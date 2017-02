TACC โตไม่ยั้ง!!! ตามเซเว่นฯ ปี”59 กวาดรายได้รวมกว่า 1,183.94 ล้านบาท กำไรทะยานแตะ 101.83 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังแตกไลน์สินค้าโดนัท A Smile และวางขายสินค้าลิขสิทธิ์ Sanrio ในเซเว่นฯช่วงไตรมาสที่ 4/59 ดันรายได้กระฉูด บิ๊กบอส “ชัชชวี วัฒนสุข”สั่งเดินหน้าเพิ่ มยอดขายทั้งใน-ต่างประเทศ เปิดตัวสินค้าเครื่องดื่มชูกำลั งในกัมพูชา-วางขายเครื่องดื่ม “สวัสดี” ในจีน ผลักดันรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10-15% กำไร ทำนิวไฮต่อเนื่อง นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ผู้ผลิต และจัดหาเครื่องดื่มชา และกาแฟรายใหญ่ในเซเว่นฯ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริ ษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ว่า มีรายได้รวม 1,183.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.58 ล้านบาท หรือ 17.64% เมื่อเทียบปี 2558 มีรายได้รวม 1,006.36 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 101.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.88 ล้านบาท หรือ 49.86% เมื่อเทียบปี 2558 มีกำไรสุทธิ 67.95 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยได้รับอานิสงส์จากยอดขายที่ เติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในกลุ่ มสินค้า Non-Coffee Menu ในมุมกาแฟสด All Cafe และกาแฟเย็น Latte ในโถกดเครื่องดื่มที่เติ บโตตามการขยายสาขาของ 7-Eleven “รายได้ใน 2559 ที่เติบโตอย่างโดดเด่น ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดตัวโปรดั กท์ใหม่ ที่เราแตกไลน์จากธุรกิจเครื่ องดื่มเข้าสู่ตลาดใหม่ ประกอบด้วย โดนัท A Smile และสินค้า Sanrio ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่ างดีจาก 7-Eleven ในฐานะที่เราเป็น Key Strategic Partner และคาดว่ายอดขายในปีนี้จะเติ บโตอย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯได้เตรียมจัดทำกิ จกรรมการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายตลอดทั้งปี” นายชัชชวีกล่าว สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯได้มีการเปิดตัวสินค้ าเครื่องดื่มชูกำลังในตลาดกัมพู ชา ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีมูลค่ ามหาศาล และได้เริ่มวางจำหน่ายไปแล้วมื่ อวันที่ 5 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้ แบรนด์ Jump Start เจาะกลุ่มค้าพรีเมี่ยม เช่นเดียวกับเครื่องดื่มชาเขียว Zenya ที่เราได้เข้าไปทำตลาดในช่วงก่ อนหน้าจนเป็นแบรนด์ชั้นนำอย่ างเต็มภาคภูมิ สำหรับ “จั๊มพ์ สตาร์ท” เป็นสินค้าพรีเมี่ยมและแตกต่ างด้วยส่วนผสมจินเส็ง ชาเขียว และวิตามินรวม โดยมั่นใจว่าจะทำให้แนวโน้ มรายได้และกำไรของ TACC ในอนาคตเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพิ่มสัดส่วนรายได้นอกกลุ่ม 7-Eleven มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ ยงธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯได้วางขายเครื่องดื่ มผงรสชาติทุเรียนและมะม่ วงในตลาดจีน ภายใต้แบรนด์ Sawasdee ตั้งแต่เดือนก.พ.60 เป็นต้นไป จะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ จากการส่งออกได้มากขึ้น จากในปี 2559 มีสัดส่วนราว 9% ของรายได้รวม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) กล่าวอีกว่า บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2560 เติบโตเกิน 10-15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามี รายได้รวม 1,183.94 ล้านบาท และคาดว่ากำไรจะทำสถิติสูงสุ ดใหม่ต่อเนื่อง จากการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่ อเนื่อง ทั้งในส่วนที่วางจำหน่ายใน 7-Eleven ที่เราได้รับโอกาสด้วยดีเสมอมา และแผนการบุกตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนที่ มาของรายได้ โดยตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ของกลุ่ ม Non 7-Eleven ในปี 2563 อยู่ที่ 35% ของรายได้จากขาย เพื่อกระจายความเสี่ยงการดำเนิ นธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถื อหุ้น Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >