ธนาคารออมสิน เปิดตัวธุรกรรมใหม่ “MyMo My Card” พัฒนา Mobile Banking ด้วยการกดเงินสดจากตู้ ATM โดย “ไม่ต้องมีบัตร” ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยและเอเชีย เปิดให้บริการนี้ ด้วยบริการที่เหนือกว่าสะดวกกว่า รวดเร็ว และพ้นจากภัยไซเบอร์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากหลายสถาบัน ช่วงแนะนำบริการรับโปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียม 6 เดือนตั้งแต่วันที่ธนาคารเปิดให้บริการ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ทางการเงิน Mobile Banking เพื่อเป็นช่องทางการบริการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ด้วย “MyMo” ซึ่งเป็นบริการที่รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่เคาน์เตอร์สาขา ล่าสุดนี้ ธนาคารออมสิน ได้พัฒนาบริการ MyMo ขึ้นมาอีกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางนโยบายของธนาคารฯ ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารออมสินยุคใหม่ GSB New ERA : Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” ผ่านบริการ “MyMo My Card” ที่สามารถถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ตู้ ADM ของธนาคารออมสิน โดยไม่ต้องมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปิดให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับขั้นตอนการรับบริการนี้ เมื่อสมัคร MyMo แล้ว ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ทั้ง 3G หรือ 4G และ WIFI ให้เข้าสู่ระบบด้วยการ Login ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo บนมือถือ จากนั้นทำรายการถอนเงินสด เลือกบัญชี และจำนวนเงินที่ต้องการ (สูงสุด 5,000 บาทต่อวัน) หน้าจอมือถือ จะขึ้นตัวอ่าน QR Code จากนั้น ไปที่ตู้ ATM หรือตู้ ADM ธนาคารออมสิน เพื่อทำการถอนเงินสด กดเลือกเมนู “MyMo My Card” ที่หน้าจอแรก แล้วใช้มือถือสแกน QR Code ที่ปรากฎขึ้นที่หน้าจอตู้ ATM ตรวจสอบรายการและยืนยัน แล้วรับเงินจากช่องรับเงินสด โดยไม่ต้องมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จุดเด่นของบริการนี้คือ ใช้งานง่าย ใช้ระยะเวลาในการถอนเงินน้อยกว่าการถอนด้วยบัตร ATM โดยไม่ต้องรอสลิปจากตู้ แต่รับเป็น e-Slip ที่หน้าจอ MyMo บนมือถือ ขณะเดียวกันยังปลอดภัยจากการ Skimming ข้อมูลบัตรและการลักลอบดูรหัสบัตร ATM จากพวกมิจฉาชีพ ส่วน QR Code มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย และไม่ต้องกลัวว่าจะลืมบัตร ATM ไว้ที่ตู้ และที่สำคัญคือ ค่าธรรมเนียมบริการถูกกว่าบัตร ATM โดยในระยะเริ่มต้นจะใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะทยอยเปิดใช้ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดต่อไป นอกจากนี้ MyMo My Card ยังสามารถหาพิกัดเครื่อง ATM และทำหน้าที่เป็น NAVIGATOR นำทางให้ลูกค้าไปถึงเครื่อง ATM ธนาคารออมสินได้อีกด้วย และสำหรับในช่วงเปิดตัวนี้ ธนาคารได้จัดโปรโมชั่น ฟรี! ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (MyMo My Card) นาน 6 เดือน และฟรีค่าธรรมเนียมถอนข้ามเขตนาน 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารเปิดให้บริการ นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการ MyMo ได้พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีบริการ MyMo My Card ซึ่งปลอดภัยจากการ Skimming ข้อมูลบัตรและการลักลอบดูรหัสบัตร ATM จากพวกมิจฉาชีพ ทำให้ธนาคารฯ มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งก่อนเปิดให้บริการนี้ ธนาคารฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเป็นสถาบันการเงินของรัฐในประเทศไทยแห่งแรกที่รับการรรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยได้รับการตรวจประเมินรับรองในครั้งนี้ครอบคลุมบริการโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารออมสินผ่าน MyMo ซึ่งดำเนินการตรวจประเมินรับรองโดย บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด “การได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ของ MyMo ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน สำหรับการยกระดับการปฏิบัติงาน กระบวนการ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีประสิทธิผล และเป็นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย” นายชาติชาย กล่าว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการถอนเงินสดที่ตู้ ATM โดยไม่ต้องมีบัตร เพียงติดต่อสมัครใช้บริการที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MyMo โทร.1143 หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >