นักลงทุนทยอยขายหุ้นที่ราคาปรั บขึ้นสูง บวกกับราคาน้ำมันยังขาดแรงสนั บสนุนใหม่ๆ เป็นปัจจัยฉุดตลาดหุ้นโลกเข้าสู่ โหมดปรับฐาน แนะถือเงินสดบางส่วนเพื่ อลดความเสี่ยง และทยอยลงทุนหุ้นญี่ปุ่นรับอานิ สงส์ดอลลาร์ฯ แข็งค่า นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุ ทธ์ทิสโก้ (Mr. Komsorn Prakobpol, Head of Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit: TISCO ESU) กล่าวว่า นับตั้งแต่การเลือกตั้ งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 8 พ.ย. ปีที่แล้ว ตลาดหุ้นทั่วโลกได้ปรับตัวขึ้ นมาเป็นอย่างมาก จากความคาดหวังต่อนโยบายลดภาษี และแผนการลงทุนภาครั ฐจากประธานาธิบดี Donald Trump โดยปัจจัยการปรับตัวขึ้ นของราคาหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่ านมา ทำให้ค่า P/E ซึ่งสะท้อนความคาดหวังของนั กลงทุนเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสู ง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังไม่ได้มีการปรั บประมาณผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสำคัญ และการแถลงนโยบายต่อรั ฐสภาของประธานาธิบดี Trump (State of the Union) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ไม่ได้มีรายละเอียดด้ านนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามที่ ตลาดคาดหวัง จึงทำให้นักลงทุนเริ่มทยอยขายหุ้ นที่ราคาปรับตัวขึ้นมามาก นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังเผชิญแรงฉุ ดจากราคาน้ำมันที่ปรับตั วลดลงแรงในช่วงนี้ หลังจากสต็อกและปริมาณการผลิตน้ำ มันดิบในสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สวนทางกับความต้องการของกลุ่ มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ที่ตกลงลดปริมาณการผลิตเพื่ อควบคุมสต็อกน้ำมันดิบโลกที่อยู่ ในระดับสูงให้กลับมาลดลงในปีนี้ โดยราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้ นมาราว 20% หลังจากข้อตกลงลดปริมาณการผลิ ตของกลุ่ม OPEC ในเดือน พ.ย. ได้ทำให้ผู้ผลิตน้ำมัน Shale Oil ในสหรัฐฯ เริ่มกลับมาลงทุนขุดเจาะน้ำมั นอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนแท่นขุ ดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นถึงเกือบเท่าตัว และทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิ บจากสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประเมินว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันจากสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2018 ที่ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เราจึงคาดว่า ราคาน้ำมันและตลาดหุ้นโลกยังอยู่ ในช่วงปรับฐาน เนื่องจากยังขาดปัจจัยสนับสนุ นใหม่ โดยนักลงทุนควรจับตาการรายงานตั วเลขสต็อกน้ำมันดิบของกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) ในวันที่ 15 มี.ค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งหากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิ บรวมของ OECD กลับมาเพิ่มขึ้นตามสต็อกในสหรั ฐฯ ก็อาจเป็นปัจจัยชี้ว่าการลดปริ มาณการผลิตของกลุ่ม OPEC ที่ผ่านมานั้นยังไม่เพียงพอที่ จะกำจัดอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก นอกจากนี้ เรายังต้องติดตามผลการประชุม OPEC ครั้งถัดไปในวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งสมาชิกจะกลับมาหารือกันว่ าจะต่ออายุข้อตกลงลดปริ มาณการผลิตซึ่งจะหมดอายุลงในเดื อน มิ.ย. ต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งหาก OPEC ไม่สามารถตกลงกันได้ ราคาน้ำมันก็มีความเสี่ยงที่ จะกลับมาลดลงในช่วงครึ่งหลั งของปี เราแนะนำให้นักลงทุนถือเงิ นสดบางส่วนเพื่อลดความเสี่ ยงจากการที่ตลาดปรับฐานในช่วงนี้ และแนะนำทยอยเข้าลงทุนในตลาดหุ้ นญี่ปุ่นซึ่งจะได้ประโยชน์ จากแนวโน้มการแข็งค่าของค่าเงิ นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการขึ้นดอกเบี้ ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Written by : กระแสหุ้นออนไลน์