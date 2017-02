SENA โชว์ผลงานสุดอลังฯ ปี”59 รายได้รวมเติบโตเป็น 4,059 ล้านบาท กำไรพุ่ง 763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200% ทำนิวไฮสูงสุดใหม่ ด้านผู้บริหารหญิงแกร่ง “ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์”แง้มแผนปี”60 ลุยตลาดทุกเซ็กเมนต์ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มระดับกลาง-บน เตรียมเปิดใหม่ 10โครงการ มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% เทียบปีที่ผ่านมา หนุนกำไรนิวไฮต่อเนื่อง ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย และในฐานะ Developer รายแรกที่ทำหมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบ เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2559 มีรายได้รวม 4,059 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 มีรายได้รวม 2,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 % และมีกำไรสุทธิ 763 ล้านบาทเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิ 254 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 93% รายได้จากธุรกิจเช่าและบริการ 6% และธุรกิจโซลาร์ 1% สำหรับปัจจัยหนุนที่ทำให้รายได้ของ SENA ในปี 2559 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญมาจากในปีนี้ บริษัทฯมีการรับรู้ยอดโอนจากโครงการคอนโดมิเนียม The Niche Mono รัชวิภา ที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/59 และได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของรัฐบาล อีกทั้งมียอดขายรอโอน (backlog) กว่า 2.6 พันล้านบาท ที่ทยอยโอนต่อเนื่องถึงปี 2560 “ผลการดำเนินงานในปี 2559 ถือเป็นปีทองของบริษัทฯ และแนวโน้มในปี 2560 ก็จะเป็นปีที่ดีต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้และกำไรที่คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ขยายธุรกิจในเชิงรุก ทั้งการร่วมทุนกับ“ฮันคิว เรียลตี้ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาที่มีรูปแบบใหม่ แตกต่างจากเดิม ซึ่งอย่างน้อยคาดว่าจะเห็นในปีนี้ 1 โครงการ หรือแม้แต่การออกหุ้นกู้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ล้วนเป็นเครื่องการันตีว่า SENA มีความพร้อม ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ที่มอบความไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา” ผศ.ดร.เกษรา กล่าว สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 จำนวนประมาณ305,026,383.04 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.26709บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนประมาณ6,288,079.72 บาท และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวนประมาณ298,738,303.32 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดระหว่างกาลไปแล้วรวม 222,247,790.50 บาท หรือคิดเป็น 0.19463 บาทต่อหุ้น โดยในงวดครึ่งปีหลัง บริษัทได้กำหนดเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา เป็นหุ้นปันผลและเงินสด เพิ่มเติมอีก รวมประมาณ82,778,592.54บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนประมาณ71,400,249หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 16หุ้นเดิม ต่อ 1หุ้นปันผล คิดเป็น 0.06250บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00141บาทต่อหุ้นและกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.06109บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06250บาทต่อหุ้น 2) จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ11,378,343.54บาท คิดเป็น 0.00996บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00023บาทต่อหุ้น และกำไรจากกิจการของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.00973บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่4 พฤษภาคม 2560ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่8 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25พฤษภาคม 2560ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA) กล่าวอีกว่า ในปี 2560 ยังเตรียมเปิดโครงการใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งโครงการจะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้น เน้นกลุ่มระดับกลาง-บน เพื่อขยายเซ็กเมนต์ใหม่ๆ รวมทั้งโครงการในตลาดต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังให้ความใส่ใจ ดูแลลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ "หัวคิด และหัวใจ"พร้อมบริการดูแลหลังการขาย 360 องศา เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วย องศาแห่งความอุ่นใจ ในบริการแจ้งซ่อมออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย SENA We Care , องศาแห่งความสุข ดูแลทุกโครงการให้อยู่สบายโดย Victory , องศาแห่งความสบายใจ วันไหนก็ยังมั่นคงด้วยบริการรับฝากขาย – เช่า โดย Living agent , องศาแห่งความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะติดต่อหรือติดตาม และยังตรวจสอบปริมาณการลดค่าไฟฟ้าจากโซลาร์ ก็สะดวกสบายด้วยแอพพลิเคชั่น SENA 360° SERVICE สำหรับโครงการใหม่ในปี 2560 SENA เตรียมเปิดโครงการใหม่ ประมาณ 10 โครงการ มูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมในทำเลติดแนวรถไฟฟ้า เพื่อขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการ เดอะคิทท์ไลท์ บางกระดี เฟส 2 ,โครงการ เดอะนิช โมโน สุขุมวิท 50 (ซึ่งเลื่อนเปิดจากปีก่อน) , โครงการ เดอะคิทท์ โครงการ เดอะคิทท์ สุขุมวิท 113 เฟส2 , เดอะนิช ไอดี แจ้งวัฒนะ ติวานนท์ (สวนกุหลาบนนท์) ,เดอะนิช รามอินทรา กม.9 ,เดอะนิช ศรีราชา เป็นต้น