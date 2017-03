บล.เอเชีย เวลท์ คาดว่า ตลาดหุ้นยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ 1,557-1,574 จุด จากปัจจัยต่างประเทศ ให้ติดตามการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/59 คาดโตประมาณ 10% และทั้งปี 2559 โต 30%พร้อม Trading Idea ประจำสัปดาห์ แนะนำซื้อ SIRI ราคาเป้าหมาย 2.60 บาท นายวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ บล.เอเชีย เวลท์ วิเคราะห์ว่า นักลงทุนต้องระมัดระวังจากความกังวลเม็ดเงินที่จะไหลออกจากเอเชีย เพราะธนาคารกลางสหรัฐ (FED)มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย หลังจากที่นางเจเน็ท เยเลน ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มีนาคม และใน Wall Streetตอนนี้มองกันว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 90% แล้ว แต่ความไม่แน่นอนในเรื่องการเลือกตั้งในยุโรปว่าจะก่อให้เกิดเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศต่าง ๆ ทำให้มองว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเงินทุนโลกส่วนหนึ่งจะยังคงจะอยู่ในเอเชียกันต่อไป ขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือได้มีการยิงขีปนาวุธ ถึง 4 ลูก โดย 3 ลูกตกลงในเขตที่ใกล้ญี่ปุ่นทำให้ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียในทันที นอกจากนี้จีนได้มีการปรับลดประมาณการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ลงเหลือ 6.5% หลังจากเริ่มประชุมรัฐสภาครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ ปัจจัยเรื่องจีนกระทบกับภูมิภาคพอสมควร เพราะจีนเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าในภูมิภาคปริมาณมาก ดังนั้น จึงส่งผลให้สัปดาห์นี้หุ้นน่าจะไปได้ลำบาก โดยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในลักษณะ sideway ในกรอบ 1,557-1,574 จุด นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ จะต้องติดตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศตัวเลขรวมของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/2559 และผลประกอบการทั้งปี 2559 คาดว่าจะออกมาดีพอสมควร โดยไตรมาส 4/2559 น่าจะโตประมาณ 10% และทั้งปีโต 30% นายวรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้าน Trading Idea ของ บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำซื้อ SIRI ของ บมจ.แสนสิริ ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รุกตลาดคนรุ่นใหม่ และมีนวัตกรรมที่เด่นชัด ถือเป็นผู้นำรายหนึ่งในด้านนี้ เราคาดว่า SIRI จะมีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งในปีนี้และปีต่อไป หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมากับการเติบโตของกำไรปกติเติบโต 23% YoY โดยเราคาดว่ากำไรปกติของ SIRI จะเติบโตแข็งแกร่ง 12.5% ในปี 2560 และเติบโต 15.8% ในปี 2561 เชื่อว่าโครงการ 98 Wireless ซึ่งเป็นโครงการ Flagship จะประสบความสำเร็จในการโอนในปี 2560 อย่างมาก อีกทั้งเป็นโครงการที่ตั้งเป้า GPM ไว้สูงประมาณ 40% จากระดับปกติ 30% เพราะด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีมากบนถนนวิทยุ และการตกแต่งภายในที่ยอดเยี่ยม โดยปัจจุบันขายได้ 50% แล้ว และโครงการ JV คือ The Line จตุจักร สามารถโอนได้เร็วกว่ากำหนด คาดว่ามีการโอนได้เกือบทั้งหมดในปีนี้ด้วย เราคาดว่าปี 2560 จะมียอดขายรวมของโครงการที่ SIRI พัฒนาเองคิดเป็น 28,000 ล้านบาท และมียอดรายได้จากธุรกิจร่วมทุน 5,000 และคาดมีการปันส่วนกำไรเท่ากับ 111 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 78 ล้านบาทในปี 2559กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ SIRI ช่วยให้สร้างผลกำไรจากโครงการได้สูง ตัวอย่างเช่น โครงการ 98 Wireless ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ซื้อ คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปอีกหลังจากเปิดโครงการช่วงปลายปีที่แล้วและจะเปิด Grand Opening วันที่ 14 มี.ค.60 "บล.เอเชีย เวลท์ คาดอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) และ อัตรากำไรสุทธิ (NPM) ปี 2560 เพิ่มเป็น 31.5% และ 10.7% ตามลำดับ เทียบกับGPM 30.5% และ NPM 10% ในปี 2559 ตามลำดับ SIRI ซื้อขายที่ PER ในปี 2560 เท่ากับ 7.6 เท่า คิดเป็น PEG 0.61 เท่า เราเพิ่งปรับราคาเป้าหมายจากเดิม 2.24 บาท เป็น 2.60 บาท ซึ่งคิดเป็น PER ที่ 10 เท่าในปี 2560 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ย PER อดีต SIRI ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องเงินปันผล และ P/BV ที่ต่ำ โดยบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังปี 2559 ที่ 0.08 บาทต่อหุ้น XD วันที่ 10 มี.ค.60 รวมกับครึ่งปีแรกที่จ่ายไป 0.04 บาทต่อหุ้น แล้วคิดเป็นปันผลตอบแทนต่อปี 6.1% แนะนำซื้อ" นายวรุตม์ กล่าว ด้าน Technical รูปแบบราคา (Price Pattern) ของ SIRI มีความแข็งแกร่งในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิดสัญญาณซื้อรายสัปดาห์ และรายเดือน เพียงแต่ระยะสั้นรอการกลับมาเกิดสัญญาณซื้อรายวันครั้งใหม่ โดยปิดตลาดที่ 2.02 บาทเป็นอย่างน้อย หากเกิดสัญญาณซื้อรายวันครั้งใหม่ จะเป็นการบ่งบอกว่าการปรับฐานระยะสั้นนั้นได้จบแล้ว และกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 2.24 บาท และมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 2.72 บาท ตามลำดับ โดยมีแนวต้านที่ 2.02, 2.04, และ 2.06 และมีแนวรับที่ 1.98, 1.96, และ 1.94 บาท Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >