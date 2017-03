นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 9 หรือ I-FIX 12M9 ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคมนี้ โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีนโยบายลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ เงินฝากที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายที่มอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.75 ต่อปี เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน เงินฝากประจำ AI Khaliji Bank ประเทศกาตาร์ rating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.83% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.33% ต่อปี, เงินฝากประจำ China Construction Bank rating A สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.93% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.35% ต่อปี, เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China rating A สัดส่วนลงทุน 14% ผลตอบแทนตราสาร 1.85% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26% ต่อปี, เงินฝากประจำ Commercial Bank of Qatar rating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 2.18% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.39% ต่อปี, เงินฝากประจำ Emirates NBD PJSC rating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.90% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี เงินฝากประจำ Bank of China rating A สัดส่วนลงทุน 14% ผลตอบแทนตราสาร 1.71% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.24% ต่อปี, ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB- ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด I-FIX12M9 ร้อยละ 1.91 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.16 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.75 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว กองทุนเปิด I-FIX12M9 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และคาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 12 เดือน และผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com Written by : กระแสหุ้นออนไลน์ < Prev Next >