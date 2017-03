โอกาสเดียวแห่งปี ให้คุณช้อนซื้อคอนโดลุมพินี กับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่รับซัมเมอร์ “ซื้อสด ลด 40%” เพียงซื้อด้วยเงินสด รับส่วนลดทันที 40% หรือ “ซื้อผ่อนลดสูงสุด 35%” ถือเป็นช่วงเวลาดีที่สุด เหมาะแก่การเป็นเจ้าของคอนโดลุม พินีกับ 12 โครงการพร้อมอยู่ 7 ทำเลทองที่สะดวกทุกการเดินทาง ง่ายนิดเดียว เพียงคุณหย่อนบัตรจองซื้อ ณ 12 สำนักงานขาย ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มี.ค. 2560 โปรโมชั่นสุดพิเศษ เพียงวันเดียว เสาร์ที่ 11 มี.ค. เท่านั้น นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมส่งบิ๊กแคมเปญส่งเส ริมการขายสุดร้อนแรงรับหน้าร้ อนนี้ ภายใต้ชื่อแคมเปญ “ซื้อสด ลด 40%” เพียงลูกค้าจองซื้อด้วยเงินสดก็ มีสิทธิ์รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 40% และสำหรับกลุ่มลูกค้าที่สะดวกผ่ อนกับธนาคารรับส่วนลดสูงสุด 35% โอกาสดีที่สุดจัดเพียงครั้งเดีย วต่อปี เพื่อจูงใจแก่กลุ่มลูกค้าที่มีเ งินสดอยู่ในมือและสนใจลงทุนซื้อ คอนโดเพื่อปล่อยเช่า ชดเชยกับผลตอบแทนเงินฝากที่ต่ำม ากในปัจจุบัน โดยบริษัทได้คัดสรร 12 โครงการพร้อมอยู่ใน 7 ทำเลที่สะดวกสบายต่อการเดินทาง มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาทมาให้ลูกค้าเลือกสรรมากม าย โดยขั้นตอนคือ ลูกค้าที่สนใจสามารถหย่อนคิวจอง ซื้อที่สำนักงานขาย ณ โครงการที่สนใจ ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มี.ค. 2560 หลังจากนั้นบริษัทจะเปิดสิทธิ์ใ ห้จองซื้อเฉพาะวันเสาร์ที่ 11 มี.ค.นี้ โดยใช้วิธีจับสลากคัดเลือกผู้โช คดี หากมีผู้สนใจจองซื้อเกินกว่าจำน วนห้องชุดที่ทางบริษัทจัดเตรี ยมไว้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานแต่ละโครงการ สำหรับ 12 โครงการพร้อมอยู่ ใน 7 ทำเล ได้แก่ 1. ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 2. ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ 3. ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว 4. ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 5. ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา 6. ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ 7. ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ 8. ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 9. ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 10. ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ 11. ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน 12. ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน นอกจากนั้น ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 LPN ได้นำแคมเปญ “ซื้อสด ลด 40%” มาให้ลูกค้าเลือกจองซื้อกว่า 8 โครงการ พร้อมกันนี้ยังมีโครงการใหม่ที่ ใกล้แล้วเสร็จ ได้แก่ ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก และ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 แบริ่ง-สเตชั่น มาให้เลือกสรรในวันงานอีกด้วย โดยตั้งเป้ายอดขายกว่า 100 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ากว่า 170 ล้านบาท พลาดไม่ได้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธเลขที่ CG219-226 ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 มี.ค. 2560 ด้านแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ บริษัทมีแผนเปิดตัวลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภและโครงการ The Selected Kaset by LPN ในเร็วๆ นี้แน่นอน Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >