สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยกับเมืองจำลองที่มีชีวิตย่อโลกทั้งใบในสัดส่วน1:87 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพฯพร้อมเปิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ ทั้งโครงการ บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ภายใต้ฝีมือของคนไทยทั้งหมดเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ ณ สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย นายเอกภาสน์เตพละกุล ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่าจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่ต้องการสร้างสรรค์แหล่งสร้างเสริมความคิดพัฒนาความรู้ และจินตนาการ ให้กับทุกคนในสังคมให้กว้างไกลยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของเมืองจำลองที่มีชีวิตที่ย่อโลกทั้งใบในสัดส่วน1:87แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์" (StanleyMiniVenture) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และจัดเป็นเมืองจำลองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะพัฒนาและผลักดันให้ สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ เป็น 1ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ในกรุงเทพฯที่มีความโดดเด่นทั้งแนวคิด พื้นที่ ตลอดจน ก่อตั้งโดยคนไทยและใช้ช่างฝีมือชาวไทยในการสร้างสรรค์งานทุกขั้นตอนภายใต้คอนเซ็ปต์ "Perspective of Happiness and TO be Little Again" เพื่อสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมเหมือนกลับไปสัมผัสความสุขในวัยเด็กอีกครั้งที่นี่ได้รวบรวมความแตกต่างจากสถานที่สำคัญทั่วโลกไว้ใน 11 โซน โดยใช้งบประมาณการลงทุนกว่า100 ล้านบาท สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของสแตนลีย์มินิเวนเจอร์ จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การออกบูธภายในประเทศไทยและนอกประเทศพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจจะเป็นสปอนเซอร์หรือร่วมลงทุนขยายความคิดสร้างสรรค์ผ่านเมืองจำลองในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนสัดส่วนของลูกค้าคาดว่า จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ60เปอร์เซ็นต์ และลูกค้าชาวไทย 40 เปอร์เซ็นต์โดยเน้นไปที่กลุ่มครอบครัว นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มที่มีความชื่นชอบในกิจกรรมการถ่ายภาพ เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีอัตราการเข้าชมปีละไม่น้อยกว่า 400,000คนต่อปี "ผมอยากให้เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่จะเปิดโลกให้กับเด็กไทย คนไทย มีความสุขได้ จากการมองโลกในอีกมุมมองที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะพ่อ แม่สามารถพาครอบครัวมาเที่ยว โดยที่เราสามารถร่วมอยู่ในโลกเดียวกับเค้าอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเหมือนครั้งที่เรายังเป็นเด็กอีกครั้ง"นายเอกภาสน์ กล่าว นายชาติขจรเลิศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่าจุดเด่นของสแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ คือการสร้างผลิตผลทางความคิดและชิ้นงานจริงโดยทีมงานชาวไทยกว่า20 ชีวิต ที่ใช้เวลาศึกษาดูงานและดำเนินงานมากว่า 3 ปี จนออกมาเป็นเมืองจำลองที่มีชีวิตทั้ง11 โซน ที่รวบรวมพัฒนาการของมนุษย์ที่ผ่านกาลเวลา ได้เห็นภาพในหลากหลายมุมมองตั้งแต่โลก สิ่งแวดล้อม อารมณ์ และความรู้สึกของคนในแต่ละห้วงเวลาและในพื้นที่ที่แตกต่างกัน สำหรับ11โซนแห่งความสุขและความมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเมืองแห่งทรัพยากรที่เป็นต้นกำเนิดชีวิต (Resource Town) เมืองเกษตรกรรมและการทำปศุสัตว์(Organic Farm) เมืองแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรม (Residentialand Historical Town) เมืองแห่งจุดเริ่มต้นของการคมนาคมและความบันเทิง(Transportation and Entertainment) เมืองแห่งทะเลทราย (Desert) เมืองแห่งท้องทะเล (Beach) ถ้ำแห่งกาลเวลา (Cave) เมืองท่าสีขาว (Port) สนามบินไร้ขอบฟ้า (Airport) ย่านธุรกิจพันล้าน (CBD) และสุดท้ายคือเมืองไท๊ยไทย (Very Thai) ทั้งนี้สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์พร้อมเปิดอาณาจักรแห่งความสุขให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของเมืองจำลอง1:87ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย บัตรราคา 650 บาท (สำหรับผู้ใหญ่) และราคา 450 บาท (สำหรับเด็ก)สามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทยได้ตลอดปี โดย พิเศษ สำหรับเดือนธันวาคมนี้เรามีแคมเปญพิเศษความสุข...ใกล้พ่อ เพียงพาพ่อมาเที่ยว สิทธิพิเศษสำหรับคุณพ่อ ราคา 450 บาท เด็ก ( ความสูง ตั้งแต่ 80– 130 ซม.) ราคา 350 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร02-248-9924 หรือติดต่อ www.stanleyminiventure.com Facebook: StanleyMiniVenture