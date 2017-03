บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, MasterCard, บัตรเครดิตอิออน, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตธนชาติ,บัตรเครดิตนครหลวงไทย และ บัตรเครดิตเคทีซี ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท เปิดแคมเปญ "SUMMER AQUAFUL LIFE 2017 ตั้งแต่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ทุกสาขาทั่วประเทศ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ซีพีเอ็น กล่าวว่า "ประเทศไทยมีจุดแข็งในการเป็นเดสติเนชั่นระดับโลกในช่วงหน้าร้อน เป็นไฮซีซั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้จ่ายมาก ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่คนไทยออกมาใช้เวลาข้างนอกกันมากกว่าปกติ ประกอบกับร้านค้าต่างๆที่ผลัดกันออกสินค้าใหม่ทั้งเสื้อผ้าและอาหารเพื่อมาสร้างสีสันช่วงซัมเมอร์ คนออกมาจับจ่ายซื้อเสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวกันในช่วงหน้าร้อน สำหรับคนที่ไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนไกล ก็จะมาใช้ชีวิตที่ศูนย์การค้ากันมากขึ้นเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะ เราจึงต้องตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าและร้านค้า สร้างความสนุกให้กับวงการรีเทลและกระตุ้นภาพรวมการท่องเที่ยว ด้วยการเร่งสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้า ในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางและผู้นำเทรนด์แฟชั่น ซัมเมอร์นี้เราจึงผสมผสานแฟชั่นกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามาร่วมสนุกไปพร้อมกัน เปลี่ยนภาพศูนย์การค้าจากที่มาเพื่อช้อปปิ้ง ให้สามารถมาใช้ชีวิตได้ทุกวัน ทั้งวันที่ศูนย์ฯของเรา โดยยึดหลัก Customer Journey ครบครันทั้งการช้อปปิ้ง กินดื่ม และ กิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้มากขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง" ด้าน ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ซีพีเอ็น กล่าวว่า "แคมเปญปีนี้ มาในคอนเซปต์ "SUMMER AQUAFUL LIFE" สนุกสุดฮิพ ช้อปชิคซัมเมอร์ เน้นการสร้างประสบการณ์สุดฮิพในรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง อย่างด้านการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกใต้ท้องทะเล มาทำเป็น Art Installation สัตว์น้ำต่างๆพร้อมเทคนิคแสงสีสุดอลังการ เรารวบซัมเมอร์ไอเทมส์คอลเลคชั่นล่าสุดมาเปิดตัวรวมกันมากที่สุดที่ซีพีเอ็น ให้ได้ลองสัมผัสสวมใส่กัน ชิมเมนูและเครื่องดื่มดับลมร้อน พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรม "SUMMER ON THE MOVE" ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผู้นำด้านศูนย์การค้าอย่างซีพีเอ็นร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นดัง และแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตได้มากที่สุด มาร่วมกันจัดไลฟ์สไตล์คาราวาน นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกของหลายๆแบรนด์ที่เดินทางออกนอกกรุงเทพ มีโอกาสได้พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น นอกจากซีพีเอ็นจะเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตแล้ว เรายังเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์และลูกค้าอีกด้วย โดยกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษนี้จะโรดโชว์ไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศถึง 10 สาขา เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ฯลฯ คิ๊กออฟที่เซ็นทรัลเวิลด์ แฟล็กชิพสโตร์ของซีพีเอ็น เป็นที่แรกเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแฟชั่นและไลฟ์ไสตล์เดสติเนชั่นเทรนด์อย่างแท้จริง จากกิจกรรมทั้งหมดนี้ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าและบริการในศูนย์ฯ และเพิ่มยอดทราฟฟิกรวมทุกศูนย์ เพิ่มขึ้นกว่า 20%" โดยภายในกิจกรรมไฮไลท์ประจำซัมเมอร์อย่าง "SUMMER ON THE MOVE" ไลฟ์สไตล์คาราวานเต็มรูปแบบนั้น นอกจากแฟชั่นโชว์สุดอลังบนรันเวย์ในแบบ AQUAFUL LIFE แล้วนั้น เหล่าแบรนด์ชั้นนำทั้ง 16 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GAP, HUSH PUPPIES, ISSUE, LEE, LEE COOPER, LYN AROUND, PLAYBOY, SUIT SELECT, TOMS, WRANGLER, SMIRNOFF MIDNIGHT MAX, Caf Amazon, Coffee World, Sprinkle, Box of Grill, S'mococo ต่างก็ขนกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกัน ทั้งการเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ กิจกรรม D.I.Y Workshop ชวนชิมไอศกรีมประจำแบรนด์ และเครื่องดื่มรสชาติพิเศษที่เสิร์ฟเฉพาะในงานนี้เท่านั้น รวมไปถึงกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดศิลปินชื่อดัง ภายในบรรยากาศการตกแต่งสุดชิค เนรมิตเมืองติดทะเล พร้อม PHOTO SPOT ฮิพๆอีกมากมาย นอกจากนี้ แคมเปญซัมเมอร์ อควาฟูล ไลฟ์ 2017 ยังให้ลูกค้าทุกคนได้สนุกสนานฮิพเต็มลิมิต ผนึกกำลังพันธมิตรจัดมหกรรมแฟชั่น รวบกิจกรรมซัมเมอร์ที่จะเปิดประสบการณ์แบบใหม่ๆ มากมายที่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทุกสาขาทั่วประเทศ อาทิ แฟชั่นโชว์สุดตื่นตา ในเทคโนโลยีเลเซอร์ 3D Mapping สุดล้ำ หรือการเดินแบบบนแคตวอล์คบนน้ำครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9,เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช และ เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ผจญภัยโลกใต้ท้องทะเลกับ Aquarium ปลากัด ปลาสวยงาม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา บางนา และ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อิ่มอร่อยดับร้อนด้วยสารพัดบิงซูจากร้านดังกับงาน Ice Village ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พบกับบีชบาร์ปาร์ตี้สุดมันส์ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เตรียมไว้ตลอดซัมเมอร์นี้พบโปรโมชั่นดับร้อนมากมาย สำหรับลูกค้าที่ช้อปครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรถยนต์ Nissan Note รุ่นใหม่ล่าสุด หรือ ทริปล่องเรือสำราญเที่ยวหมู่เกาะบาฮามาส เมื่อช้อปครบ 7,000 บาท รับฟรีทันที โซฟาเป่าลม หรือ เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท รับฟรีทันทีที่วางแก้วลอยน้ำ สำหรับลูกค้าบัตรไทยไลฟฟ์ การ์ด, ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย, บัตรมาสเตอร์การ์ด , บัตรเครดิตธนชาติและบัตรเครดิตนครหลวงไทย, ผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซี หรือ เจ้าของรถยนต์นิสสันที่แสดงกุญแจรถที่มีสัญลักษณ์ Nissan รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไข เตรียมเปิดประสบการณ์กับ ซัมเมอร์ อควาฟูล ไลฟ์ 2017 "สนุกสุดฮิพ ช้อปชิคซัมเมอร์" แคมเปญสร้างสรรค์ดีๆ รับซัมเมอร์จากซีพีเอ็น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2560ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล ทุกสาขาทั่วประเทศ Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >