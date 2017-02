ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการดำเนินงานปี 2559 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้ง สิ้น 168,136 ล้านบาท ดันสินเชื่อคงค้างรวม 936,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% กำไรสุทธิ 9,616 ล้านบาท พร้อมประกาศแผนปี 2560 เดินหน้า 3 ภารกิจหลักขับเคลื่อนองค์กรเพื่ อทำให้คนไทยมีบ้าน 1)นวัตกรรมนำองค์กร – พัฒนาคน – พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้วยแผน Transformation to Digital Services เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถทางการแข่งขัน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุค ไทยแลนด์ 4.0 และก้าวสู่ Digital Banking 2) สินเชื่อคงค้างล้านล้านบาท ผ่าน Business Solution และ Social Solution ได้แก่ ดำเนินตามแนวทางประชารัฐลดความเ หลื่อมล้ำ จับมือพันธมิตรกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่งคงของมนุษย์ สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศั ยให้ผู้สูงอายุ และโครงการธอส.โรงเรียนการเงิน 3)บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ โดยลด NPL ให้ต่ำกว่า 4.00% โดยตั้งเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ปี 2560 จำนวน 178,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ครองส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อที่ อยู่อาศัยคงค้าง(Market Share Outstanding Loan) 29% นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2559 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ว่า ธนาคารได้ดำเนินตามพันธกิจหลักทำ ให้คนไทยมีบ้าน สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้ง สิ้น 168,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 7% คิดเป็น 143,041 บัญชี ส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้ างรวมทั้งสิ้น 936,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% สินทรัพย์รวม 977,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.63% เงินฝากรวม 780,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.48% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 47,366 ล้านบาท คิดเป็น 5.06% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 0.39% ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดทำมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลับมามีสถานะปกติและยั งคงได้มีบ้านเป็นของตนเองเช่นเดิ ม ส่งผลให้ธนาคารยังคงมีกำไรสุทธิ 9,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.53% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งมากที่ 15.19% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้น ต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นายฉัตรชัย กล่าวถึงแผนงานปี 2560 ว่าธนาคารยังคงมุ่งเน้นเดินหน้า พันธกิจทำให้คนไทยบ้านด้วยกลไก Business Solution และ Social Solution ควบคู่กับการขับเคลื่อนองค์กรด้ วยนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีทางกา รเงิน (Financial Technology : FinTech) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแ ข่งขัน ปฏิรูปองค์กรเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ามาของเทคโนโลยีทางอากา ศทุกรูปแบบในยุคเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทัล (Digital Economy) และก้าวสู่ Digital Banking โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์ กร (Re-Organization Structure & Digital Marketing Team) ปรับรูปแบบและกระบวนการทำงานให้ มีความคล่องตัว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหา รจัดการ พัฒนาบุคลากรให้เกิดการปรับตัวพ ร้อมทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใ หม่ รวมทั้งได้จัดทำแผน Transformation to Digital Services สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิ น และช่องทางการให้บริการโดยใช้เท คโนโลยีสมัยใหม่เป็น ตัวขับเคลื่อน ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่ านดิจิตอล โดยจะพัฒนาทั้งระบบ IT Infrastructure มาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรโดยรวมให้เ กิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดรอ งรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ อาทิ ระบบ Core Banking System (CBS) ระบบ ERP และระบบ HR ส่วน IT Services ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการ มุ่งเน้นยกระดับรูปแบบการให้บริ การด้วย Mobile Application เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภ คในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการเข้าถึงบริการทางการเ งินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลา อาทิ GHB Smart Receipt บริการใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ GHB Smart Queue บริการจองคิวล่วงหน้า (ฝาก ถอน และชำระหนี้เงินกู้) และจะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว เพื่อเข้าใช้บริการในช่องพิเศษโ ดยที่ไม่ต้องกดบัตรคิวรอ GHB Smart Booth ออกแบบมาสำหรับให้บริการในงานมห กรรมการเงินต่างๆ โดยลูกค้าสามารถดูโปรโมชั่นพิเศ ษ และจองสิทธิ์ภายในงานได้ผ่านแอพ พลิเคชั่น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้ าหน้าที่ธนาคารผ่านช่องทาง Line Application เพื่อสอบถามข้อมูลการยื่นขอสินเ ชื่อบ้าน และฝากเงินกับ ธอส. GHB