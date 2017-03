“ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์” รุกหนักชูกลยุทธ์ ซุปเปอร์ริช ไลฟ์ (Superrich Life) เร่งขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย รับเม็ดเงินท่องเที่ยวปี 2560 โตกระฉูด 2.7 ล้านล้านบาท เล็งทัวร์พรีเมี่ยมกำลังซื้อสูงไหลทะลัก ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราโตไม่หยุด หนุนรายได้มาแรงต่อเนื่อง หลังปี 2559 ยกเครื่องแบรนด์สีเขียวปรับภาพลักษณ์ทันสมัย ดันรายได้พุ่ง 76% คิดเป็นสัดส่วนกำไรโตขึ้น 21% ลั่นวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศในประเทศไทยแซงคู่แข่ง เดินหน้าเติมเต็มชีวิตลูกค้า ตอกย้ำจุดแข็ง “Thailand Best Rate” บริการสะดวกรวดเร็ว ผนึกพันธมิตรคัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทุ่มงบลงทุนผุดสาขาใหม่เจาะศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รองรับออเดอร์กระฉูด ธณัทร์ษริน สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาองค์กร บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า “ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ เป็นผู้นำในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อถือได้ และพนักงานที่ให้บริการด้วยความเป็นมิตร (Service Mind) ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากลูกค้า เห็นได้จากปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกสาขา” “ในปี 2560 บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันธุรกิจเติบโตมากกว่าปี 2559 ซึ่งเป็นความสำเร็จจากกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ภายใต้แนวคิด ซุปเปอร์ริช ไลฟ์ (Superrich Life) เติมเต็มชีวิตของลูกค้าให้มีความหมายยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แม้ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรามีการแข่งขันสูงมากและจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพและการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากคุณภาพและการใช้ชีวิตของบุคลากรทั้งหมดในองค์กรก่อน เมื่อมีบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว จึงสามารถเติมเต็มชีวิตของลูกค้า เป็นคุณค่าแห่งการบริการ ให้ตรงใจลูกค้า รองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มจึงทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ธณัทร์ษริน เผยเพิ่มเติมว่า “บริษัทต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศในประเทศไทย และเป็นรายแรกที่ลูกค้านึกถึงโดยมอบอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Thailand Best Rate) ให้แก่ลูกค้า เพียบพร้อมด้วยพนักงานที่มีคุณภาพให้บริการด้วยความเป็นมิตร (Service Mind) ซึ่งพนักงานทุกคนขององค์กรจะได้รับการฝึกอบรม เพิ่มทักษะการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอย่างเข้มข้น เน้นการพัฒนาให้เข้าถึง รู้ใจลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด ไม่ใช่แค่อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์จะช่วยเติมเต็มชีวิตของลูกค้าให้มีความหมายยิ่งขึ้น ภายใต้หลักการ 3 ข้อ คือ Commitment ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพขององค์กรในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า, Customer Experience ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้ลูกค้าในทุก ๆ แง่มุม และ Care หัวใจแห่งการบริการที่เป็นมิตร” “บริษัทจะเดินหน้ากลยุทธ์ซุปเปอร์ริช ไลฟ์ โดยให้ความใส่ใจลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ จะสามารถแลกเงินไทยเป็นเงินต่างชาติด้วย ‘เรทเดียวกันทุกสาขา’ เรามีการรับรองลูกค้าเฉพาะกลุ่มตามความต้องการในการใช้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด การปรับการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ส่งผลให้การทำธุรกรรมต่อครั้งใช้เวลารวดเร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มบริการต่าง ๆ เช่น การจองเงินล่วงหน้าผ่าน Call Center 02 254 4444 เพื่อไปรับเงิน ณ สาขาที่ลูกค้าสะดวก, พัฒนาทักษะของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในทุกช่องทาง โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคนี้” “ทั้งหมดนี้จะทำให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ ‘มากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด’ ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ ‘ซุปเปอร์ริช ไลฟ์’ ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ เรทหรืออัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate) ที่ดีที่สุด รวมไปถึงการบริการด้วยใจ ความเอาใจใส่ ความสะดวกสบาย ล้วนมีคุณค่าและสามารถเติมเต็มประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้อย่างดี” “ส่วนสกุลเงินที่ได้รับการตอบรับและมียอดการแลกเปลี่ยนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่ เงินสกุลเอเชียโดยเฉพาะเยนญี่ปุ่น วอนเกาหลี ดอลลาร์ไต้หวัน ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งได้รับความนิยมตามความต้องการจากการท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้น” ธณัทร์ษริน กล่าวทิ้งท้าย ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2560จะเติบโต 10% สร้างเม็ดเงินทั้งปีสูงถึง 2.7 ล้านล้านบาท และรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำนโยบายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมและมีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีมูลค่ารวมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า ด้าน สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า “สำหรับปี 2559 ภาพรวมตลาดแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศมีมูลค่ารวมประมาณ 420,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 26% จากปี 2558 ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 