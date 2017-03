บมจ.มัดแมน หรือ MM ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก โชว์ปี 59 มีรายได้รวม 2,991.6 ล้านบาท เติบโต 3.5% และมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อม 255.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ด้านผู้บริหารมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ตั้งเป้าผลักดันผลการดำเนินงานฟื้นตัว รุกลงทุน ‘ร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่’ แห่งแรกในอังกฤษเพื่อเป็นร้านต้นแบบในการขยายสาขาผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ในทวีปยุโรปต่อไป และตั้งเป้าขยายสาขาในต่างประเทศผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ในประเทศใหม่ ๆ ปีละ 1-2 ประเทศ ส่วนในไทยมุ่งลงทุนเอง ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มอีก 6-9 แห่ง รวมเป็น 19-22 แห่งภายในปี 63 พร้อมเดินหน้าขยายร้านดังกิ้น โดนัท-โอ บอง แปง- บาสกิ้น รอบบิ้นส์ อย่างต่อเนื่อง นางสาวหรรษา เสริมศรี รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM ผู้นำธุรกิจอาหารและไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2559 ว่า บริษัทฯ ทำรายได้รวม 2,991.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.5% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,889.1 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ทั้งสิ้น 255.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 252.7 ล้านบาท สำหรับภาพรวมรายได้ในปี 2559 ที่เติบโตจากปีก่อน มาจากปัจจัยจำนวนสาขาร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ดังกิ้น โดนัท โอ บอง แปง บาสกิ้น รอบบิ้นส์ เกรฮาวด์ คาเฟ่ และเกรฮาวด์ ออริจินอล จากเดิมที่มีทั้งหมด 389 สาขา เพิ่มเป็น 442 สาขา ณ สิ้นปี 2559 รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การเพิ่มโปรโมชั่น 6 Free 6 ของดังกิ้น โดนัท, การจัดโปรโมชั่น Buy One Get One ของโอ บอง แปง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า รวมถึงได้นำเสนอสินค้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น “แม้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาไม่ได้เติบโตหวือหวา และกำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัวลงในไตรมาสสุดท้าย แต่เรายังสามารถผลักดันรายได้และ EBITDA เติบโตจากปีก่อน จากการมุ่งเน้นการเพิ่มสาขาร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และการทำโปรโมชั่นที่ช่วยกระตุ้นการขายได้ดี” นางสาวหรรษา กล่าว นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MM กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ และความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้า โดยวางเป้าหมายผลักดันผลการดำเนินงานกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง พร้อมเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ถึงแม้ว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ซึ่งเกิดจากการตัดค่าจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการและการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรุกขยายธุรกิจร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการดำเนินงาน โดยจะลงทุนเปิดร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ แห่งแรกในประเทศอังกฤษ ด้วยงบลงทุนประมาณ 80-100 ล้านบาท เพื่อเป็น Flagship Store ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Basic with a Creative Twist’ ที่จะเป็นร้านต้นแบบการขยายสาขาในทวีปยุโรปผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ ขณะที่การขยายสาขาร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ในต่างประเทศผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ ได้ตั้งเป้าหมายขยายตลาดในประเทศใหม่ ๆ ทุกปี ปีละ 1-2 ประเทศ จากปัจจุบันที่มีการให้สิทธิแฟรนไชส์ในประเทศจีน เกาะฮ่องกงและมาเลเซีย ส่วนร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ในประเทศไทย มีแผนลงทุนขยายสาขาเองเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6-9 แห่ง รวมเป็น 19-22 แห่งภายในปี 2563 ซึ่งใช้งบลงทุนแห่งละประมาณ 15-20 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าขยายธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในไทย ที่บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์จากเจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ร้านดังกิ้น โดนัท ร้านโอ บอง แปงและร้านบาสกิ้น รอบบิ้นส์ โดยภายในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มสาขาเป็น 355 แห่ง 96 แห่ง และ 54 แห่งตามลำดับ จาก ณ สิ้นปี 2559 มีสาขาอยู่ที่ 307 แห่ง 72 แห่ง และ34 แห่งตามลำดับ ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต “จากการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายมาเป็นเวลานาน เราจึงเชื่อมั่นว่ามัดแมนจะมีความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังแบรนด์ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน” นายนาดิม กล่าว Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >