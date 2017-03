กูรูทิสโก้มองตลาดหุ้นไทยปรั บฐานระยะสั้น แต่ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ ถึง 1,650 จุด จากแนวโน้มการลงทุนของนักลงทุ นต่างชาติ เหตุความเสี่ยงทางการเมืองในยุ โรปพุ่งสูงขึ้นจุดชนวน Fund Flow ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยด้ วย แนะนำทยอยซื้อหุ้นที่ยัง Laggard ในกลุ่ม “สื่อสาร – รับเหมาฯ – โรงแรม – อสังหาฯ” นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้ าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล. ทิสโก้ (Mr.Viwat Techapoonphol, Deputy Managing Director, Head of Technical Analysis, TISCO Securities Co., Ltd) ให้มุมมองการลงทุนในงานสัมมนา TISCO Monthly GURU Updates ว่า แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะอยู่ในระดั บที่แพงแล้ว แต่โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะSideway Up จากการเติบโตของกำไรบริษั ทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารที่ได้รั บจากปัจจัยหนุนอัตราดอกเบี้ ยขาขึ้น และกลุ่มพลังงานจากการปรับขึ้ นของราคาน้ำมัน โดยตลาดหุ้นที่ยังน่าสนใจ ได้แก่ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะ Overbought จากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว และคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่ องในปี 2560 นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน มี.ค. นี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ น่าจะปรับฐานลงจากความกังวลด้ านการขึ้นดอกเบี้ ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และจะกลับขึ้นไปทำ New High ครั้งใหม่ โดยมีแนวโน้มที่ Fund Flow จะไหลเข้าสู่กลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่มากขึ้น (Emerging Market) จากปัจจัยความเสี่ยงด้านการเมื องในยุโรป “หลังจบการลงปรับฐาน Fund Flow น่าจะไหลเข้ามาในเอเชีย ไทยอาจจะได้รับอานิสงส์ด้วย เหตุผลเพราะว่า ปัจจัยความเสี่ยงจากการเมื องในยุโรปจะเริ่มเข้ามามีน้ำหนั กมากขึ้น โดยนอกจากอังกฤษจะเริ่ มกระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุ โรปอย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดื อน มี.ค. แล้ว ยังมีการเลือกตั้งทั่ วไปในเนเธอร์แลนด์วันที่ 15 มี.ค. นี้ ซึ่งพรรค Party for Freedom (PVV) ที่มีนโยบายออกจากสหภาพยุโรปก็ มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุ โรปจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่ งเศส การเลือกตั้งทั่วไปในเยอรมนี ซึ่งจะมีขึ้นในช่วง เม.ย. - พ.ค. และ ก.ย. ตามลำดับ รวมถึงโอกาสที่จะมีการจัดการเลื อกตั้งในอิตาลีในช่วงครึ่งปีหลั ง” นายวิวัฒน์ กล่าว สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วง ม.ค. - ก.พ. ที่ผ่านมา เริ่มปรับตัวลดลงประมาณ -0.7% หลังจากที่ SET Index ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,600 แล้วจึงมีการปรับพอร์ตหลังสิ้ นสุดช่วงประกาศผลประกอบการ ส่วนแนวโน้มในเดือน มี.ค. นี้ คาดว่าจะได้รับแรงกดดั นจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ ยของ Fed ก่อนจะ Sideway Up ไปแนวต้านที่ 1,575 หรือ 1,595 หากผิดคาด SET อาจลงต่ำกว่า1,545 และลงไปสร้างฐานใหม่ที่ 1,520 แนะเข้าซื้อสะสมหุ้นที่ยังขึ้ นน้อย (Laggard) อาทิ “กลุ่มสื่อสาร – รับเหมาก่อสร้าง – โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์” โดยปีนี้ SET Index น่าจะมีแนวรับ-แนวต้านอยู่ที่ 1,500-1,650 อย่างไรก็ตาม หากสหรัฐฯ มีการใช้นโยบายลดภาษีโอนเงินทุ นบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ในต่างแดนกลับแผ่นดินแม่ (Repatriation Tax) กระตุ้นให้บริษัทที่สะสมเงิ นลงทุนในต่างประเทศเอาเงินกลั บเข้าประเทศ และนโยบายกีดกันทางการค้า เช่นการจัดเก็บภาษีแบบ Border Adjustment Tax ซึ่งเป็นการเพิ่มภาษีสินค้ านำเข้าและลดภาษีสินค้าส่งออก ทำให้ดุลการค้าสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยทั้งสองแนวคิดอาจจะส่งผลให้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นในกลุ่ มประเทศตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ งานสัมมนา TISCO Monthly GURU Updates จะจัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่ อเผยแพร่บทวิเคราะห์และทิ ศทางการลงทุนเพื่อช่วยให้ลูกค้ าคนสำคัญบรรลุเป้าหมายทางการเงิ น นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่ นในการเป็น Top Advisory House ของทิสโก้ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >