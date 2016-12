บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ถึง 3 รุ่น ในงานมหกรรมยานยนต์ หรือมอเตอร์เอ็กซ์โป ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 - 12 ธันวาคมนี้ โดยงานมหกรรมยานยนต์ หรือมอเตอร์เอ็กซ์โป ครั้งที่ 33 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื่อมโลก...เชื่อมคน ยานยนต์อัจฉริยะ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ ซูซูกิ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าให้กับผู้บริโภคให้เข้าถึงได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งในงานนี้ ซูซูกิ ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดถึง 3 รุ่น พร้อมกัน โดยทั้ง 3 รุ่น มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์อันหลากหลายให้กับผู้บริโภค โดยเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้นำรถจักรยานยนต์ระดับโลกรุ่นต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางมาจัดแสดง ให้เข้าชมได้อย่างใกล้ชิด พร้อมโปรโมชั่นส่งท้ายปีที่พลาดไม่ได้ ซูซูกิ พร้อมแล้วที่จะเปิดประสบการณ์ให้ทุกท่าน ได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์อย่างใกล้ชิด ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ ซูซูกิ ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 โซนรถยนต์ ในปีนี้ทุกท่านจะได้พบกับแนวคิดการออกแบบบูธ ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวภายใต้ตราสินค้าจาก ซูซูกิ ที่ได้รวมผลิตภัณฑ์ของซูซูกิไว้ในบูธเดียว โดยในโซนของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ซูซูกิ นั้นได้นำรถระดับพรีเมี่ยมรุ่นต่างๆ มาจัดแสดงไว้อย่างมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Passion of Racing” ให้ความรู้สึกเร้าใจและตื่นเต้น ภายในบูธของรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ซูซูกิ โดยในปีนี้ ซูซูกิ ได้นำรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่มาเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย และยังได้นำรถจักรยานยนต์เวอร์ชั่นพิเศษที่เป็นรถจักรยานยนต์ระดับตำนานอย่าง Suzuki GSX1300R Hayabusa มาเปลี่ยนโฉม โดยใช้โค้ดเรียกว่า Suzuki Hayabusa Yoshimura X-1 หรือเรียกสั้นๆว่า Hayabusa X-1 นั่นเอง นอกจากนี้ ในงานยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ซูซูกิรุ่นต่างๆ มากมาย อีกทั้งเครื่องแต่งกายลิขสิทธิ์แท้จาก ซูซูกิ ที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสและจับจองเป็นเจ้าของอย่างใกล้ชิด ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ ซูซูกิ ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย และซูซูกิขอนำเสนอรถจักรยานยนต์ที่พร้อมจะให้ทุกท่านได้สัมผัสมิติใหม่ระดับเวิลด์คลาสอย่างใกล้ชิด Suzuki GSX-S750 - The Apex Predator สุดยอดนักล่าสายพันธุ์สปอร์ต!!! เมื่อคุณได้ยินเสียงคำรามจากป่าที่ปลุกเร้าจิตวิญญาณในตัวคุณ ขุมพลังอัจฉริยะจะก่อกวนความรู้สึกของคุณให้พุ่งพล่าน ทุกจุดสูงสุดของร่างกายคุณ ด้วยพลังของเครื่องยนต์ซูเปอร์สปอร์ตระดับตำนาน ติดอาวุธให้เข้ากับเทคโนโลยีล่าสุดจาก ซูซูกิ ปรับจูนมาให้พร้อมรับในทุกสภาพถนน สร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์ Naked Sport ในคลาส 750 ซีซี นี่คือ Suzuki GSX-S750 สุดยอดนักล่าสายพันธุ์สปอร์ตอย่างแท้จริง Suzuki VanVan 200 - Kick the Ground !!! ลุยทันที...ที่แตะพื้น!!! Suzuki VanVan 200 รถจักรยานยนต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์จาก ซูซูกิ ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น โดยเน้นที่ความสบายในการขับขี่ ด้วยนิยามคำว่า “กว้างและต่ำ” เป็นพื้นฐาน ที่พร้อมจะเชิญชวนให้คุณออกไปขับขี่โลดแล่นไปได้ตามจินตนาการ ด้วยความกว้าง, ยาวของเบาะนั่ง และรวมไปถึง แฮนด์ที่กว้าง บนฐานล้อ และโครงสร้างของรถที่ยาวผสานได้อย่างลงตัว ในต่ำแหน่งที่กว้างขวางสำหรับการขับขี่ที่ผ่อนคลายในทุกสภาพถนน ด้วยยางที่หนาขนาดใหญ่ ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างราบรื่น ในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะขับขี่บนถนนทั่วไป, ขับขี่บนชายหาด หรือถนนตามชนบทเล็กๆ ที่ไม่ได้ลาดยาง คำตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว : ความเพียบพร้อม ที่มาพร้อมกับความกะทัดรัด ที่พร้อมรองรับทุกแอ๊คชั่นที่อุทิศให้จิตวิญญาณแห่งอิสรภาพ เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแห่ง VanVan Suzuki Raider R150 - สปอร์ตตัวจริง...เร้าใจตั้งแต่แรกเห็น ที่สุดแห่งรถจักรยานยนต์สายพันธุ์สปอร์ต ที่ทุกคนให้การยอมรับ ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคัน ตั้งแต่หัวจรดท้าย ดุดัน เท่ ทั้งคัน ด้วยความล้ำสมัยในการออกแบบที่ทำให้ทุกมุมมองโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว เพรียวบาง โดยถอดแบบมาจากรถจักรยานยนต์สไตล์สปอร์ตอย่าง GSX-R ซีรีย์ ด้วยขุมพลังที่ได้รับการการันตีในความแรงมาแล้วทั้งในสนามแข่งและบนท้องถนน ผสานเทคโนโลยีและขุมพลังเครื่องยนต์ระดับตำนาน ต้นแบบเครื่องยนต์ Twincam 4 Valve DOHC 150 ซีซี พร้อมเติมเต็มความแรง สนองทุกแรงบิดสะใจด้วย ระบบเกียร์ 6 สปีด คลัทช์มือ สุดเร้าใจเกินบรรยาย ระบายความร้อนด้วยน้ำ ส่งผลทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน และการทำงานของเครื่องยนต์ในรอบสูงได้อย่างดีเยี่ยม ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด (Fuel Injection) ใช้หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 2 - Spray - Type ซึ่งสามารถสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าตรงไปยังวาล์วไอดีทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ให้อัตราเร่งตอบสนองแรงบิดในทุกรอบความเร็ว Hayabusa X-1 (Suzuki GSX1300R Hayabusa Yoshimura X-1) ที่สุดของความแรง ในการจับมือกันระหว่างสำนักแต่งชื่อดังและซูซูกิ โปรเจ็คนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ผสานกันอย่างลงตัว เมื่อสำนักแต่งชื่อดังอย่าง Yoshimura จับรถจักรยานยนต์ในตำนานอย่าง Suzuki GSX1300R Hayabusa มาแปลงโฉมพร้อมจูนอัพ เพิ่มความแรงตามสูตรเฉพาะ การันตีด้วยรางวัลแชมป์รายการ All Japan Road Race Championship (X-Formula Class) และรายการ Suzuka 8 Hours World Endurance Championship Race (X-Formula Class) นี่คือ Hayabusa X-1 หรือ Suzuki GSX1300R Hayabusa Yoshimura X-1 ที่ ซูซูกิ นำมาให้คุณชมและสัมผัสถึงความแรงอย่างใกล้ชิด

Suzuki GSX-S1000 "The Pure Sport Roadster" Suzuki GSX-S1000F "Beyond The Sportbike" Suzuki GSX-S1000 รถจักรยานยนต์สไตล์ Naked และ Suzuki GSX-S1000F รถจักรยานยนต์สไตล์ Full Fairing ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์แนวสปอร์ตไบค์สมรรถนะสูง และมีกำลังแรงในทุกย่านความเร็ว ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและบังคับรถได้อย่างแม่นยำ เฉียบคม นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรง ทนทานเป็นเลิศ และยังได้รับการถ่ายทอดทางวิศวกรรมจากรถแข่ง MotoGP สู่รถจักรยานยนต์ทางเรียบสไตล์สตรีทสปอร์ต Suzuki GSX-S1000 รถจักรยานยนต์สไตล์ Naked ที่ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปทรงโดดเด่น ปราดเปรียด แต่ดุดัน และ Suzuki GSX-S1000F รถจักรยานยนต์สไตล์ Full Fairing ที่ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ให้ดูเซ็กซี่ เพรียวบาง แต่แข็งแกร่ง ทั้ง 2 รุ่น มาพร้อมไฟหน้าโคมคู่แบบ มัลติรีเฟลกเตอร์ ส่องสว่างไกล มั่นใจทุกเส้นทาง ซึ่งทั้งคู่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ 999 ซีซี DOHC 4 จังหวะ 4 สูบ และได้ปรับองศาเพลาลูกเบี้ยวใหม่ โดยเพิ่มทอร์คในรอบต่ำและกลาง ทำให้มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ตอบสนองอัตราเร่งได้เต็มประสิทธิภาพ และมีอัตราเร่งที่ดีในความเร็วรอบต่ำและกลางเป็นเยี่ยม ทำให้ขับขี่ได้สนุกสนาน และมีเสียงคำรามที่ดุดัน พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและน้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม