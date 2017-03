ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเงินฝาก จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members แนะนำเพื่อนเปิดบัญชีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.15% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี หรือแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีตั้ง แต่ 5 คนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มให้อีก 0.25% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.75% ต่อปี เพียงมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001-5,000,000 บาท เปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าเงินฝ ากของธนาคาร และส่งเสริมการออมภาคประชาชน จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members เพียงมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001-5,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี (กรณีเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 5,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี) พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่แนะนำเพื่ อนมาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.15% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี และหากแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีตั้ งแต่ 5 คนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มให้อีก 0.25% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.75% ต่อปี เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีได้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 29 พฤศจิกายน 2560 โดยลูกค้าที่แนะนำเพื่อนมาเปิ ดบัญชีครบตามเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มใ ห้ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝา กจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้รับฟรีบัตร ATM GHB Lifestyles card ที่มีให้เลือกถึง 4 แบบ 4 สไตล์ และยังได้รับการยกเว้นค่ าธรรมเนียมการออกบัตร ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก รวมถึงสิทธิพิเศษหรือส่วนลดต่าง ๆ มากมายจากบริษัทและร้านค้าพั นธมิตรชั้นนำ ที่เข้าร่วมโครงการ GHB Home & Family Plus เพียงแสดงบัตร ATM ของ ธอส. “การออมถือเป็นส่วนสำคัญที่ ทำให้คนไทยมีบ้าน ธอส.จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝา กที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมเพื่ อนำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านในอน าคต สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members ที่กำหนดให้ผู้แนะนำเพื่อนมาเปิ ดบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม เชื่อว่าจะช่วยให้ธนาคารสามารถข ยายฐานลูกค้าเงินฝากได้มากขึ้น” นายฉัตรชัยกล่าว ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละ เอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคา รสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ Next >