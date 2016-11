แสนสิริ ปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย จับมือ YOO Design Studio บริษัทดีไซน์ระดับโลก และ Philippe Starck รังสรรค์ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) โครงการ Branded Condominium แห่งแรกของแสนสิริ มูลค่า 4,000 ล้านบาท บนสุดยอดทำเลใจกลางทองหล่อ ภายใต้แนวความคิด Industrial Heritage ผสมผสานไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กับการออกแบบโดยใช้วัสดุที่หรูหราและ แปลกใหม่ พร้อมรังสรรค์ Sales Gallery ในรูปแบบ Material Exhibition สร้างแรงบันดาลใจแห่งการพักอาศัยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในเมืองไทย มุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในงานดีไซน์ที่ผสมผสานงานศิลปะ เชื่อมั่นดีมานด์คอนโดระดับบนโตดันยอดขายตามเป้าแน่ พร้อมเตรียมเปิดพรีเซลส์โครงการอย่างเป็นทางการในมีนาคมปีหน้า

นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “โครงการ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) คือโครงการ Branded Condominium แห่งแรกของเราซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างแสนสิริ และบริษัทออกแบบระดับโลกอย่าง YOO Design Studio (ยู ดีไซน์ สตูดิโอ) รวมถึง Philippe Starck (ฟิลิปป์ สตาร์ค) นักออกแบบอัจฉริยะชื่อดังของโลก เพื่อสร้างผลงานระดับ Iconic Piece ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานระดับโลก บนสุดยอดทำเลแห่งการพักอาศัยใจกลางเมืองซึ่งหาได้ยากและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่สะท้อนบุคลิกอันเด่นชัดของพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการใช้ชิวิตและสีสันของไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่ครบวงจร และสมบูรณ์แบบที่สุดของกรุงเทพฯ” ทำเลทองหล่อเป็นทำเลศักยภาพที่เป็นที่นิยมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพราะตั้งอยู่ใจกลางถนนสุขุมวิท รวมทั้งแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตลอดจนยังใกล้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อและสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทาที่จะมีการให้บริการในอนาคตอีกด้วย จึงทำให้มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับบนในทำเลนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 300,000 บาทต่อตารางเมตร เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาที่ดินในทำเลทองหล่อถีบตัวไปถึงราคาตารางวาละ 1,000,000 – 2,000,000 บาทในปัจจุบัน โดยในอนาคตคาดว่าราคาที่ดินและคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้จะยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ที่ยังเติบโตทั้งจากคน รุ่นใหม่ที่ขยายครอบครัวออกจากครอบครัวเดิมที่อยู่ในทำเลนี้ รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลงใหลไลฟ์สไตล์ของทองหล่อ “ที่ผ่านมาแสนสิริมีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับการพัฒนาและบริหารโครงการในทำเลทองหล่อ ซึ่งราคาของโครงการต่าง ๆ ในทองหล่อจะเพิ่มขึ้นทุกโครงการ และจากผลวิจัยของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เห็นได้ชัดว่าโครงการของแสนสิริมีเปอร์เซนต์การเติบโตในมูลค่าสูงที่สุดในทำเลทองหล่อเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นเพราะแบรนด์ ทำเล บริการ และการดูแลบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ อีกทั้งโครงการ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) ยังถือเป็น Collectible Item (คอลเล็คทิเบิล ไอเท็ม) ที่คนรักงานดีไซน์และเป็นแฟนของ Philippe Starck (ฟิลิปป์ สตาร์ค) ต้องเก็บสะสมไว้ เพราะเป็นเพียง 1 ใน 35 โครงการของ Starck ในโลกที่เปรียบเหมือนงานอาร์ตจากดีไซน์เนอร์ระดับโลกที่มูลค่าโครงการจะสูงขึ้นตามกาลเวลา ดังนั้น แสนสิริจึงเชื่อมั่นว่าโครงการ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) จะเป็นโครงการระดับมาสเตอร์พีซซึ่งเป็นทั้งความภาคภูมิใจของ ผู้พักอาศัยและการลงทุนที่มีศักยภาพอันโดดเด่นอย่างหาได้ยากในปัจจุบัน” นายอุทัยกล่าวต่อ โครงการ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ ใจกลางซอยทองหล่อ 12 เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 27 ชั้น จำนวน 148 ยูนิต ประกอบด้วยยูนิต 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน และเพนต์เฮาส์ พื้นที่ตั้งแต่ 41.50 - 302.75 ตารางเมตร มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ราคายูนิตเริ่มต้น 15 ล้านบาท จุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบที่โดดเด่นโดยทีม YOO Design Studio (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) ภายใต้แนวคิด “Industrial Heritage” เพื่อสะท้อนความทันสมัยของย่านทองหล่อ ทำเลที่พักอาศัยคุณภาพใจกลางเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของกรุงเทพฯ ผสานความหรูหรา ทันสมัย กับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยเส้นสายที่สร้างลวดลายสมมาตรทำให้เกิดจังหวะที่ต่อเนื่อง การเลือกใช้วัสดุที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราอย่างหินอ่อน และความแปลกใหม่ อย่างปูนเปลือย ทองแดง หินขัด ฯลฯ การออกแบบภายในมีการเล่นสีสันที่ตัดกันและใช้เฟอร์นิเจอร์รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ (Oversize) อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philippe Starck โดยให้ความสำคัญกับฟังก์ชั่นการใช้สอยอย่างครบถ้วนลงตัว โครงการยังพรั่งพร้อมด้วยพื้นที่สีเขียวอันกว้างขวางเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสความเป็นความเป็นธรรมชาติกลางเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำ บนชั้นบนสุดของอาคาร พร้อมตกแต่งด้วยระบบไฟแบบ Fiber Optic ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา และที่จอดรถแบบอัตโนมัติ (Automatic Parking) นับว่าเป็นครั้งแรกที่แสนสิรินำระบบที่จอดรถแบบนี้เข้ามาใช้ในโครงการ สามารถรองรับจำนวนรถได้ถึง 100% ของจำนวนยูนิต นอกจากการโดดเด่นของตัวโครงการแล้ว KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) ยังฉีกกรอบเดิมของการทำ Sales Gallery ด้วยการไม่จัดแสดงห้องตัวอย่าง แต่ใช้คอนเซ็ปต์การนำเสนอโครงการผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในรูปแบบ Material Exhibition ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในแนวคิด “The Industrial Heritage” ซึ่งสื่อออกมาผ่านการใช้วัสดุที่มีสีสันตัดกัน อย่างทองแดงผสมผสานกับคอนกรีตเปลือย และสถาปัตยกรรมภายนอกรูปทรงแปลกตาเพื่อสร้างความดึงดูด พร้อมการประดับไฟเพื่อสร้างความโดดเด่นในยามค่ำคืน ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ของ Starck และใช้วัสดุแบบเดียวกับที่ตกแต่งในล็อบบี้ของโครงการจริง ทั้งนี้ หลังเปิด Sales Gallery บนที่ตั้งโครงการ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) ณ ซอยทองหล่อ 12 เพื่อให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมได้ไม่นาน ขณะนี้โครงการสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 60% แล้วทั้งจากลูกค้าปัจจุบันของแสนสิริ ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่เป็นแฟนผลงานของฟิลิปป์ สตาร์ค โครงการ KHUN by YOO inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) จะเปิดทำการขายอย่างเป็นทางการหรือพรีเซลส์ในเดือนมีนาคม 2560 โดยโครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sansiri.com/condominium/khunbyyoo/th/ หรือโทร 1685 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ Next >