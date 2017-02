การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังจับมือกับ 7 หน่วยงานพันธมิตร เปิดโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ปี 2560 เน้นกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ชิมอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนปลุกกระแส การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโต 10 % หรือประมาณ 950,000 ล้านบาท นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ " 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ประจำปี 2560" ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างรายได้ให้เติบโต 10 % หรือประมาณ 950,000 ล้านบาท จากการท่องเที่ยว ในปี 2560 โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยปี 2560 นี้ จะเน้นปลุกกระแสเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมค้นหาและชื่นชมกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ อาทิ 9 อย่างห้ามพลาดในเมืองต้องห้าม...พลาด อาหารถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ที่มีความหลากหลาย นักท่องเที่ยวอาจไม่เคยเดินทางไปหรือยังไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งที่น่าสนใจของเมืองต้องห้าม...พลาดมาก่อน โดย ททท. ได้เตรียมจัด “งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด Plus” ใน 5 ภูมิภาค ในรูปแบบการส่งเสริมการขายสำหรับประชาชน (Consumer Fair) ที่มีการจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ การจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสาธิตที่น่าสนใจ ตั้งเป้าผู้ประกอบการร่วมออกบูธกว่า 120 ราย กำหนดจัดงานขึ้น 5 ครั้ง ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ · งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด Plus@กรุงเทพฯ วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ · งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด Plus@เชียงใหม่ วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ · งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด Plus@ระยอง วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง · งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด Plus@ขอนแก่น วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น · งานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด Plus@หาดใหญ่ วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นอกจากนี้ นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะดำเนินการร่วมกับพันธมิตร อาทิร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม E-GO TO CARAVAN หรือ คาราวานรถยนต์ 5 เส้นทาง ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ การจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษในพื้นที่เมืองต้องห้าม...พลาด ร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และเนชั่นทีวี 22 จัดกิจกรรม ปั่น SLOW LIFE ไปในเส้นทาง ตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว Smile Journey อีกทั้งร่วมกับธนาคารกรุงเทพ กระตุ้นให้ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพเดินทางท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus อีกด้วย ซึ่งคาดว่า กิจกรรมต่างๆ จะสามารถสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >