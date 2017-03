เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2559 เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,651 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 188 ล้านบาท ตั้งเป้าหมาย ปี 2560 ปรับ Business Model สู่ธุรกิจบริการ หวังขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำธุรกิจบริการด้านไอที นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” แถลงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2559 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,651 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 188 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีสินทรัพย์รวม 3,136 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,508 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,628 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างรายได้ของ “MSC” มาจากกลุ่มสินค้าด้านฮาร์ดแวร์ 32%, ซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ 40% และวัสดุสิ้นเปลือง 28% นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างมั่นคงจากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจไอทีด้วยการปรับ Business Model สู่ธุรกิจบริการเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจบริการ โดยตั้งเป้าหมายขยายรายได้เพิ่มจากธุรกิจบริการด้าน Business Consulting Services และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenues) จากโซลูชั่นต่างๆ ได้แก่ Solutions Rental Services, Managed Services และ Printing Solution Services การสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ด้าน BI, Big Data Analytic, On-Premises Cloud Services และ Intellectual Properties ตลอดจนการลงทุนในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องใน Data Center และ Technology Center อาทิ IBM, Microsoft, HPE บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” ก่อตั้งเมื่อปี 2529 ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 31 ปี ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1.ด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ Server, Storage, IT Infrastructure (เช่น Network- CCTV), Client Solutions 2.ด้านซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ ได้แก่ IT Infrastructure, Business Applications, License Software, IT Services 3.ด้านวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ Printer Hardware (PageWide Technology, Laser Technology, Inkjet Technology), Printer Supplies (Toner Laser Printer, Ink Cartridges for Inkjet Printer, Ink Cartridges for PageWide Printer, Printer Ribbon for Dot Matrix Printer), Printing Services Provider บริษัทฯ ยังคงมีฐานลูกค้าที่มั่นคง ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยลูกค้าเก่าที่มีการซื้อซ้ำมีจำนวนมากกว่า 90% ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร, การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >