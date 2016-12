มาสด้าจัดหนักส่งท้ายปีเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน ยกขบวนรถยนต์ภายใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟลุยงานมหกรรมยานยนต์ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถยนต์มาสด้าได้ง่ายขึ้นด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ มั่นใจงานนี้จะสามารถดึงกำลังซื้อของลูกค้าออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับงานฯ ในครั้งนี้ มาสด้าได้นำเอารถยนต์รุ่นใหม่มาให้ลูกค้าได้สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตในรถมาสด้าสายพันธุ์สปอร์ตเจนเนอเรชั่นที่ 6 มากันครบทุกรุ่น ตั้งแต่รถสปอร์ตเปิดประทุน MX-5 รถอเนกประสงค์ครอสโอเวอร์ CX-3 และ CX-5 รถยนต์นั่ง Mazda3 และ Mazda2 ที่หลอมรวมด้วยองค์ประกอบที่ดีที่สุดของยานยนต์ในปัจจุบัน โดดเด่นสง่างามด้วยปรัชญาการออกแบบ โคโดะ ดีไซน์, ตอบสนองขั้นเทพทั้งความแรง และประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ ระบบความปลอดภัยระดับโลกกับเทคโนโลยี i-ACTIVSENSE และการเชื่อมต่อสื่อสารด้วย MZD CONNECT เติมเต็มตลาดปิกอัพด้วยสปอร์ตปิกอัพสายพันธุ์แกร่ง บีที-50 ตอบโจทย์ลูกค้าครบทุกความต้องการใช้งาน นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ของตลาดรถยนต์โดยรวมยังคงทรงตัว มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 620,000 คัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในส่วนตลาดรถอเนกประสงค์ยังคงเป็นเซ็กเม้นต์เดียวที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายๆ ค่ายต่างทยอยเปิดตัวรถใหม่เข้าสู่ตลาด ด้านยอดขายรถยนต์มาสด้าในปีนี้ ถือเป็นค่ายเดียวที่มีความโดดเด่น มีตัวเลขที่เติบโตสวนกระแสตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมมียอดขายรวมกว่า 35,000 คัน ขยับขึ้นมาครองอันดับ 5 ของตลาดรวม และครองอันดับ 3 ในกลุ่มรถยนต์นั่งอย่างถาวร ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามาสด้ามีแนวทางการทำตลาดที่ชัดเจน รวมทั้งมีโปรดักซ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุม ที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์บริการและการหลังการขาย ที่วันนี้มาสด้าได้ยึดมั่นในการนำเอากระบวนในการดูแลลูกค้าเข้ามาปรับใช้ ทั้งภาพลักษณ์ของโชว์รูมใหม่ การเปิดศูนย์กลางอะไหล่ที่สามารถส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งเปิดช่องซ่อมพิเศษแบบควิกเซอร์วิสทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอนาน ในขณะที่ยอดขายกำลังเดินหน้าไปได้สวย ปีนี้มาสด้ายังคงมุ่งมั่นในการปรับภาพลักษณ์ของโชว์รูมใหม่ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย นั่นคือ การเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นระดับพรีเมียม พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทั้งในด้านการขายและการบริการของผู้จำหน่ายทั่วประเทศ โดยโชว์รูมรูปแบบใหม่ที่กำลังปรับปรุงนี้ได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่กับลูกค้า สร้างการการรับรู้ที่ดีต่อลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงโชว์รูม สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกรถมาสด้ามาเป็นพาหนะคู่ใจ ความพร้อมในการให้บริการ และดูแลรับผิดชอบเสมือนคนในครอบครัว นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่ม งานมหกรรมยานยนต์ในปีนี้มาสด้าจัดแสดงรถให้ลูกค้าได้สัมผัสครบทุกรุ่น เลือกซื้อรถที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการใช้งานสูงสุด นอกจากนี้มาสด้าขอมอบของขวัญพิเศษเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีกับ “Mazda All for You” จองรถมาสด้าในงานฯ ทุกรุ่นรับฟรีนาฬิกาข้อมือ Limited Edition มูลค่า 5,000 บาท พร้อมกันนี้ลูกค้าที่จองรถมาสด้าทุกรุ่นในงานฯและโชว์รูมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม ศกนี้ จองคันไหนก็ได้...ลุ้นรับมาสด้า2 แฮ็ตช์แบค 5 ประตู รุ่นท็อป เครื่องยนต์คลีนดีเซล ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึงกระแสตอบรับในรถยนต์มาสด้าเจนเนอเรชั่นใหม่จะส่งผลให้มาสด้าประสบความสำเร็จยอดจองภายในงาน 4,000 คัน และยอดขายรวมทั้งปีจะทะลุ 42,000 คัน ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน อาทิ 1. MX-5 ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือระยะทาง 140,000 กิโลเมตร 2. ครอสโอเวอร์รุ่นใหญ่มาสด้า CX-5 อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.99% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และโปรแกรมดูแลลูกค้า หรือ มาสด้า แคร์ 3 ปี หรือระยะ 60,000 กิโลเมตร 3. ครอสโอเวอร์รุ่นเล็กมาสด้า CX-3 อัตราดอกเบี้ย 0.99% พร้อมฟรีประกันภัยหนึ่ง 4. พิเศษสุดสำหรับ!! มาสด้า3 ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีประกันภัยหนึ่ง 5. ส่วนมาสด้า2 ดอกเบี้ย 0.99% ฟรีประกันภัยหนึ่ง พร้อมฟรีคูปองน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,399 บาท ต่อเดือน 6. สำหรับคนรักปิกอัพห้ามพลาด มาสด้า บีที-50 โปร ดาวน์เริ่มต้นเพียง 35,000 บาท และฟรีคูปองน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท 7. พิเศษยิ่งขึ้นอีกเมื่อจองรถภายในงาน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับฟรี นาฬิกามาสด้า รุ่น ลิมิเต็ด อิดิชั่น มูลค่า 5,000 บาท ฟรีทันที Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >