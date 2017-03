ผู้ถือหุ้น RICHY มีเฮ!!! บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้น 24:1 พร้อมจ่ายเป็นเงินสด 0.0063 บาท/หุ้นเพิ่มทุนขาย RO ในสัดส่วน 5 : 1 ราคา 1.40 บาท/หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรีในอัตรา 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ1 หน่วย รองรับแผนขยายธุรกิจปี"60 เตรียมเปิดใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 2.5 พันล้านบาท ทั้งแนวสูง-แนวราบ "ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์"มั่นใจช่วยผลักดันธุรกิจในอนาคตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง วางเป้าปีนี้รายได้โตเกิน 350% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โชว์ Backlog หนากว่า 4 พันล้านบาท นักลงทุนชาวไทย-ต่างชาติ ให้การตอบรับอย่างท่วมท้น ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด และหุ้นปันผล โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 24 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ และเงินสดในอัตรา 0.0063 บาท/หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 25พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ ยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.29 พันล้านบาท จากเดิม 785.4 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่503.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จัดสรรไม่เกิน 32.72 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ,จัดสรรไม่เกิน 157.08 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท ระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย.60 ขณะเดียวกันจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 157.08 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) RICHY-W1 ที่บริษัทฯจะออกวอร์แรนต์ไม่เกิน 157.08 ล้านหน่วย อายุ 2 ปี จัดสรรให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 157.08 ล้านหุ้น จะใช้รองรับวอร์แรนต์ RICHY-W2 ที่บริษัทจะออกวอร์แรนต์ไม่เกิน157.08 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี จัดสรรให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 2.75 บาท สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของ RICHY ซึ่งในปี 2560 บริษัท เตรียมเปิดตัว 3โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ ริชพาร์คลอฟท์@หลักสี่สเตชั่น เป็นคอนโดมิเนียม 14ชั้น 599 ยูนิต มูลค่า 1,500 ล้านบาท ส่วนอีก 2 โครงการจะเป็นคอนโดมิเนียมสไตล์ยุโรป คือ THE EIGHT COLLECTION ตั้งอยู่บนถนนวิสุทธิกษัตริย์ ขนาด 7 ชั้น 77 ยูนิต เจาะกลุ่มเจ้าของกิจการร้านค้า บริเวณใกล้เคียง โครงการมีมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) กล่าวอีกว่า บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2560 เติบโต 350% เมื่อเทียบกับปี 2559 มีรายได้รวม 1,900 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายรอโอน (Backlog) ที่อยู่ในระดับสูงถึง 3700 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 1,280ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน และโครงการอื่นๆที่พร้อมโอน โดยในปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งจากการเปิดตัวโครงการ "คอนโด ริชพาร์ค @ ทริปเปิ้ล สเตชั่น" โครงการ "เดอะริช สาธร ตากสิน" โครงการ"เดอะริช นานา" ซึ่งได้รับการตอบจากทั้งนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ ทั้งชาวจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และอาหรับ โดยเฉพาะโครงการ เดอะ ริช สาธร ตากสิน ที่ได้รับการตอบรับ มียอดจองจากลูกค้าต่างชาติเป็นจำนวนมาก และในปีนี้บริษัทฯเตรียมงบประมาณไว้สำหรับการซื้อที่ดินจำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >