นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าห น้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนตราสาร หนี้ในช่วงภาวะอัตราดอกเบี้ยของ สหรัฐอเมริกาอยู่ในทิศทางขาขึ้น ในขณะนี้ว่า ยังสามารถลงทุนได้โดยตราสารที่ น่าลงทุนขณะนี้คือ ตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีก ว่าตราสารหนี้ประเภท Investment Grade และตราสารหนี้ในภูมิภาคอื่ น โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า ตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ อายุ 1.7 ปี มีอัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 2.6% ขณะที่ตราสารหนี้ป ระเภท Investment Grade ของสหรัฐฯ อายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 0.5% ส่วนตราสารหนี้ยุโ รป Investment Grade อายุ 5.4 ปี อัตราผลตอบแท น (yield/duration ratio) อยู่ที่ 0.2% เป็นต้น ปัจจุบันมูลค่าพื้นฐานของตราสาร หนี้ประเภท High Yield สามารถชดเชยความเสี่ยงด้า นการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ได้ และยังสามารถซื้อขายที่ราคาใกล้ Par ที่ระดับอัตราผลตอบแทนที่เ หมาะสมแม้จะอยู่ในช่วงที่ส่วนต่ างราคาขยายตัว ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ระย ะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กั บผู้ลงทุนได้อีกช่องทางหนึ่ง โ ดยที่ผ่านมาบลจ.ไทยพาณิชย์ได้ร่ วมกับธนาคารซิตี้แบงก์ เสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตร าสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) ที่มีนโยบายเน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond : Share class AT (USD) Acc. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน ทั้งนี้กองทุนหลักบริหารโดยผู้ จัดการกองทุนและทีมบริ หารการลงทุนที่มีความชำนาญด้ านการลงทุนตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้น ด้วยประสบการณ์เฉลี่ยมากกว่า 19 ปี และมีสินทรัพย์ภายใต้กลยุทธ์นี้ กว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า กองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond เน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารหนี้ ประเภท High Yield ที่ออกหรือการันตีโดยบริ ษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield ตลอดจนเน้นการสร้างผลตอบแ ทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแ ทนและภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่ าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับตลาดตรา สารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ โดยมีกระบวนการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพ เน้นการทำ Credit Research เพื่อเฟ้นหาตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้นที่มีคุณภาพดี พอร์ตการลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 ปี ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Average Coupon) อยู่ที่ 5.91% และมี Credit Quality เฉลี่ยที่ BB- ขณะเดียว กันมีสัดส่วนของตราสารหนี้ระดับ CCC และต่ำกว่าในสัดส่วนที่น้อ ยกว่า 5% ของพอร์ตการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.2560) สำหรับกองทุนดังกล่าวยังมีผลการ ดำเนินงานที่โดดเด่น ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่ เป็นบวกในทุกปีปฏิทินยาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 1996 แม้ในช่วงที่ตลา ดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิ ง ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 4.71% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560) ซึ่งเหนือกว่าเมื่อเทียบกับการล งทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่น ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตรา สารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) ได้เปิดเสนอขายครั้งแ รกเมื่อวันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และเตรียมที่จะเปิดให้มีการซื้อ ขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้ งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป