บริษัท MASS PARTICIPATION SPORTS จำกัด และ บริษัท มูฟ บาย มิวส์ จำกัด ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย , การท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมระดับโลก “MASS PARTICIPATION ASIA 2017 (MPA)” หรือ “กีฬาแห่งมวลชน” สนองนโยบายรัฐSport Tourism สู่ Sport Hub ต่อยอดเครือข่ายความร่วมมื อระดับโลกเจาะลึกกลยุทธ์พร้อมตี แผ่เบื้องหลัง "กีฬาแห่งมวลชน" ต่อยอดองค์ความรู้ทางธุรกิจและส ร้างเครือข่ายสู่ภาครัฐและเอกชน การเสวนาเจาะลึกกลยุทธ์และตีแผ่ เบื้องหลังกีฬาแห่งมวลชนโดยวิ ทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้ นนำระดับโลกที่อยู่ในแวดวงอุ ตสาหกรรมกีฬาแห่งมวลชนทั้ง กีฬาวิ่ง กีฬาจักรยาน และไตรกีฬา เพื่อต่อยอดความรู้แ ละสร้างคอนเน็คชั่นให้กับองค์กร รัฐ และเอกชนในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 2560 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ มร.คริส ร็อบบ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MASS PARTICIPATION SPORTS เจ้าของลิขสิทธิ์ งานMPA กล่าวว่า "กีฬาแห่งมวลชนมีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่องถึงขีดสุด ทั้งในระดับโลกรวมถึงทวีปเอเชีย ซึ่งกีฬาแห่งมวลชนนั้นครอบคลุมกิ จกรรมของทุกช่วงอายุและทุกชนชั้ น โดยมวลชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ได้อย่างแท้จริง นับเป็นกีฬาแม่เหล็กที่สามารถดึ งดูดมวลชนให้เข้าร่วมได้อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น กีฬาวิ่ง กีฬาจักรยาน และ ไตรกีฬา เป็นต้น ซึ่ง MPA คือ ผู้บุกเบิกการจัดประชุมเกี่ยวกั บกีฬาแห่งมวลชนในภูมิภาคเอเชีย โดยเชิญวิทยากรระดับโลกและผู้เข้ าร่วมจากทุกภาคส่วนที่อยู่ทั้งใ นแวดวงอุตสาหกรรมกีฬาแห่งมวลชน ในวงการกีฬาอื่นๆ รวมถึงผู้อยู่ในวงการอุตสาหกรรม อื่นๆที่ประสบความสำเร็จจากหลาย ประเทศทั่วโลก มาเพื่อพบปะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ ยน องค์ความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดค วามร่วมมือและขับเคลื่อนการปฏิ บัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในแวดวงอุ ตสาหกรรมกีฬาแห่งมวลชน" ด้าน นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท มูฟ บาย มิวส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงานร่วม งานMPA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "การจัดประชุม MPA จะทำให้ ประเทศไทยได้รับประโยชน์มหาศาล เพราะผู้เข้าร่วมงานจะได้รับควา มรู้เรื่องกลยุทธ์ด้านกีฬามวลชน จากวิทยากรระดับโลกที่เดิ นทางมาให้ข้อมูลถึงประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดค อนเทนท์กีฬามวลชนระดับโลก การเจาะลึกเบื้องหลังวงการธุรกิ จกีฬาเพื่อต่อยอดแนวความคิดใหม่ การนำกรณีศึกษาระดับในอุตสาหกรร มอื่นๆที่ประสบความสำเร็จระดั บโลกมาอภิปราย เช่น ความสำเร็จของการจัดงานบอสตันมา ราธอน กรณีการเติบโตอย่างรวดเร็วของอี เวนท์งานวิ่งอย่าง มิวสิค รัน เป็นต้น อีกทั้งยังนำไปสู่การต่อยอดทางธุ รกิจ เปิดโอกาสทางการตลาดสำหรับแบรนด์ สินค้าและพันธมิตรต่างๆ ในการเข้ามาสนับสนุนและใช้เป็นหั วหอกในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ ยวกับกีฬาชนิดนี้ ที่สำคัญที่สุดคือการได้เชื่อมเ ครือข่ายความสัมพันธ์ไปทั่วโลก การประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนศู นย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ ผู้สนใจจะได้เข้ามาหาความรู้และ สร้างคอนเนคชั่น และแสวงหาคอนเทนต์ระดับโลกเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาองค์กร พัฒนาเมือง หรือสร้างรายได้คืนสู่ชุมชน ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะจัดการปร ะชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงวางแผนจัดตั้งศูนย์MASS PARTICIPATION THAILAND CENTER (MPTC) ประจำประเทศไทย เพื่อรวบรวมเครือข่ายสำหรับคนที่ต้องการความรู้หรือติดต่อหาข้อมู ลจากวิทยากร และคอนเทนต์ระดับโลก โดยผู้ร่วมประชุมสามารถมาได้จาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ไล่ตั้งแต่ หน่วยงานรัฐ หรือ องค์กรที่เป็นเจ้าภาพการจัดกีฬา แห่งมวลชนหรือต้องการขยายผลและก ระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการใช้ กีฬาแห่งมวลชน, ผู้สนับสนุนด้ านการจัดการแข่งขันหรือให้ ความร่วมมือในการเป็นผู้สนับสนุ นกีฬาแห่งมวลชน, เอเยนซี่ที่จั ดการแข่งขันหรือดำเนินงานเพื่ อจุดประสงค์ทางการตลาด, องค์ กรที่ใช้งานกีฬาแห่งมวลชน เพื่อหารายได้จากผู้สนับสนุน ในการจัดตั้งกองทุนและการรณรงค์ เพื่อสังคม และ ผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนสินค้าและผู้ให้บริการในง านกีฬาแห่งมวลชน" นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกี ฬาอาชีพและกีฬามวย ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โดยขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นว่ าประเทศไทยสามารถใช้การท่องเที่ ยวเชิงกีฬามาดึงดูดให้นักท่ องเที่ยวเดินทางมาเล่นกีฬากันมา กขึ้น และนักกีฬาต่างชาติที่มาร่วมแข่ งขันอยู่ท่องเที่ยวพำนักต่อและใ ช้จ่ายมากขึ้น เห็นได้จากการแข่งขันวิ่งมาราธอ นรายการสำคัญๆ ตอนนี้ ปัจจุบันการกีฬาเราวางกลยุทธ์สร้ างไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา (Sports Hub) ชั้นนำของโลก โดยใช้กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) มาเป็นตัวผลักดันสำคัญ โดยโปรแกรมระยะต้น 1-3 ปีแรก เราจะเน้นที่ แนวทางหลัก คือการนำอีเว้นท์ระดับโลกเข้ามา ในเมืองไทย และ การผลักดันอีเว้นท์กีฬาแห่งมวลช นระดับโลก รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ทางภาครัฐ และเอกชนมีอยู่ เพื่อ ต่อยอดสร้างรายได้ และภาพลักษณ์ ของกีฬาเพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติอ ย่างชัดเจนและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการมาจัดประชุมค รั้งนี้ของทาง MPA ที่เหลือก็ คือการชูจุดขายเรื่องสถานที่ การจัดการแข่งขันของเมืองไทยที่ อยู่ในระดับชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟ เส้นทางปั่นจักรยานที่มีทัศนียภ าพที่สวยงาม การมีศูนย์ฝึกกีฬาระดับโลก และการที่เมืองไทยมีศักยภาพในกา รเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาด้ านการกีฬาระดับโลก" สำหรับวิทยากรที่จะเดินทางมาร่ว มประชุมและให้ข้อมูลในครั้งนี้ล้ วนมีประสบการณ์เกี่ยวกับคอนเทนต์ กีฬามวลชนระดับโลก อาทิ นีล สจ๊วร์ต หัวหน้าเอเยนซี่ภาคพื้ นเอเชียแปซิฟิกของ "FACEBOOK" ผู้ให้บริการเว็ บไซต์เครือข่ายสังคมระดับโลก มีหน้าที่หลักคือสร้างความมั่นใ จให้กับผู้ใช้บริการเพื่อขับเคลื่ อนแบรนด์และธุรกิจให้ประสบความสำ เร็จ, จอช แบล็ก อดีตซีอีโอประจำภาคพื้ นเอเชียแปซิฟิก ของ "Group M CONTENT" บริษัทบริหารจั ดการการลงทุนด้านสื่อชั้นแนวหน้ าระดับโลก มีหน้าที่ดูแลเครือข่ายที่ใหญ่ที่ สุดในการพัฒนาด้านกลยุทธ์ ตลอดจนการวัดผล การบูรณาการกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับนักโฆษณา และแบรนด์สินค้าที่ใหญ่ที่สุดขอ งโลก, เดวิด เฮนเซน ผู้ก่อตั้ง "SUPERSPRINT EVENT" ผู้อำนวยการการจัดงานอี เวนท์ระดับโลกกว่า 500 รายการ อาทิ 2000 Sydney Olympic Games Triathlon, ITU Triathlon World Cups, UCI Women’s Road Cycling World Cup, Australian Triathlon Championships ฯลฯ และ แซม มิดเดิลเฮิร์ส ผู้ร่วมก่อตั้ง "MUSIC RUN" ซึ่งได้ผลิตคอนเทนท์ THE MUSICRUN THE NEW RUNNING CONCEPT , THE ULTIMATE 5K RUNNING & MUSIC FESTIVALที่ขยายธุรกิจเติบโตอย่ างรวดเร็วไป 10 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้ าร่วมงาน " MASS PARTICIPATION ASIA 2017 (MPA)" ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-4เม.ย. 2560 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. ในราคาพิเศษ 17,500 บาท (499 เหรียญสหรัฐ/คน) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มี .ค.นี้ และราคาปกติ 21,000 บาท (599 เหรียญสหรัฐ/คน) ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.เป็นต้ นไป โดยราคานี้รวมการเข้าร่วมงานทุก อย่างภายใน MPA 2017, อาหารกลางวัน (2 วัน), คอฟฟี่เบรค 2 มื้อ/วัน (2 วัน), การต้อนรับเข้าร่วม TH E NETWORKING COCKTAIL และส่วนลดสำหรับค่าห้ องพักของโรงแรม โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 300 คน นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่ วมเวิร์คช็อปเพื่อพบปะพูดคุยเชิ งลึกกับวิทยากรชั้นนำระดับโลกอย่ างใกล้ชิด สามารถเลือกเข้าร่วมเวิร์คช็อปเ ฉพาะในหัวข้อที่ท่านสนใจได้ในวั นที่ 5 เม.ย. ในราคา 8,750 บาท ต่อการเข้าร่วม 1 เวิร์คช็อป (250 เหรียญสหรัฐ/คน) หรือ ราคา 14,000 บาทต่อการเข้าร่วม 2 เวิร์คช็อป ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย ติ ดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่h ttp://massparticipationasia.co m/