333,000ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถเติบโตตามเป้าหมายมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 76% คิดเป็นสัดส่วนกำไรโตขึ้น 21% แม้ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรามีการแข่งขันสูงมากและจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่ตรงใจลูกค้า ทำให้เราสามารถบริหารจัดการสกุลเงินต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มตามความต้องการ และธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง” สิตามนินท์ เผยต่อว่า “นอกจากนี้ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ ยังมีแผนการขยายสาขาที่มุ่งเน้นทำเลไปที่ศูนย์การค้าและย่านชุมชน เพราะเราคำนึงถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าจากการใช้ชีวิตประจำวันเป็นหลัก โดยสามารถเลือกใช้บริการในสาขาที่สะดวกที่สุด ปัจจุบันเราเปิดให้บริการไปแล้วทั้งสิ้น 14 สาขา และมีแผนการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ บริษัทได้เตรียมเปิดสาขาเพิ่มในศูนย์การค้าชั้นนำอีกอย่างน้อย 3 สาขา ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้จะเปิดสาขาใหม่ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค และดำเนินการขยายพื้นที่สาขาอีก 3 สาขา เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการและเพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 2 สาขาได้แก่ สยามพารากอน และดิ เอ็มโพเรียม ส่วนอีก 1 สาขาคือท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จะแล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหนาแน่น โดยการออกแบบตกแต่งในทุกสาขาเรายังคงคอนเซ็ปต์ ซุปเปอร์ริช ไลฟ์ ที่สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและพื้นที่ตั้งสาขา ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของเราที่จะเติมเต็มประสบการณ์การแลกเงินที่แตกต่าง และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า นอกเหนือไปจากการให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด” “ลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ ตอบรับคอนเซ็ปต์ ซุปเปอร์ริช ไลฟ์ อย่างมากในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่มีความเอ็กซ์คลูซีฟและแตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากทุกสิทธิพิเศษ เราคัดสรรและสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ตรงใจและตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ บริษัทได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ King Power, Royal Caribbean, Hong Kong Fanclub, Samurai Wifi, Bangkok Sea Life, Madame Tussauds ทั้งยัง สลับสับเปลี่ยนโปรโมชั่นเพื่อสร้างสีสันความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เช่น กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ มีรายการจัดแพ็คเกจ Thailand Tourist Privilege แจกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในศูนย์การค้าสยามพารากอน และส่วนลดในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนลดร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เพียงนำเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินไทย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป” “สำหรับสิทธิพิเศษกลุ่มลูกค้าคนไทย จะมีโปรโมชั่นพิเศษที่ร่วมกับพันธมิตร เช่น แจกฟรี คูปองส่วนลด 20% จาก Samurai Wifi เมื่อใช้บริการเช่า Pocket Wifi, สมาชิก King Power เมื่อแลกเงินไทยเป็นเงินต่างประเทศ รับส่วนลดพิเศษพร้อมรับของที่ระลึก นอกจากนี้ยังร่วมกับ Royal Caribbean มอบสิทธิพิเศษในงาน ‘เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 20’ ที่ผ่านมา เป็นต้น” สิตามนินท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เราได้ศึกษาความต้องการของลูกค้า และพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ใหม่ทั้งหมด ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อาทิ เว็บไซต์ใหม่ที่ทำการปรับดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ให้ทันสมัย มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นอกเหนือจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น ข้อมูลของประเทศยอดนิยม, ภาพธนบัตรสกุลต่างชาติ และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด application ‘SuperrichTH’ เพื่อค้นหาข้อมูลของบริษัทได้ละเอียดและครบถ้วนมากขึ้น “นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook SuperrichTH ที่นอกจากอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันแล้ว ยังสามารถอ่านคอนเทนต์ที่น่าสนใจ รวมถึง travel tips สำหรับการเดินทาง สร้างแรงบันดาลใจในการหาประสบการณ์ใหม่จากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น ส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Line @SuperrichTH ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งนอกเวลาทำการเรามีการจัดทำระบบตอบกลับอัตโนมัติ อำนวยความสะดวก ตอบคำถามเบื้องต้นตาม Key words ต่างๆ ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่าน Line เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของคนในยุคปัจจุบันอยู่แล้ว ดังนั้น Line @SuperrichTH ของเราจึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเติมเต็มความสะดวกและตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์” แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดีที่สุด ซื่อสัตย์ ใส่ใจลูกค้าอย่างจริงใจและเป็นมืออาชีพ ต้องที่นี่ “ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์” สามารถอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ แบบเรียลไทม์และติดตามสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.superrichthailand.com, เฟซบุ๊คแฟนเพจ SuperrichTH, อินสตาแกรม @SuperrichTH แอพพลิเคชั่น SuperrichTH หรือ Line @SuperrichTH Written by : กระแสหุ้นออนไลน์