Smart Loan บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยสามารถ Pre - approve วงเงินให้กู้ นัดวันยื่นเอกสาร แจ้งสาขาที่จะยื่นกู้ แจ้งสถานะยื่นกู้ ตลอดจนบริการเตือนให้ชำระหนี้เงิ นกู้รายเดือน GHB Mobile App บริการโอนเงิน การชำระค่าบริการ ชำระเงินกู้ และเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่ าวสารของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังมีแผนนำ VTM (Video Teller Machine) นำร่องให้บริการลูกค้า ซึ่งตู้ VTM จะเปรียบเสมือนกับการมาใช้บริกา รที่สาขาของธนาคารทั้งในและนอกเ วลาทำการ บริการได้ทั้งฝาก - ถอน รับชำระหนี้เงินกู้ รวมถึงให้บริการด้านสินเชื่อ โดยผู้ใช้บริการจะได้พูดคุยกับพ นักงานผ่านหน้าจอตู้ VTM รวมถึง LRM (Loan Repayment Machine) เป็นเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้ ที่สามารถติดตั้งนอกสถานที่ได้ อาทิ สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลู กค้าของธนาคารในการชำระหนี้เงิ นกู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และลูกค้าสามารถรับใบเสร็จได้ทั นที โดยธนาคารให้ความสำคัญเรื่องควา มปลอดภัยมีระบบ Fraud Detection ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตและจารกรรมในโล กไซเบอร์ ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้สามารถนำ ไปสู่การเป็น G H Bank Unmanned Branch ได้ต่อไปในอนาคต สำหรับแผนการปล่อยสินเชื่อให้ได้ ตามเป้าหมาย 178,224 ล้านบาทภายในปีนี้ ธนาคารมุ่งเน้นจัดทำผลิตภัณฑ์สิ นเชื่อที่สามารถตอบสนองความต้อง การลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายด้ วยกลไก Business Solution ได้แก่ สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิ การหน่วยงานของรัฐ, สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิ การธุรกิจเอกชน, สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่ม ลูกค้ารายย่อยทั่วไป, สินเชื่อกลุ่มลูกค้าโครงการจัดส รรที่เข้าร่วมโครงการประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF กับธนาคาร, สินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข ปี 2560 ให้กู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดี และสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าโค รงการ ธอส. โรงเรียนการเงินสำหรับผู้ที่สมั ครเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงินและปฏิบัติได้ตา มเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ส่วนลูกค้ากลุ่ม Social Solution ได้แก่ โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก, โครงการบ้าน ธอส.เพื่อผู้สูงอายุ, โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ, โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู และมาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้ อยและปานกลาง นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนงานความร่ว มมือกับพันธมิตรผลักดันโครงการน โยบายรัฐตามแนวทางประชารัฐเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่ อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อ าศัยให้ผู้สูงอายุ โดยปีนี้จะร่วมมือกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการเพื่อสร้างโอกาสให้ กลุ่มข้าราชการ ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเอง ประกอบด้วย 1.โครงการ Senior Complex ซึ่งจัดสร้างบนที่ราชพัสดุ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลักษณะอาคารพักอาศัยรวม 632 ยูนิต สูง 8 ชั้น จำนวน 14 อาคาร สำหรับข้าราชการอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยส่วนหนึ่งจะจัดทำเป็นสวัสดิก ารที่พักอาศัยของข้าราชการกรมกิ จการผู้สูงอายุ ลักษณะอาคารพักอาศัยรวม สูง 6 ชั้น ประมาณ 400 ยูนิต ซึ่งธนาคารจะร่วมปล่อยสินเชื่ออั ตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ทั้งเพื่อการพัฒนาโครงการ (Pre Finance) และสินเชื่อรายย่อย (Post Finance) 2.โครงการบางแค โดยเป็นอาคารพักอาศัยรวมสำหรับข้ าราชการที่เกษียณอายุและผู้ด้ อยโอกาส สูงประมาณ 5-8 ชั้น ซึ่งจะก่อสร้างบนที่ราชพัสดุบริ เวณบ้านบางแคเดิม และ 3.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมช นแนวคลองลาดพร้าว เป็นการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรว มลักษณะบ้านเดี่ยวหรือบ้านแถว ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องจากจำน วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุ มชนตามแนวคลองที่รัฐบาลมีนโยบาย ให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11,004 ครอบครัว โดย ธอส.จะร่วมสมทบให้สินเชื่อเพื่อ ก่อสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินในบ างพื้นที่ และให้การสนับสนุนในลักษณะ CSR เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับชุมชน เป็นต้น ขณะเดียวกันธนาคารยังพร้อมเดิมห น้าต่อยอดโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นในก ารส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เตรียมความพร้อมก่อนการมีบ้านใน อนาคต โดยหลังจากเริ่มดำเนินโครงการมา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ล่าสุด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีประชาชนทั่วประเทศมาลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 16,000 ราย มีผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขของโครงการแล้วกว่า 1,000 ราย โดยตั้งเป้าหมายว่า ณ สิ้นปี 2560 จะมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโค รงการกว่า 30,000 ราย