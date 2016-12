บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดตัว The New Subaru XV STI โฉมใหม่ ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ พื้นที่แสดงสินค้าซูบารุ หมายเลข A 08 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยการเปิดตัว The New Subaru XV STI โฉมใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกขั้นแห่งการผสานอารมณ์ความสปอร์ตให้เป็นหนึ่งเดียวกับศักยภาพการขับขี่ที่สบายยิ่งกว่า นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมยนตรกรรมที่หลากหลายจากซูบารุ อาทิ Forester, Levorg, Outback, WRX, WRX STI และ BRZ อีกด้วย คุณสมบัติที่โดดเด่นของ The New Subaru XV STI: • เครื่องยนต์ Boxer สูบนอน ขนาด 2.0 ลิตร • ตกแต่งพิเศษด้วยชุดแต่งสปอร์ตรอบคันจาก STI ประกอบด้วย ล้อแมกซ์อัลลอยด์รุ่นใหม่ , สเกิร์ตด้านหน้า , ด้านข้าง และด้านหลัง , สปอยเลอร์หลัง , เหล็กค้ำโช๊ค • การตกแต่งภายในที่โฉบเฉี่ยว ประกอบด้วย เบาะหนังสีดำสลับส้มพร้อมการเดินตะเข็บด้วยด้ายสีส้ม , พรมปูพื้น และหัวเกียร์ STI ทั้งนี้ The New Subaru XV STI โฉมใหม่ ที่ผสานความแรงของเครื่องยนต์ Boxer ขนาด 4 สูบ ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ Symmetrical AWD นั้นมีให้เลือก 6 สี ประกอบด้วย Pure White ,Ice Silver Metallic, Dark Grey Metallic, Obsidian Black Pearl , Tangerine Orange Pearl และ Desert Khaki ด้วยราคา 1,438,000 บาท สัมผัสความเร้าใจและจับจองสมรรถนะที่เหนือกว่าของรถยนต์ซูบารุเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ภายในงานจะได้พบกับการกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับการแสดงโชว์ขับขี่รถยนต์ผาดโผน Subaru Russ Swift Stunt Show โดย Mr. Paul Russell Swift นักขับรถผาดโผนชื่อดังระดับโลก ที่การันตีความสนุกและความเร้าใจด้วยการเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Records 3 รายการ ประกอบด้วย 1. Parallel Parking in tightest space คือการเข้าจอดระหว่างรถ 2 คัน โดยมีระยะห่างระหว่างรถแคบที่สุดในโลกเพียง 33 เซนติเมตร 2. J-Turn in tightest space คือการกลับรถแบบเจ-เทิร์น (J-Turn) โดยใช้พื้นที่แคบสุดในโลกเพียง 172 เซนติเมตร 3. Fastest time doing 10 do-nuts (Driving) คือการขับเพื่อทำโดนัท 10 รอบ เร็วที่สุดในโลก ด้วยเวลาเพียง 16.07 วินาที โดยการแสดงโชว์ Subaru Russ Swift Stunt Show จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน นี้ รวม 3 รอบต่อวัน ได้แก่ 15.00 น. 17.00 น. และ 19.00 น. ที่ลาน P9 ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี สัมผัสประสบการณ์ความเร้าใจบทใหม่กับ The New Subaru XV STI โฉมใหม่และร่วมทดสอบและชมศักยภาพของรถยนต์ซูบารุด้วยตัวอง พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดผ่อน 0% นาน 48 เดือน ได้ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2559 ณ พื้นที่แสดงสินค้า ซูบารุ หมายเลข A 08 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.subaru.asia/th Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >