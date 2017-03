ก้าวสู่ปีที่ 3 “สมหวัง เงินสั่งได้” เดินหน้าขยายสาขาเป็น 200 แห่ง ดันสินเชื่อคงค้างทะลุ 10,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2560 ย้ำจุดยืนปล่อยสินเชื่อแบบรับผิ ดชอบต่อสังคม เปิดตัวแคมเปญ “ความสุขยืดได้ 60วัน” ด้วยการยืดระยะเวลาการผ่อนคื นงวดแรกนานสูงสุดถึง 60 วัน เพื่อมอบความสุขแก่ผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าให้ความรู้ ทางการเงินแก่ชุมชนต่อเนื่อง นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบี ยนรถทุกประเภทภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” ในเครือ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) เปิดเผยว่า สมหวัง เงินสั่งได้ ฉลองการดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ ปีที่ 3 เปิดตัวแคมเปญ “ความสุขยืดได้ 60วัน” ด้วยการยืดระยะเวลาการผ่ อนชำระคืนค่างวดในงวดแรก เป็นระยะเวลานานสูงสุดถึง 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติและรั บวงเงิน มอบให้กับลูกค้าที่สมัครขอสิ นเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท เพียงแค่มีล้อ มีเล่มทะเบียน ก็สามารถมาใช้บริการที่ “สมหวัง เงินสั่งได้” ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันและไม่ ต้องโอนเล่มทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ แคมเปญ “ความสุขยืดได้ 60วัน” ดังกล่าว ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับคนมีเพื่ อนเยอะ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของสมหวัง เงินสั่งได้หรือไม่ เพียงแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จั กมาใช้บริการที่บริษัท จะได้รับบัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่าสูงสุด 500 บาท ต่อราย โดยยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้รับมาก แบบไม่จำกัดจำนวน “แคมเปญดังกล่าว ถือเป็นการคืนความสุขให้กับลู กค้า รวมถึงตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริ การสินเชื่ออย่างรับผิดชอบต่อสั งคม โดยเฉพาะการดึงหนี้ จากนอกระบบเข้ามาอยู่ ในระบบการเงิน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการร่วมกั บกิจกรรมให้ความรู้ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ กับสมหวัง” ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สั งคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่ อง” นายศุภชัย กล่าว นายศุภชัย กล่าวว่า ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้ นตามลำดับ โดย 2 ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลั กมาจากการส่งออกที่มีแนวโน้ มสดใสขึ้น และการลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานของภาครัฐ ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจดั งกล่าวเชื่อว่าจะส่งผลในเชิ งบวกต่อธุรกิจจำนำทะเบียนรถยนต์ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการสนั บสนุนสินเชื่อหมุนเวียนเพื่ อขยายธุรกิจของผู้ ประกอบการรายย่อยให้เติบโตมากขึ้ น ดังนั้น กลยุทธ์ของบริษัทในปีนี้จึ งจะเน้นการขยายการเติบโตของสิ นเชื่อและการขยายฐานลูกค้าควบคู่ กัน โดยตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเป็น 200 แห่ง และตั้งเป้าเพิ่มยอดสินเชื่ อคงค้างเป็น 10,000 ล้านบาท หรือเติบโต 25% จากสิ้นปี 2559 ที่ทำได้ตามเป้าหมายในระดับ 8,000 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่ อยไปที่เน้นคุณภาพสินเชื่อ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลู กค้ามากยิ่งขึ้น โดยภายในปีนี้บริษัทเตรี ยมขยายธุรกิจไปยังธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (โบรกเกอร์) เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการให้ บริการอย่างครบวงจร “เราไม่ต้องการเติบโตแบบก้ าวกระโดด แต่จะเน้นการเติบโตอย่างมีคุ ณภาพ ตามแนวทางของกลุ่มทิสโก้ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรักษามาตรฐานการให้บริ การเพื่อสร้างความน่าเชื่อถื อให้กับลูกค้า เพราะเราต้องการทำธุรกิ จในระยะยาว” นายศุภชัย กล่าว ด้านแผนการตลาดของบริษัทจะยั งคงให้ความสำคัญในการตลาดทั้ งในรูปแบบ Below the Line ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริ โภคโดยตรง เช่น การจัดคาราวานไปตามชุมชนต่างๆ การออกบูธ การจัดกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ กับสมหวัง” เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมในการสร้างวินั ยทางการเงินอย่างต่อเนื่องให้กั บผู้บริโภค โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่ วมโครงการแล้ว 48,645 ราย และตั้งเป้าภายในสิ้นปีนี้จะมี ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 35,000 ราย รวมถึงการทำตลาดผ่านสื่อต่างๆ เพื่อตอกยั้ำแบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และในเชิงลึกมากขึ้น สำหรับภาพการแข่งขันในตลาดสิ นเชื่อทะเบียนรถยนต์ในปัจจุบัน ยอมรับว่ามีการแข่งขันที่รุ นแรงขึ้น จากจำนวนผู้เล่นที่มากขึ้นทั้ งในส่วนของผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งบริษัทจะใช้ความได้เปรี ยบในการเป็นผู้ให้สินเชื่ออย่ างมีมาตรฐานในเครื อธนาคารในการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการควบคุมหนี้ที่ไม่ก่ อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้คงอยู่ในระดับเทียบเท่ากับปั จจุบันที่ระดับต่ำกว่า 2% Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >