งานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แห่งปี "Bangkok International Digital Content Festival 2017" หรือ "BIDC 2017" เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งด้าน Animation ,Game ,E-learning ,Computer Graphics และ Visual Effect ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลพัฒนาคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ พบปะ เจรจาทางธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการจะได้พบผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับโลก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศจัดงาน "Bangkok International Digital Content Festival 2017" ด้วยแนวคิด "Digital Wonderland" ความมหัศจรรย์ของดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 และใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งด้าน Animation ,Game ,E-learning ,Computer Graphics และ Visual Effect งาน "Bangkok International Digital Content Festival 2017" ครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การแสดงศักยภาพและผลงานทางด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการไทยคับคั่งทางด้านเกม แอนิเมชั่น พร้อมการมอบรางวัลในสาขาต่าง ๆ "BIDC Awards 2017" ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยและดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต · กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีนและเกาหลี เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไทย · งานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ(Seminar & Workshop) รวมกว่า 20 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก อาทิ Mr. Ishan Shukla ผู้ชนะการประกวดแอนนิเมชั่นเวทีระดับโลก มาพูดคุยเบื้องหลังผลงานล่าสุด "Schirkoa" ที่ได้รับรางวัล "Best Animated Short" จาก LA Shorts Film Festival และ "Best of Show" จากงาน SIGGRAPH ASIA 2016 อีกทั้งยังได้รับเลือกเข้ารอบ Oscars เป็นต้น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdc.com หรือทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ "Bangkok International Digital Content Festival" พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พิเศษ...นักพัฒนาสายเกม แอนิเมชั่นห้ามพลาด!!!!! ภายในงานจะมีบริษัทชั้นนำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เปิดโต๊ะรับสมัครงาน โดยรวมตำแหน่งงานใหญ่ทั่วไทยมาไว้ที่งาน BIDC2017 ที่เดียวเท่านั้น อาทิ บริษัท ทรู แอกซิออน เกมส์ จำกัด (True Axion Games) , บริษัท สกาย เน็ท 888 จำกัด , บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด , บริษัท RingZero Game Studio Ltd. , บริษัท Stadia Gaming (Thailand) Company Limited , บริษัท i Digital Connect Co., Ltd. , บริษัท Donuts Bangkok Co., Ltd. , บริษัท เกมอินดี้ จำกัด เป็นต้น