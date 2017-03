ทิสโก้มองหุ้นกลุ่ม Healthcare ยังน่าสนใจ เหตุ Laggard ตลาดโดยภาพรวม และมีแรงหนุนจากนโยบายของ Trump แนะควรจับจังหวะเข้าลงทุน พร้อมออกทริกเกอร์ฟันด์ Healthcare กองที่ 2 ตั้งเป้าเลิกโครงการที่ 10.50 บาท/หน่วย ภายในเวลา 5 เดือน IPO วันนี้ - 28 มี.ค. นี้ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) ให้มุมมองด้านการลงทุนว่า ถึงแม้ในขณะนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ปรับตัวขึ้นมาสูงมากแล้ว แต่ยังมีหุ้นบางกลุ่มยังปรับตั วขึ้นมาน้อยกว่าตลาดหุ้ นในภาพรวม (Laggard) เช่น หุ้นในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ (Healthcare) โดยปัจจุบัน P/E ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ยังตามหลัง P/E ของ S&P500 อยู่มากกว่า10% จึงนับว่า Valuation ยังถูก และยังมี Upside เหลืออีกพอสมควร จึงมองเป็นโอกาสลงทุน บลจ. ทิสโก้ จึงยังตัดสินใจออกทริกเกอร์ฟั นด์ Healthcare สหรัฐฯ เป็นกองที่ 2 ของปี คือ “กองทุนเปิด ทิสโก้ยูเอส Healthcare ทริกเกอร์5M#2” (TISCO US Healthcare Trigger 5M Fund 2: THCT5M2) ทริกเกอร์ฟันด์เพื่อลงทุ นเฉพาะเจาะจงหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีเป้าหมายเลิกโครงการที่10.50 บาท/หน่วย ภายในเวลา 5 เดือน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคื นหน่วยลงทุนได้ แต่หากกองทุนไม่ถึงเป้ าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถซื้อขายได้ทุกวั นทำการโดยที่เป้าหมายยังดำเนิ นต่อไป ซึ่งการกำหนดเป้าหมายดังกล่ าวไม่ใช่ประมาณการหรือการรั บประกันผลตอบแทนเมื่อเลิกกองทุ นและเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันนี้ - 28มี.ค. นี้ “หลังจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ขณะที่หุ้นกลุ่ม Healthcare ยังเป็น Sector ที่Laggard ตลาดหุ้นโดยภาพรวม อย่างไรก็ดี เนื่องจากความกังวลต่ อมาตรการการควบคุมราคายาเริ่มผ่ อนคลายลง จึงทำให้หุ้นกลุ่มดังกล่าวกลั บมามีความน่าสนใจ โดยซื้อ-ขายกันที่ P/E ระดับต่ำกว่า P/E ของ S&P500มากกว่า 10% นอกจากนี้ ยังคาดว่าธุรกิจในกลุ่ม Healthcare จะได้รับประโยชน์ โดยตรงจากนโยบายการลดภาษีนิติบุ คคล และการลดภาษีการโอนผลกำไรกลั บเข้าประเทศของประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทในกลุ่ มดังกล่าวจะนำเงินกลับเข้ามาซื้ อหุ้นตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษั ทในกลุ่ม Healthcare มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น” นายสาห์รัช กล่าว “หุ้นกลุ่ม Healthcare ยังเป็น Sector ที่ Laggard ตลาดหุ้นโดยภาพรวมซึ่งขึ้นไปสู งมากแล้ว เราจึงมองว่ามีความน่าสนใจ โดย Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกเมื่ อเทียบกับตลาด อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่จะได้รั บประโยชน์จากนโยบายการลดภาษีนิ ติบุคคล และการลดภาษีการนำกำไรกลับเข้ าประเทศของประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ธุรกิจกลุ่มHe althcareจะนำเงินกลับมาซื้อหุ้ นคืน ” นายสาห์รัช กล่าว ทั้งนี้ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Healthcare ทริกเกอร์ 5M#2” จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund เป็นกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลั กทรัพย์นิวยอร์ค กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่ างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกั นความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุ นควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เ งื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอี ยดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4 Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >