จึงมีความภาคภูมิใจนำเสนอยนตรกรรมใหม่ล่าสุดกว่า 5 รุ่น ที่สะท้อนคุณค่าของแบรนด์ ทั้งในด้านความหลงใหล (Fascination) และความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ออกมาอย่างลงตัว ทั้งในกลุ่ม Compact Car, Contemporary Luxury และ Dream Car รวมถึงการจัดแสดงยนตรกรรมในกลุ่ม SUVs และรถยนต์รุ่นอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอีกกว่า 30 คัน เพื่อให้ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้เลือกสรรอย่างครบครันอีกด้วย”

มร.ฟรังค์ ชไตน์อัคเคอร์ รองประธานบริหาร ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับไฮไลท์พิเศษของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายในงาน มอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ คือ การนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกันถึง 5 รุ่น นำโดย The new C-Class Coupé รุ่นประกอบในประเทศไทย, The new C-Class Cabriolet, The CLA-Class รุ่นปรับโฉมใหม่, The new E-Class Estate ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย และ Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé รวมถึงยนตรกรรมหรูอีกกว่า 30 คัน มาจัดแสดงให้ลูกค้าได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

The new C-Class Coupé

The new C-Class Coupé เป็นยนตรกรรมสไตล์สปอร์ตคูเป้เจนเนอเรชั่นล่าสุดในกลุ่ม Dream Car ที่ประกอบในประเทศไทย โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มี ความสปอร์ต ปราดเปรียวยิ่งขึ้นพร้อมการออกแบบและตกแต่งภายในที่ให้ความหรูหรา มีระดับ ผสานกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ทุกการขับขี่รื่นรมย์ และ เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์สปอร์ตเรียกได้ว่า The new C-Class Coupé เจนเนอเรชั่นล่าสุดนี้เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกลุ่มยนตรกรรมสปอร์ตสองประตูระดับพรีเมี่ยมอย่างแท้จริง โดยมีให้เลือก 2 รุ่นด้วยกัน ด้วยกัน คือ The new C 250 Coupé Sport และ The new C 250 Coupé AMG Dynamic

สำหรับ ดีไซน์ภายนอก ของ The new C-Class Coupé โฉมใหม่นี้ ดูแข็งแกร่ง โฉบเฉี่ยว และเร้าใจมากยิ่งขึ้น สำหรับ ดีไซน์ภายใน ได้รับการตกแต่งให้ดูเรียบง่ายแต่เคร่งขรึม แฝงด้วยความเร้าใจสไตล์สปอร์ตมากกว่าที่เคย พร้อมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน อาทิ ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดแบบอัตโนมัติ, ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ, ระบบช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุ และระบบไฟหน้าปรับอัตโนมัติตามสภาพถนน นอกจากนี้ The new C 250 Coupé Sport ยังมาพร้อมกับกล้องแสดงภาพขณะถอยหลัง (Reversing Camera) ในขณะที่ The new C 250 Coupé AMG Dynamic มาพร้อมกับกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง (360 Degrees Camera), หลังคาแบบ พาโนรามิคซันรูฟ, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า และระบบเครื่องเสียง Burmester® พร้อมระบบ DSP amplifier แบบรอบทิศทาง พร้อมลำโพง 13 ตัว

นอกจากนี้ทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ยังได้เปิดตัว The new Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé รุ่นใหม่ในงานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเติมเต็มและตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและแรงของเครื่องยนต์สปอร์ตระดับรถแข่งฟอร์มูล่าวันโดยไม่ทิ้งดีไซน์สุดพรีเมี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ของ C-Class Coupé เครื่องยนต์ V6 ที่ใช้ในรถรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดในกลุ่มรถยนต์ประเภทเดียวกันของเมอร์เซเดส-เบนซ์ อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) ใหม่ล่าสุดที่มีฟังก์ชั่น Double Declutch ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

The new C-Class Cabriolet เป็นรถยนต์เปิดประทุนรุ่นแรกที่ผสมผสานดีไซน์หรูหราโดดเด่นของรถยนต์ซาลูนตระกูล C-Class เข้ากับความสปอร์ตปราดเปรียวและเร้าใจของรถยนต์สไตล์ Coupé ไว้ได้อย่างลงตัว มาพร้อมกับระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) และหลังคาซอฟท์ท็อปรูปแบบเดียวกับรุ่น S-Class Cabriolet ที่ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องความทนทานและการใช้งาน โดยหลังคาสามารถกางเปิดหรือพับปิดได้ในเวลาเพียง 21วินาที ขณะที่รถวิ่งที่ความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม. ด้วยหลังคาที่เป็นผ้าใบนี้เองที่ทำให้ The new C 300 Cabriolet เป็นรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา รวมไปถึงการใช้วัสดุที่เป็นอลูมินัมอัลลอยในการประกอบทั้งสปอยเลอร์ ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงหลังของตัวรถ

ด้าน ดีไซน์ภายนอก ของ The new C 300 Cabriolet มาพร้อมกับเส้นสายลวดลายอันทรงพลัง ด้วยกระจังหน้า diamond grille สีเงินพร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ พร้อมเพิ่มลุคสปอร์ตด้วยคิ้วโครเมียมที่ตกแต่งบริเวณชายกันชนด้านหน้า และล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาด 18 นิ้ว สำหรับ ดีไซน์ภายใน บ่งบอกถึงความหรูหราในสไตล์ของรถยนต์ในตระกูล C-Class ได้เป็นอย่างดี ด้วยการเลือกใช้วัสดุชั้นดีมีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหุ้มหนังที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกับทุกสรีระของผู้โดยสาร พวงมาลัยสปอร์ตแบบมัลติฟังก์ชั่น (Multifunction Sports Steering Wheel) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาจากการวิจัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่น ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับรถ (ATTENTION ASSIST) และระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) ที่จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้าน้อยเกินไป และอีกมากมาย

The CLA-Class

The CLA-Class สปอร์ตคูเป้ 4 ประตู ที่โดดเด่นด้วย ดีไซน์ภายนอก ที่ได้รับการออกแบบให้มีความผสมผสานกันระหว่างความเร้าใจแบบสปอร์ตและความปราดเปรียว โดยรุ่น CLA 200 Urban มาพร้อมกับกระจังหน้า diamond grille สีดำ พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้วแบบทูโทน ส่วน CLA 250 AMG Dynamic มาพร้อมกับ กระจังหน้า diamond grille สีเงิน พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์, ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาด 18 นิ้ว, ชุดแต่ง AMG bodystyling (กันชนหน้า-หลัง และสเกิร์ตข้าง), ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน, สัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า และหลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof) นอกจากนี้ทั้งสองรุ่นยังมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์มาตรฐาน อย่าง ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ, ไฟหน้าแบบ LED High Performance, ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ในกรอบไฟหน้า และไฟส่องสว่างอัตโนมัติในที่มืด

ดีไซน์ภายใน ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย ด้วยดีไซน์ของความแตกต่างที่ผสานกันได้อย่าง ลงตัว โดย CLA 200 Urban ตกแต่งด้วยเบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น และ CLA 250 AMG Dynamic ตกแต่งด้วยเบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีดำ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น, ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต รวมถึงที่วางแขนสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง นอกจากนี้ทั้งสองรุ่นยังมาพร้อมกับประโยชน์การใช้สอยที่โดดเด่น อย่าง ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push start), วิทยุ-ซีดี MB Audio 20 พร้อมจอแสดงผลขนาด 8 นิ้ว, ระบบสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth), ระบบรองรับการใช้งานระบบนำทาง (Pre-installation SD-Card Navigation), ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlay™)

สำหรับ ห้องโดยสารภายใน ของทั้ง 2 รุ่น มาพร้อมกับเบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจำ โดยเบาะนั่งด้านหลังสามารถ พับได้ทั้ง 1:3 / 2:3 ตามความต้องการ, ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 2 โซน, ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 12 สี เป็นต้น

The new E-Class Estate

The new E-Class Estate ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยภายในงานนี้ โดย ยนตรกรรมรุ่นนี้นับเป็นการผสานความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความสง่างามของรถยนต์แบบซาลูน เข้ากับประสิทธิภาพของการใช้งานในชีวิตประจำวันของรถยนต์แบบเอสเตทได้อย่างลงตัว โดย ดีไซน์ภายนอก มาพร้อมกับเส้นสายหลังคาลาดเอียงเสริมลุคที่ดูสปอร์ต โฉบเฉี่ยว พร้อมชุดแต่งรอบคันแบบ AMG Bodystyling ห้องโดยสารภายใน ตกแต่งด้วยเบาะหนัง Nappa พร้อมด้วยระบบไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารด้วยเทคโนโลยี Full LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง 64 สี, ระบบเครื่องเสียง Burmester® ติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางแบบ DSP Amplifier พร้อมลำโพง 13 ตัว, กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360˚ camera และหลังคาแบบพาโนรามิคซันรูฟ นอกจากนี้รถยนต์รุ่นนี้ยังได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่บรรจุสัมภาระอันกว้างขวางที่มีความจุถึง 670-1,820 ลิตร พร้อมด้วยเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังที่สามารถพับลงได้แบบ 40:20:40 ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณและรูปแบบสัมภาระของผู้ใช้ในแต่ละครั้ง รวมถึงรถยนต์รุ่นนี้ยังสามารถปรับพนักพิงของที่นั่งด้านหลังให้เอียงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 10 องศา ซึ่งทำให้พื้นที่บรรจุสัมภาระเพิ่มมากขึ้นถึง 30 ลิตรอีกด้วย โดย The new E-Class Estate มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานKEYLESS-GO Comfort package พร้อมฟังก์ชันเปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติ HANDS FREE ACCESS รวมถึงแผ่นปิดที่เก็บสัมภาระด้านท้าย แบบดึงกลับ-เลื่อนเปิดขึ้นอัตโนมัติ