ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขยายฐานลูกค้าเงินฝากไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงิน พร้อมรับผลตอบแทนสูง จัดทำผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ New Gen รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท (กรณีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท และเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี) เงื่อนไขผู้ที่เปิดบัญชีจะต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 500 บาท รับฟรีบัตร ATM GHB Lifestyles card พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการบัตร ATM ภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ New Gen ยังจะได้รับตุ๊กตาหมี ขนาด 8.5 นิ้ว ฟรี!! อีกด้วย ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 24 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์