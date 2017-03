แสนสิริสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 โชว์ผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายเติบโตโดดเด่น กำไรรวม 1,600 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนถึง 167% รายได้รวมไตรมาส 4/59 11,700 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนถึง 72% ขณะที่ผลประกอบการรวมในปี 2559 บริษัทมียอดขายกว่า 31,139 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10% มีรายได้รวม 34,395 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3,380 ล้านบาท เผยอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ดีขึ้นเป็น 9.8% และปลายปี 2560 จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนกับบีทีเอสเป็นครั้งแรก เผยแผนเดือนมีนาคม เตรียมเปิดตัว “98 Wireless” (ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส) แฟลกชิปคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าโครงการรวมกว่า 8,700 ล้านบาท บนทำเลที่พักอาศัยระดับเอ็กซ์คลูซีฟบนถนนวิทยุอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มี.ค.นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแสนสิริในปี 2559 ที่ผ่านมานับว่าบริษัทประสบความสำเร็จมีผลประกอบการที่โดดเด่น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ซึ่งบริษัทสามารถทำกำไรได้ถึง 1,600 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนซึ่งมีกำไร 600 ล้านบาท สูงถึง 167% นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้รวม 11,700 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 72% จากช่วงไตรมาสก่อนที่มีรายได้ 6,784 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการรวมปี 2559 บริษัทมียอดขายกว่า 31,139 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 10% จากปีก่อนที่มียอดขายรวมประมาณ 28,512 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้รวม 34,395 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการทยอยส่งมอบคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ โครงการ เดอะ เบส เซ็นทรัล – พัทยา ซึ่งมียอดโอนไปแล้วถึง 95%, โครงการคอนโดมิเนียม The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์) ซึ่งสามารถปิดการโอนได้เต็ม 100% อย่างรวดเร็ว โครงการคอนโดมิเนียม เอดจ์ สุขุมวิท 23 (EDGE Sukhumvit 23) ซึ่งทยอยโอนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา “บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,380 ล้านบาทจากผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนงาน “Engineer For Growth” หรือ EFG โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายลงเหลือ 16.9% ของรายได้ รวมถึงสามารถเพิ่มยอดโอนและเน้นการสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ในปี 59 ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น 9.8% จากปีก่อนที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ประมาณ 9.1% ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้บริษัทร่วมทุนกับบีทีเอสเป็นครั้งแรก จากที่เริ่มทยอยโอน เดอะ ไลน์ สุขุมวิท71 ไปแล้วถึง 80% นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมโอนโครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร – หมอชิต ซึ่งนับเป็นเดอะ ไลน์ โครงการแรกภายใต้บริษัทร่วมทุนกับบีทีเอสที่เปิดการขาย มูลค่าประมาณ 5,700 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2560 นี้อีกด้วย” นายเศรษฐา กล่าว สำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสแรกหลังจากนี้ บริษัทได้เตรียม Grand Opening อีกหนึ่งโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนกับบีทีเอส คือ โครงการ เดอะ ไลน์ พหลฯ – ประดิพัทธ์ แบบ Global launch เต็มรูปแบบใน 4 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และจีน ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม รวมทั้งเตรียมเปิดตัว โครงการ“98 Wireless” (ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส) แฟลกชิปคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าโครงการรวมกว่า 8,700 ล้านบาท บนทำเลที่พักอาศัยระดับเอ็กซ์คลูซีฟบนถนนวิทยุอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มีนาคมนี้ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >