หลักทรัพย์บัวหลวงสุดปลื้มโครงก าร The Stock Master 2016 ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จบโครงการอย่างสวยงาม โดยมีกระแสตอบรับและการตื่นตัวใ นการเรียนรู้ของนักลงทุนที่ดีเกิ นคาด พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมก ารเรียนรู้ให้กับนักลงทุนเพื่อส ร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพแล ะยั่งยืน นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดโครงการส ร้างนักลงทุนคุณภาพ แบบ "รู้จริงกับสนามจริง" The Stock Master 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างเดือน ต.ค. – พ.ย. 59 ที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จอย่ างงดงาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมาก กว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังมีผู้ติดตามความเคลื่อนไห วผ่าน www.facebook.com/thestockmaste r อีกกว่า 74,000 ราย โดยปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปี ที่ 5 ในธีม "เทรดสะบัด ฟัดฝรั่ง" รับเทรนด์การลงทุนที่เม็ดเงินลงทุน ต่างชาติสามารถกำหนดทิศทางตลาดหุ้ น "ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่หลักทรัพย์บัวหลวงจัดโครงการ นี้ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงกา รเพื่อเรียนรู้ทางออนไลน์เป็ นจำนวนมาก สะท้อนถึงความตื่นตัวของนักลงทุ นที่มีต่อการศึกษาหาความรู้และแ สดงให้เห็นว่านวัตกรรมของบริษั ทเป็นที่ตอบโจทย์ต่อความต้ องการของนักลงทุน เพราะสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ได้ในเวลาที่ตัวเองต้องการ สะดวก ไร้ซึ่งข้อจำกัด โดยพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วน ใหญ่เป็นนักลงทุนมือใหม่ที่ต้อง การศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริ งจัง โดยหลักทรัพย์บัวหลวงได้มอบกองทุ น ETF ที่ซื้อหุ้นตามดัชนี MSCI Thailand ชื่อ "BMSCITH" เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่ อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใ จถึงการลงทุนเบื้องต้น ร่วมกับการใช้งานนวัตกรรมการลงทุ นที่หลักทรัพย์บัวหลวงพั ฒนาสำหรับลูกค้าเช่น Bualuang iAlgo ที่ใช้จำกัดความเสี่ยงด้วยการส่ งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ และBualuang iTracker ตัวช่วยสรุปและวิเคราะห์ผลการลง ทุนเหมือนเป็นสมุดพกการลงทุนเพื่ อช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการลงทุน ซึ่งทั้งสองบริการนี้กำลังเป็นที่ นิยมอย่างสูงในหมู่ลูกค้าของบริ ษัท" นายบรรณรงค์กล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาบ ทเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านแอพ พลิเคชั่น BUALUANG CONNEX และเว็บไซต์ เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดคลาสเรีย นออนไลน์โดยวิทยากรของบริษัทและ วิทยากรรับเชิญระดับประเทศที่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้ ด้านการลงทุน อาทิ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่ามือหนึ่งข องประเทศไทย คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Investment Officer (CIO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว ม บัวหลวง จำกัด คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์ กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคุณธำรงชัย เอกอมรวงศ์ นักลงทุนอิสระระดับไอดอลของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังได้เชิญผู้ บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ "CPALL" มาเปิดมุมมองบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันมีความเข้าใจ ถึงภาพรวมของธุรกิจ ได้รับรู้และมองเห็นวิถีของธุรกิ จโดยตรงจากผู้บริหารเพื่อนำมาวิ เคราะห์กิจการตลอดจนประเมิ นผลกำไรของกิจการในเบื้องต้นเพื่ อเป็นประโยชน์ในการลงทุนต่อไป นายบรรณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่าภา ยหลังการลงทุนในสนามลงทุนจริงพร้ อมการเรียนรู้ต่อเนื่องกว่า 2 เดือน The Stock Master 2016 ก็ได้ผู้มีผลงานดีที่สุด 3 ท่านรับรางวัลทริปบินลัดฟ้าร่วม เปิดประสบการณ์ลงทุน ณ ตลาดหุ้นเวียดนาม "Vietnam Exclusive Trip @Hochiminh Stock Exchange" เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายธิปไตย บุญราษฎร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายพรชัย ตระกูลศรีมงคล และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสุชาติ มหาคุณโชติ นายธิปไตย แชมป์ The Stock Master คนล่าสุด วิศวกรหนุ่มผู้เริ่มสนใจลงทุนได้ กล่าวว่า "ผมเชื่อว่าการลงทุนที่ดีจะเป็น อนาคตของผมได้ทั้งชีวิต ผมจึงทุ่มเทศึกษาและเรียนรู้อย่ างจริงจัง การเข้าร่วมโครงการนี้เปิดโอกาส ให้ผมได้รับความรู้ ทัศนคติการลงทุนที่ดี ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการลงทุนจาก วิทยากรในโครงการซึ่งมีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เส้นทางการลงทุนของผมถือว่าอยู่ ในช่วงเริ่มต้น เป้าหมายในอนาคตจะยังตั้งใจเดิน ทางในสายนักลงทุนคุณภาพ เพื่อเรียนรู้ ศึกษา และแลกเปลี่ยนทัศนคติการลงทุนกั บผู้ที่มีประสบการณ์ต่อไป สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่ กล้าเริ่มลงทุนอยากให้หาความรู้ ทั้งเชิงปัจจัยพื้นฐานและปัจจัย ทางเทคนิคของหุ้น การไม่มีความรู้แต่กระโจนเข้าลง ทุนหวังอยากรวยเร็ว ไม่สามารถทำให้อยู่รอดได้ในระยะ ยาว" ทั้งนี้ นายบรรณรงค์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "หลักทรัพย์บัวหลวงมุ่งให้ความสำ คัญกับการให้ความรู้และความเข้ าใจอย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างวินัยในการลงทุน ชี้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้เครื่ องมือช่วยลงทุน และกระตุ้นให้กล้าลงมือทำจริงใน สนามการลงทุนจริง และแม้ The Stock Master 2016 จะจบโครงการแล้ว แต่หลักทรัพย์บัวหลวงยังคงมุ่งใ ห้ความรู้และข้อมูลดีๆด้านการลง ทุนอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงหรือ ผู้สนใจสามารถติดตามความรู้ด้าน การลงทุนจากเว็บไซต์ www.bualuang.co.th/investments tation หรือ www.facebook.com/bualuangsec"