กูรูทิสโก้มองนโยบายคลั งของนายทรัมป์เป็นปัจจัยหนุ นตลาดหุ้นสหรัฐฯ แนะกลุ่ม Health Care ที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวล แต่ต้องลดการลงทุนหุ้นยุโรปหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางการเมื อง นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุ ทธ์ทิสโก้ (Mr. Komsorn Prakobpol, Head of Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit: TISCO ESU) กล่าวว่า นโยบายของนาย โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากนโยบายการคลังเช่น การลดภาษี และแผนการใช้จ่ายภาครัฐฯ ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผลให้ GDP สหรัฐฯ กลับมาเติบโตได้เกิน 3% ในปีหน้า ส่วนด้านนโยบายภาษี เราประเมินว่าสภาคองเกรสจะอนุมั ติให้ลดอัตราภาษีนิติบุ คคลลงเหลือ 25% จาก 35% ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้กำไรของบริษั ทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 8 % โดยประมาณ ในรายอุตสาหกรรม ESU คาดว่าหุ้นในกลุ่ม Health Care เช่นอุตสาหกรรมยา จะได้รับผลบวกจากการคลายความกั งวลต่อข้อเสนอการควบคุมราคายาซึ่ งเป็นนโยบายหลักของนางฮิลลารี่ คลินตัน คู่แข่งจากพรรเดโมแครต ส่วนกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลั งงานอาจได้รับผลบวกจากการผ่ อนคลายกฏเกณฑ์ซึ่งจะช่วยลดต้นทุ นในการทำธุรกิจ ตามข้อเสนอของนายทรัมป์ อย่างไรก็ดี ด้านตลาดหุ้นยุโรป ความเสี่ยงทางการเมืองจะกดดั นตลาดหุ้นในยุโรปในช่วงปลายปีนี้ ไปจนตลอดถึงปีหน้า โดยจะมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนู ญของอิตาลี ในวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งหากไม่ผ่านความเห็ นชอบจากประชาชน ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการล้มรั ฐบาล และเปิดโอกาสให้พรรค Five Star Movement (M5S) ที่มีนโยบายต่อต้านสหภาพยุ โรปได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่ อไป นอกจากนี้ในปีหน้ายังมีการเลื อกตั้งในหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งทั่ วไปของเนเธอแลนด์ ในเดือน มี.ค. การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่ งเศส ในเดือน เม.ย. และการเลือกตั้งทั่ วไปของเยอรมนีในเดือน ก.ย. รวมไปถึงความไม่แน่ นอนจากการเจรจา Brexit ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า เราเชื่อว่าปัจจัยทางการเมื องเหล่านี้ จะกดดันเศรษฐกิจยุโรป โดยเฉพาะด้านการลงทุนและการบริ โภค เนื่องจากความไม่แน่ นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น ESU แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนั กการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากเศรษฐกิ จและผลกำไรจะได้รั บผลบวกจากนโยบายการคลั งของนายทรัมป์ และให้ทยอยลดสัดส่วนการลงทุ นในหุ้นยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากปั จจัยการเมืองซึ่งจะมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้