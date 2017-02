IFS เดินหน้าบุกตลาดสินเชื่อเอสเอ็มอี ไม่ยอมตกเทรนด์ไทยแลนด์ 4.0 ให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านส่งออกและแข่งขันในต่างประเทศ สบช่องได้พบกับฐานลูกค้าใหม่ๆ จำนวนมากที่ต้องการคำปรึกษาและขอรับบริการสินเชื่อแฟ็คตอริ่ง หลังสถาบันการเงินคุมเข้มปล่อยกู้ ทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุน ด้านผู้บริหาร "ตัน เล เยน" วางเป้าสินเชื่อปี 60 โต 10% มั่นใจคุมเอ็นพีแอลอยู่หมัด ได้ FCI ช่วยระวังหลังให้กับผู้ประกอบการส่งออก ป้องกันลูกหนี้ทางการค้าชักดาบ นายตัน เล เยน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และส่งเสริมธุรกิจใหม่ (New Startups) ให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบัน Factors Chain International (FCI) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานสัมมนา Export Competitively through International Factoring ให้กับผู้ประกอบการส่งออกไทย เพื่อให้ความรู้ด้านการส่งออกไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก การแข่งขันในตลาดอาเซียน รวมทั้งโอกาสในการทำธุรกิจ การป้องกันความเสี่ยง และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย "การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก และมีลูกค้าบางส่วนเข้ามาขอคำปรึกษา และขอรับบริการสินเชื่อแฟคตอริ่งกับ IFS เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ และการที่ IFS เป็นสมาชิกของ FCI ที่มีสมาชิกกว่า 400 บริษัท ใน 90 ประเทศทั่วโลก ทำให้สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลลูกหนี้การค้า ให้กับผู้ประกอบการส่งออกที่เข้ามาขอสินเชื่อแฟคตอริ่ง กับ IFS ได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจของผู้ส่งออก อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้กับ IFS ได้อีกด้วย ซึ่งเห็นได้จากเอ็นพีแอลที่อยู่ในระดับต่ำไม่ถึง 1% เมื่อเทียบกับพอร์ตสินเชื่อรวม" นายตันกล่าว ทั้งนี้ ในฐานะที่ IFS เป็นสมาชิกของ FCI ผู้ประกอบการส่งออกที่เข้ามาขอสินเชื่อแฟคตอริ่งกับบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเดิมหรือคู่ค้าใหม่ในประเทศต่างๆ ผ่านทางสมาชิกของFCI รวมทั้งการค้ำประกันการชำระหนี้ และการเรียกเก็บชำระค่าสินค้า ให้อีกด้วย เขากล่าวอีกว่า แนวโน้มธุรกิจในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขยายตัวมากขึ้น ตามการลงทุนของภาครัฐและเอกชน (เอาออก โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง) รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการอุปโภค และบริโภคในประเทศ โดยตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า (แฟคตอริ่ง) สินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงให้ความระมัดระวังความเสี่ยงจากการปล่อย เพื่อไม่ให้กระทบกับความสามารถในการทำกำไร อนึ่ง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง เพื่อการค้าในประเทศและเพื่อการส่งออก IFS เป็นสมาชิกของ สถาบัน Factors Chain International (FCI) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1968 มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย FCI เป็นสถาบันที่มีสมาชิกกว่า 400 บริษัท ใน 90 ประเทศทั่วโลก IFS มีผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย ให้บริการลูกค้าเอสเอ็มอีได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อลิสซิ่ง และเช่าซื้อ โดยมีจุดแข็ง กระบวนการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน และสร้างธุรกิจใหม่ หรือ New Startups เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีภูมิคุ้มกัน Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >